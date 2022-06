Mann fällt von der Kaimauer in den Rhein

Mainz-Neustadt (ots) – Ein 26-jähriger Mainzer war Dienstagfrüh 28.06.2022 mit seiner Freundin am Rheinufer im Bereich Taunusstraße unterwegs, als ihm sein Handy in den Rhein fiel. Bei dem Versuch das Handy noch zu fangen, stürzte er die ca. 3 Meter hohe Kaimauer herunter in den Rhein und teilweise auf die dortigen Steine.

Ein im Einsatz befindliches Boot der Wasserschutzpolizei kam dem jungen Mann zu Hilfe, konnte aber auf Grund der Steine nicht nah genug an den Mann heran, weshalb die Mainzer Feuerwehr den jungen Mann mit einer Leiter retten und an den Rettungsdienst übergeben konnte.

Der 26-Jährige wurde vor Ort medizinisch behandelt und trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon.

Roller beschädigt – Verursacherin entfernt sich

Mainz-Oberstadt (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Montagmorgen eine Unfallflucht aufgeklärt werden. Eine 34-jährige Frau aus Mainz parkte mit ihrem Toyota in der Mainzer Oberstadt in Queraufstellung vor einem Wohnanwesen. Als sie gegen 08:00 Uhr rückwärts ausparken wollte, stieß sie gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Roller, der hierdurch umfiel und beschädigt wurde.

Die Fahrerin stieg kurz aus ihrem Fahrzeug aus, sah sich den Roller an und entfernt sich dann aber unerlaubt von der Unfallstelle. Von einer Anwohnerin konnte der Unfall beobachtet, das Kennzeichen des Toyotas notiert und die Polizei verständigt werden. Nach der Unfallaufnahme vor Ort konnte von einer Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers die Unfallverursacherin ermittelt werden. Diese muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Die Mainzer Polizei weist darauf hin, dass es auch bei “Parkrempler” Unfällen mit geringem Sachschaden eine Straftat darstellt, wenn man einfach wegfährt. Wer einen Unfall bzw. Schaden verursacht hat, muss zunächst eine “angemessene Zeit” auf den Fahrer bzw. Halter des beschädigten Fahrzeugs warten. Trifft man den Fahrer/Halter nicht an, muss der Unfallverursacher die Polizei verständigen.

Wer nicht auf den Geschädigten wartet oder die Polizei ruft, begeht ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und somit eine Straftat nach § 142 Strafgesetzbuch. Auch ein gut gemeinter Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs reicht nicht aus. Die Art der Verkehrsbeteiligung ist hier nicht von Bedeutung, auch Fußgänger und Radfahrer die einen Schaden verursachen, müssen warten oder die Polizei verständigen, sonst können sie sich strafbar machen.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Montag 27.06.2022 kam es in der Emy-Roeder-Straße in Hechtsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin flüchtete. Gegen 14:00 Uhr befuhren die beiden Verkehrsteilnehmerinnen hintereinander die Emy-Roeder-Straße in Richtung der Geschwister-Scholl-Straße. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin fuhr hierbei vor der 44-jährigen Geschädigten.

Beide bogen in Höhe des Finanzamtes nach links auf den dortigen Parkplatz ab. Beim Einbiegen fuhr die Beschuldigte unerwartet wieder ein Stück zurück. Anschließend rangierte sie auf dem Parkplatz, um an der wartenden 44-Jährigen vorbei- und wieder auf die Emy-Roeder-Straße aufzufahren.

Bei ihrem Wendemanöver stieß die Fahrerin gegen die vorderen linke Fahrzeugseite des stehenden PKW der Unfallgegnerin. Anschließend entfernte sie sich mit ihrem beige farbigen Fahrzeug von der Unfallstelle.

Die Geschädigte konnte die flüchtige Fahrerin wie folgt beschreiben:

ca. 40-45 Jahre alt, dunkle lange Haare zum Zopf gebunden. Trug eine Brille.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainzer Johannisnacht polizeilich positive Bilanz

Mainz-Altstadt (ots) – Aus polizeilicher Sicht verlief auch der letzte Tag der Mainzer Johannisnacht nahezu störungsfrei. Die Stimmung war durchweg familiär und ausgelassen. Kurz vor Beginn des Feuerwerks sorgte eine angetrunkene Person für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Ein 52-jähriger Mainzer war zunächst auf das am Gebäude des Rathauses befindliche Gerüst, dann über einen Vorsprung und letztlich auf das ungesicherte Dach des Rathauses geklettert. Der 52-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert und drohte abzustürzen.

Durch Einsatzkräfte der Polizei konnte das Gerüst ebenfalls betreten und Kontakt zu dem 52-Jährigen hergestellt werden. Dieser habe vom Dach aus das Feuerwerk schauen wollen, saß nun fest und musste von der Mainzer Feuerwehr gerettet werden. Während des Rettungseinsatzes musste der Bereich des Jockel-Fuchs-Platzes kurzzeitig gesperrt werden. Ein Besucher geriet hierüber mit Mitarbeitenden des auf dem fest eingesetzten Securityunternehmens in Streit, der letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Die Theodor-Heuss-Brücke war zwischen 22-23:30 Uhr wegen des Feuerwerks voll gesperrt. Bei der Abreisephase der Besucher kam es im Stadtbereich zu kleineren Verkehrsbehinderungen, weshalb teilweise eine Verkehrsregelung durch Polizeibeamte erfolgte.

Die Polizei verzeichnete an diesem Montag insgesamt 6 Straftaten, davon 4 Körperverletzungsdelikte, 1 Diebstahl, sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mainz-Bingen

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Trechtingshausen, Mainzer Straße (ots) – Am Sonntag 26.06.22 zwischen 13-19:00 Uhr wurde die Beifahrertür eines auf einem Parkplatz zwischen den Anwesen 60 und 62 geparkten Fahrzeuges mit BIN-Kennzeichen beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

Küchenbrand

Bingen-Büdesheim, Nostadtstraße (ots) – 27.06.2022, 16:00 Uhr – Über die Leitstelle wurde der Polzei ein Küchenbrand gemeldet. Bei Eintreffen der Streife waren Feuerwehrkräfte bereits im Anwesen und konnten starke Qualmentwicklung feststellen. Vermutliche Brandursache könnte ein Defekt an einem Elektrogerät gewesen sein.

Die Bewohner mussten die Nacht bei Nachbarn verbringen. Das Gebäude wurde durchlüftet, ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Unfall mit Personenschaden

Bingen, Saarlandstraße (ots) – 27.06.2022, 17:10 Uhr – Ein 52-Jähriger befuhr mit mit seinem PKW die Saarlandstraße in Fahrtrichtung Bingen-Büdesheim. Kurz hinter der Drususbrücke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf und schob dieses zur Seite.

Anschließend stieß sein Fahrzeug gegen 2 am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge.

Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert.