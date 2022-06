Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Vogel

Limburgerhof (ots) – Montag 27.06.2022 gegen 12:00 Uhr: Die Bewohnerin eines Hauses in der Wilhelm-Busch-Straße kehrt zurück und vernimmt beim Betreten Geräusche aus dem Obergeschoß. Sie verlässt direkt wieder das Haus und wartet auf die verständigte Polizei. Diese rückt mit mehreren Streifen an und macht das Haus links, ohne einen Einbrecher zu finden.

Anstatt dessen fallen mehrere Stellen mit Vogelkot im Haus auf. Da die Bewohnerin keinen Vogel besitzt, fällt der Verdacht auf ein entsprechendes wildes Tier, das durch ein gekipptes Fenster in das Obergeschoß gelangt sein dürfte. Der Vogel war vor Eintreffen der Polizei wieder aus dem Haus geflüchtet. Einbruchspuren hat er nicht hinterlassen und auch nichts mitgehen lassen.

Radfahrer stürzt vor Polizeidienststelle

Schifferstadt (ots) – Der Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg des Waldspitzweges, wurde am Montag 27.06.2022 gegen 17:00 Uhr, einem 82-jährigen Fahrradfahrer zum Verhängnis. Die Bordsteinkante führte zum Sturz, bei welchem sich der Mann verletzte und aufgrund stark blutender Wunden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Fahrrad trug augenscheinlich keinen Schaden davon und konnte einer Familienangehörigen übergeben werden.

LKW beschädigt Haus

Schifferstadt (ots) – Am Montag 27.06.2022 gegen 09:30 Uhr, beschädigte ein LKW beim Rangieren die Wand eines Hauses in der Greifengasse. Gemäß ersten Einschätzungen kam es zum Sachschaden von circa 4.000 Euro. Der LKW war unterwegs zu einer Baustelle. Nunmehr hat er in unmittelbarer Nähe selbst eine weitere verursacht.

Die KFZ-Versicherung kommt grundsätzlich auch in solchen Fällen für den entstandenen Schaden auf. Aufgrund seines Fehlverhaltens wurde der Fahrer im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme von der Polizei verwarnt.

Diebstahl von Baustelle

Dudenhofen (ots) – In der Zeit vom 24.06.2022, 16 Uhr bis zum 27.06.2022, 7 Uhr, durchtrennten unbekannte Täter eine Eisenkette am Absperrgitter einer Baustelle Am Gewerbering in Dudenhofen. Die unbekannten Täter stahlen zwei Kennzeichen eines LKW und brachen das Schloss eines Containers auf.

Aus dem Container entwendeten sie Baugeräte. Hierbei handelte es sich um zwei Vibrationsverdichter, eine Schneidemaschine, einen Baustrahler, ein Kernbohrgerät sowie eine Tauchpumpe. Der Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 6.250 Euro.

LKW-Fahrer mit 3,3 Promille

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt konnte am Sonntag 26.06.2022 gegen 16:50 Uhr, in der Rudolf-Diesel-Straße ein schwankender Mann festgestellt werden, der sich an der Fahrertür seines LKWs aufhielt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille.

Um eine Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern, wurden mehrere Gegenstände vorsorglich sichergestellt. Bei Nüchternheit können diese vom LKW-Fahrer wieder von der Polizeidienststelle abgeholt werden. Immerhin war dieser mit diesem Wert nicht gefahren.