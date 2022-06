Geschwindigkeitskontrollen in Maikammer

Maikammer (ots) – Am Dienstag 28.06.2022 wurden von 07:35-09 Uhr erneut Geschwindigkeitsmessungen in der Marktstraße in Maikammer durchgeführt. Hintergrund ist eine Anfrage der dortigen Anwohner, welche zuletzt zahlreiche Probleme mit “Rasern” gemeldet haben. Bei den heutigen Kontrollen wurden im genannten Zeitraum nunmehr 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Der “Spitzenreiter” war mit 53 km/h unterwegs.

Außerdem wurden 2 Autofahrer wegen Gurtverstößen verwarnt und es wurden 2 Mängelberichte ausgestellt.

Maikammer (ots) – Nach einer Bürgeranfrage wurden Sonntag 26.06.2022 von 12:30-13:15 Uhr sowie Montag 27.06.2022 von 08:55-10:15 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Marktstraße in Maikammer durchgeführt. Dort gilt Tempo 30.

Am Sonntag kam es hierbei zu 4 Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einer gefahrenen Höchstgeschwindigkeit von 43 km/h. Zudem musste einem Autofahrer ein Mängelbericht wegen fehlender Fahrzeugpapiere ausgestellt werden.

Bei den Messungen am Montag kam es zu 9 Geschwindigkeitsverstößen mit einer gefahrenen Höchstgeschwindigkeit von 49 km/h. Zudem wurden 2 Autofahrern Mängelberichte ausgestellt.