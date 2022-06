Ingewahrsamnahme nach Begehung mehrerer Straftaten

Speyer (ots) – Am Montag 27.06.2022 um 15:45 Uhr kletterte ein 54-Jähriger an der Fassade der Stadtverwaltung nach oben und warf Papier in das geöffnete Fenster eines Büros. Durch den Wurf verletzte er niemanden und entfernte sich wortlos auf Ansprache.

Um 16:40 Uhr tauchte der 54-Jährige erneut auf der Maximilianstraße auf, schrie herum und warf die Leine seines mitgeführten Hundes wie ein Lasso nach Passanten. Insbesondere soll er damit einen ca. 60-jährigen Mann und eine Frau mit roten Haaren beworfen haben, die vor dem Angreifer flüchteten und deren Personalien polizeilich nicht festgestellt werden konnten.

Eine Polizeistreife traf den Mann in Begleitung seines Hundes an. Der 54-Jährige drohte den Polizeibeamten unvermittelt mit dem Tode. Den Polizeibeamten gelang es nicht, den 54-Jährigen zu beruhigen. Sie fesselten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam, ohne dass er hiergegen Widerstand leistete. Angesichts einer offenbar vorliegenden psychischen Erkrankung wurde er in eine psychiatrische Fachklinik verbracht. Die Polizeibeamten übergaben den Hund des Mannes der Speyerer Feuerwehr.

Gegen den 54-Jährigen wurden Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, wegen Bedrohung und Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Geschädigte, die durch das Verhalten des Mannes geschädigt, genötigt, bedroht oder beleidigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Einbruch in Zahnarztpraxis

Speyer (ots) – In der Nacht vom 27.06. auf den 28.06.2022 zwischen 0:46-01:05 Uhr kletterten unbekannte Täter auf einen Balkon eines größeren Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Christian-Dathan-Straße und hebelten das Fenster zu einer Zahnarztpraxis auf.

Im Inneren hebelte die unbekannte Täterschaft eine weitere Tür auf und entwendete aus einem Schrank eine Kasse mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden liegt bei ca. 2.000 Euro.

Einbrüche in Kellerräume

Speyer (ots) – In der Nacht vom 26.06. auf den 27.06.2022 zwischen 23:45-07:40 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Carl-Zeiss-Straße und öffneten mehrere Kellerräume, ohne die Türen zu beschädigen. Hieraus entwendeten sie Haushaltswaren und Gartenzubehör im Gesamtwert von ca. 100 Euro.

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Olivenöl, Kaffee, Waschmittel, Toilettenpapier, Küchentücher, Wein, Handseife, eine Heckenschere und ein Regencape.

Zwischen dem 26.06.2022, 18 Uhr und dem 27.06.2022, 12 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür eines Kellerraums in der Ernst-Abbé-Straße auf und entwendeten hieraus zwölf Fruchtsaftflaschen, fünf Dosen Eintopf, einen Einkaufskorb und einen Christbaumengel. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 50 Euro.