Erpressung durch Video-Mitschnitt

Kaiserslautern (ots) – Wie der 34-Jährige am Montag 27.06.2022 bei der Kripo anzeigte, war er auf eine “Online-Bekanntschaft” hereingefallen. Während eines Online-Chats überredete die Frau den 34-Jährigen zu einem intimen Video-Anruf. Dann ging es sehr schnell:

Schon nach kurzer Zeit erhielt der Mann einen Videomitschnitt der intimen Aufnahmen und die Aufforderung, einen 4-stelligen Geldbetrag zu überweisen, sonst würde das Video an die Familie und Freunde verschickt werden.

Der 34-Jährige beendete sofort den Videoanruf und wandte sich an die Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Unsere Empfehlung

Gerade bei Internetkontakten, die man nicht persönlich kennt und noch nie getroffen hat, sollte man vorsichtig sein. Wer sich hier zu schnell zu Videochats oder dem Austausch von Nacktaufnahmen überreden lässt, geht das Risiko ein, dass sich der/die neue Bekannte plötzlich als Cyber-Kriminelle/r entpuppt und statt der “Schokoladenseite” die Schattenseite mit den weniger liebenswerten Eigenschaften präsentiert.

Deshalb ist es auch ratsam, die Webcam ausgeschaltet zu lassen, man könnte sonst Opfer von Sextortion (das heißt: Erpressung mit Nacktbildern) werden.

Weitere Informationen zu diesem Thema bieten die Präventionsexperten der Polizei auf der Internetseite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/z2cel |cri

Jugendliche kontrolliert – Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Mitarbeiter des “Haus des Jugendrechts” haben am Montag in der Innenstadt Jugendschutz-Kontrollen durchgeführt. Während einer Streife kontrollierten die Beamten unter anderem gegen 11.15 Uhr in der Kanalstraße drei Jugendliche, die sich auf einem Spielplatz aufhielten. Bei einem 14 Jahre alten Mädchen fanden sie einen sogenannten Crusher, an dem noch Reste von Marihuana hafteten. Darauf angesprochen, gab die Jugendliche an, der Crusher gehöre “einem Freund”. Dessen Namen wollte sie aber nicht nennen.

Bei ihrer 15-jährigen Freundin stellten die Polizisten ein Tütchen mit einer grünen Substanz sicher. Vermutlich handelt es sich um Haschisch.

Darüber hinaus wurde während der Kontrolle des Trios eine geringe Menge einer festen, braunen Substanz im Sand des Spielplatzes festgestellt. Auch hierbei handelte es sich mutmaßlich um Haschisch. Es ergab sich der Verdacht, dass dieses ebenfalls dem 15-jährigen Mädchen gehört.

Der Crusher sowie das Rauschgift wurden sichergestellt und die jeweiligen Erziehungsberechtigten verständigt, um ihre Sprösslinge abzuholen. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen.

Auf dem Willy-Brandt-Platz fiel der Streife wenig später ein Jugendlicher ins Auge. Auch er wurde überprüft, und auch er hatte Drogen bei sich: zwei kleine Portionen Marihuana und Haschisch. Der 14-Jährige musste die beiden in Silberpapier eingewickelten Päckchen abgeben und muss mit einer Anzeige rechnen. Seine Eltern wurden ebenfalls in Kenntnis gesetzt. |cri

Einbrecher statten Terrasse neu aus

Kaiserslautern (ots) – Eine neue Terrassen-Ausstattung haben sich Einbrecher am Wochenende in Kaiserslautern auf die illegale Art verschafft. Die Unbekannten drangen zwischen Samstagabend und Montagmorgen im Gewerbegebiet West in den Außenbereich eines Möbelhauses in der Denisstraße ein und bedienten sich “großzügig” ihre Beute: ein Lounge-Möbel-Set, eine Sonnenliege, ein Tisch und ein Sessel.

Außerdem knackten die Täter auch die Schlösser zu zwei Containern, die derzeit auf dem Parkplatz des Unternehmens stehen. Daraus stahlen sie mehrere Gewichtsdecken. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, denen zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Denisstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Ladendieb wird rabiat

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Ladendieb, der am Montagvormittag in der Fußgängerzone im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen hat. Der Mann betrat gegen 10 Uhr eine Parfümerie in der Fackelstraße und wurde von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er mehrere hochwertige Parfums in seine Jackentasche steckte. Als die Frau den Langfinger ansprach, schlug er nach ihr und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Umgebung wurde der Täter nicht mehr gesichtet. Das Videomaterial der Überwachungskamera wird nun ausgewertet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Sachbeschädigung: Glasscheiben gehen zu Bruch

Kaiserslautern (ots) – Am Wochenende sind in der Martin-Luther-Straße und der Stiftsstraße Glasscheiben zu Bruch gegangen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

An der Berufsbildenden Schule schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe ein. An einem Gebäude der Stiftskirchengemeinde beschädigten sie das Glas einer Zugangstür. Hinweise auf die Täter hat die Polizei nicht.

