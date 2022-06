Darmstadt-Dieburg

Verstärker und Bassbox aus Schule entwendet

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag 25.6.und Montagmorgen 27.6.2022 einen Verstärker und eine Bassbox aus einer Schule in der Dresdener Straße entwendet haben, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere der Schule. Im Anschluss entwendeten sie die zwei elektronischen Geräte und suchten das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 1.000 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Polizei kontrolliert getunte Fahrzeuge

Darmstadt/Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag 26.06.2022 zwischen 18-4.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion im Stadtgebiet von Darmstadt und in Weiterstadt insgesamt 14 Fahrer von getunten Fahrzeugen. Hierbei wurden bei 6 der Autos technische Veränderungen festgestellt. 4 davon führten schlussendlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Gründe für die Beanstandungen waren unter anderem fehlende Eintragungen von Rad-und Reifenkombinationen, Spurverbreiterungen und Fahrwerken sowie in einem Fall ein offener Sportluftfilter ohne Zulassung. Zudem wurden in 5 Fällen Fahrzeugdokumente nicht mitgeführt. Wegen der Verstöße erwarten die Verantwortlichen nun Verwarnungsgelder.

Um 0.45 Uhr wurde in der Dieselstraße im Rahmen der Kontrollen ein 27-Jähriger auf einem E-Longboard von den Ordnungshütern gestoppt. Das unversicherte Gefährt war für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen. Zudem ergab sich rasch der Verdacht, dass der 27-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Amphetamin stand.

Er wurde vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Das Longboard wurde von der Polizei sichergestellt.

Schwarzer Volkswagen im Visier Krimineller

Griesheim (ots) – Ein schwarzer Volkswagen, der in einem Hof im Pfungstädter Weg abgestellt war, rückte in der Nacht zum Montag 27.6.2022 in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste in den Hof und machten sich an dem offenbar unverschlossenen Wagen zu schaffen. Sie durchwühlten den Innenraum auf der Suche nach potenzieller Beute und wurden fündig.

Sie entwendeten eine silberne Uhr der Marke “Guess” und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf einen 2-stelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei erneut folgende Tipps: Nutzen Sie ihr Auto nicht als Safe! Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn sie es “nur kurz” verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Lassen Sie keine persönlichen Gegenstände im Wagen liegen! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots) – Am Dienstag 28.06.2022 gegen 09:00 Uhr kam es im Bereich der Ausfahrt des Helvetia Parcs in Groß-Gerau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es während eines Abbiegevorgangs zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Fahrer des Motorrollers, ein 71-jähriger Mann aus Büttelborn, kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich dabei. Der Pkw Fahrer entfernte sich sofort in Richtung Groß-Gerau vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der verletzte Rollerfahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Bisher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen SUV handeln soll. Zeugen werden gebeten sich unter der 06152 / 175-0 bei der Polizeistation in Groß-Gerau zu melden.

Kreis Bergstraße

Kontrolle am Europaplatz – 45 “Sachen” zu schnell

Heppenheim (ots) – Eine Verkehrskontrolle am Europaplatz führten Beamte der Polizeistationen Heppenheim und Bensheim am Montag 27.06.2022 zwischen 11.45-13.30 Uhr durch. 24 Autofahrer wurden hierbei genauer unter die Lupe genommen. Alkohol- oder Drogeneinfluss wurde bei keinem der Kontrollierten festgestellt.

3 Wagenlenker hatten allerdings den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt und erhalten nun Verwarnungsgelder.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde von den Ordnungshütern zudem die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h überwacht. 10 Fahrer waren zu schnell unterwegs und müssen nun mit entsprechenden Bußgeldern rechnen.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Bergstraße, der die Messstelle mit 105 Stundenkilometern passierte. Ihn erwarten nun 320 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und ein 1-monatiges Fahrverbot.

Polizei nimmt Wohnungseinbrecher fest

Bürstadt (ots) – Ein Wohnhaus in der Hermann-Staudinger-Straße geriet in der Nacht zu Dienstag 28.06.2022 gegen 4.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Mann entwendete zunächst aus einem vor dem Anwesen geparkten Auto einen Schlüssel und verschaffte sich so anschließend Zugang in die Räumlichkeiten.

Dort ließ er einen Laptop mitgehen und wurde hierbei von der 62-jährigen Bewohnerin überrascht. Der ungebetene Besucher flüchtete daraufhin sofort zu Fuß mit der Beute vom Tatort.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 39-jährige wohnsitzlose Täter wenig später im Bereich der Bundesstraße 47 von der Polizei festgenommen. Der bei dem Einbruch erbeutete Laptop wurde von den Ordnungshütern bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Der 39-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu verantworten haben.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fürth (ots) – Am Montag 27.06.2022 ereignete sich in der Zeit von 19:15-20:05 Uhr in Fürth, Hauptstraße, direkt vor der dortigen Metzgerei ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer Fiat Kombi wurde durch ein, bisher noch nicht ermitteltes, Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

An der Unfallstelle konnte ein Außenspiegel eines VW Touran (vermutlich Unfallverursacher) gesichert werden. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel-Nr.: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen