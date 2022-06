Plötzliche Ohnmacht während der Fahrt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 27.06.2022 gegen 07.40 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger die Hemshofstraße in Richtung Dessauer Straße. Nach eigenen Angaben wurde dem Fahrer plötzlich schwarz vor Augen. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge.

Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Kind – Verursacherin flüchtig

Ludwigshafen-Oggerheim (ots) – Am Montag 27.06.2022 kam es gegen 16.00 Uhr an der Ecke Buschweg/Wormser Straße zu einem Verkehrsunfall. Im Zuge dessen verletzte sich ein Kind und ein unfallbeteiligter Fahrzeugführer ergriff die Flucht. Was war passiert? Ein 9-jähriger Fahrradfahrer befuhr den dortigen Gehweg in Richtung Studernheim aus Richtung Melm kommend und wurde hierbei von einer zügig um die Kurve fahrenden E-Scooter-Fahrerin umgefahren.

Infolge des Zusammenstoßes stürzte das Kind und zog sich eine leichte Verletzung zu. Die E-Scooter-Fahrerin verließ sofort die Unfallörtlichkeit, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die E-Scooter-Fahrerin hat einen hellen Hauttyp, dunkle Haare und trug goldene Ohrringe.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wenn Sie Hinweise zum Unfallhergang oder der Fahrerin machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Motorrad

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 27.06.2022 gegen 08.40 Uhr, musste ein 51-jähriger Motorradfahrer an der Kreuzung Horst-Schorckstraße/Jahnstraße eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Autofahrerin zu verhindern. Der Motorradfahrer stürzte dabei und verletzte sich leicht. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

An dem Motorrad entstand leichter Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Dieselspur an der Unfallstelle festgestellt werden, welche bis zur Friedrichstraße verfolgt werde konnte. Der Verursacher hierfür ist unbekannt. Ob die Dieselspur zum Sturz beigetragen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben bezüglich der Dieselspur machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Schwangere Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 27.06.2022, fuhr ein 31-Jähriger gegen 16:30 Uhr die Sumgaitalallee in Richtung Heinigstraße entlang, als er aufgrund des Verkehrsaufkommens bremsen musste. Eine hinter ihm fahrende 29-Jährige bekam dies zu spät mit und fuhr diesem auf.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde aufgrund ihrer Schwangerschaft zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR.

Sachbeschädigung an PKW – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom Samstag auf Sonntag 26.06.2022 wurde in der Hohenzollernstraße durch Unbekannte die Windschutzscheibe eines dort geparkten Smart beschädigt. Die Schadenshöhe dürft sich auf 500 EUR belaufen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Bereits am Samstag 25.06.2022, kletterte ein Unbekannter zwischen 12:30-15 Uhr auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Bruchwiesenstraße. Durch die nur angelehnte Balkontür gelangte der Täter in die Wohnung, konnte dort Bargeld auffinden und flüchtete unerkannt mit dieser Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 27.06.2022 auf den 28.06.2022 befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Otto-Stabel-Straße aus Richtung Wredestraße. Auf Höhe der Hausnummer 17 verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er an einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi A2 fuhr. Durch die Stärke des Zusammenstoßes wurde der Audi A2 an einen davor geparkten Renault Kangoo geschoben.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 7.000 EUR. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen,

0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Mehrfach betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 27.06.2022 kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen mehrmals zu betrügerischen Anrufen. Eine 64-Jährige wurde von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert, welche die Betrugsmasche jedoch kannte und das Gespräch beendete, bevor ein Schaden entstehen konnte. Zudem wurden mehrere Ludwigshafener von angeblichen EUROPOL-Mitarbeitern angerufen.

Alle Angerufenen handelten ebenfalls richtig, indem sie die Telefonate direkt beendeten. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf. Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste. Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.