Die Beamten bitten bei ihren Ermittlungen um Mithilfe: Wer hat zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Unfallfluchten

Kaiserslautern (ots) – Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am Dienstag gemeldet worden. Aus der Marktstraße ging am Abend eine Anzeige ein. Hier wurde zwischen 14 Uhr 19 Uhr die Beifahrerseite eines weißen VW UP! beschädigt. Die Fahrerin des Wagens parkte in dem Innenhof des Anwesens Nummer35. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fand sie den Schaden. Der Unfallverursacher war verschwunden.

Aus der Merkurstraße ging ebenfalls am Abend eine Anzeige ein. Der Fahrer eines BMW X2 hatte seinen Wagen gegen 16:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt. Als er um 19:45 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden im Heckbereich. Auch hier war der Verursacher verschwunden.

Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher und den Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 gern entgegen. |elz

Fahrräder aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Marienburger Straße sind Unbekannte in den Keller eingebrochen. Am Montag 27.06.2022 meldete ein Hausbewohner, dass aus dem Fahrradkeller 5 Fahrräder gestohlen wurden. Alle Räder waren mit Schlössern an einem Fahrradständer befestigt. Bei allen Fahrräder handelt es sich um Pedelec.

Wie die Diebe sich Zutritt verschafften ist unklar. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 6 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter können der Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631/369-2250 gemeldet werden.|elz

Kreis Kaiserslautern

Hallo, ich habe eine neue Handynummer

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Stutzig geworden ist eine Frau aus der VG Otterbach-Otterberg, als sie am Montag 27.06.2022 mehrere Whatsapp-Nachrichten von einer unbekannten Handynummer erhielt. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus und behauptete, eine neue Nummer zu haben. Wegen angeblicher Probleme mit seinem Handyvertrag müsse er 2 Rechnungen kurzfristig bezahlen. Deshalb bat er seine “Mutter”, die beiden Beträge in 4-stelliger Höhe zu überweisen.

Die 59-Jährige schöpfte Verdacht, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln könnte. Sie rief ihren Sohn über das Festnetztelefon an und erfuhr auf diesem Weg, dass er keine neue Handynummer hat und seiner Mutter auch keine Nachrichten geschickt hatte. Die Frau informierte daraufhin die Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen nach dem Absender laufen. |cri

Polizei überwacht Zebrastreifen vor Grundschule

Mehlingen (ots) – Polizeibeamte des Altstadtreviers haben am Montagmorgen 27.06.2022 vor der Grundschule Autofahrer unter die Lupe genommen: Halten alle ordnungsgemäß an, wenn ein Fußgänger auf dem Zebrastreifen die Fahrbahn überqueren will? Die Polizisten bezogen vor Schulbeginn in der Hauptstraße Posten.

Als die ersten Schulkinder über den Zebrastreifen gehen wollen nähert sich ein Fahrzeug. Der Fahrer hielt an. Vorbildlich. Bis kurz nach 8 Uhr war kein Fahrzeugführer zu beanstanden. Allen Schülern, Fußgängern, war es möglich, die Fahrbahn sicher zu überqueren. |erf

Mehrere Verkehrsverstöße durch Kurierfahrer

Bann/A 62 (ots) – Gleich mehrere Verkehrsverstöße beging ein 33-jähriger Kurierfahrer. Der Betroffene fiel der Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste zunächst auf der A 62 mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Mit dem mit Mess- und Videotechnik ausgestatteten Zivilfahrzeug wurde bei erlaubten 80 km/h eine Geschwindigkeit von 140 km/h festgestellt. Danach missachtete der Fahrer ein durch Verkehrszeichen angeordnetes Überholverbot.

Im weiteren Verlauf der Fahrt überschritt er nochmals bei erlaubten 80 km/h die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Eine Messung ergab 153 km/h. Gleichzeitig missachtete der Fahrer wiederum das Überholverbot und überholte einen Lkw. Zum Schluss überschritt er auf der B 10 nochmals die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Eine Messung ergab 145 km/h. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von über 1.000 EUR und 2 Monate Fahrverbot.|ZVD