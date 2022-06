Landau: Die Polizei-News

Wahlplakate überklebt – Zeugenaufruf

Landau (ots) – Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei Landau gegen einen 59-Jährigen, welcher 2 Wahlplakate der SPD im Bereich der Ostbahnstraße mittels Flugblätter überklebt hatte. Da ein Entfernen der Flugblätter nicht möglich war, ist bei dem Vorfall auch ein Sachschaden entstanden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Tat dürfte sich vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignet haben. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail am pilandau@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Motorradkontrolle im Wellbachtal

Annweiler (ots) – Bei milden Temperaturen trafen sich am Sonntag 26.06.22, wiederum etliche Motorradfahrer auf der B 48 im Wellbachtal, weshalb die Polizei auch an diesem Wochenende gezielte Zweiradkontrollen durchführte.

In der Mittagszeit wurden insgesamt 17 Motorradfahrer kontrolliert, wobei neben verschiedenen technischen Mängeln an Auspuff und Motorradzubehör auch ein abgefahrener Reifen beanstandet werden musste. Darüber hinaus konnten einige sensibilisierende Gespräche in punkto “Sicherheit im Straßenverkehr” geführt werden.