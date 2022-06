Friedberg: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Mountainbikes gestohlen

Ein rotes Mountainbike von Trek (Modell X-Caliber 7) entwendeten Fahrraddiebe im Verlaufe des Montags von einem Schulgelände in der Saalburgstraße. Das mittels Zahlenschloss gesicherte Zweirad im Wert von etwa 500 Euro wechselte zwischen 8.30 Uhr und 15:15 Uhr ungewollt den Besitzer.

Zwischen Sonntagabend (21 Uhr) und Montagmorgen (9.30 Uhr) entwendeten Unbekannte ein etwa 500 Euro teures Mountainbike von Univega (Modell Vision 3.0). Das schwarz-rote Fahrrad stand im Tatzeitraum angekettet an einem Fahrradständer am Bad Vilbeler Bahnhof in der May-Planck-Straße. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Ortenberg: 2.500 Liter Diesel entwendet

Langfinger waren am Wochenende am Bergheimer Steinbruch aktiv. Zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Montagmorgen (5 Uhr) öffneten die derzeit noch Unbekannten gewaltsam eine Stahltür des dortigen Treibstofflagers und stahlen aus diesem etwa 2.500 Liter Diesel. Um sich Zugang zu verschaffen war offenbar ein Trennschleifer genutzt worden.

Aufgrund des hohen Eigengewichts des Diebesguts muss für den dessen Abtransport ein mitgebrachtes Fahrzeug genutzt worden sein. Mögliche Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Steinbruchs aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter 06042/96480 mit der Büdinger Polizei in Verbindung zu setzen.

Büdingen: Opel großflächig zerkratzt

Einige Tausend Euro Sachschaden verursachten Chaoten am Dienstagmorgen im Ortsteil Calbach an einem schwarzen Opel. Zwischen 5 Uhr und 11 Uhr stand das Fahrzeug am Straßenrand in der Limesstraße, als jemand den Lack ringsherum großflächig zerkratzte. Die Büdinger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Friedberg: Golf-Spiegel demoliert

Beide Außenspiegel eines silberfarbenen VW rissen Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Straße “Vorstadt zum Garten” ab und verursachten so mehrere Hundert Euro Sachschaden. Das Auto stand dort zwischen Freitagabend (21 Uhr) und Sonntagmorgen (10 Uhr). Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Radfahrer erfasst

Am Kreisverkehr in Höhe der Homburger Straße 23 kollidierte am Dienstagmorgen die 58 Jahre alte Fahrerin eines schwarzen Opel mit einem 41-jährigen Radfahrer. Dieser kam zu Fall und erlitt dabei Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Autofahrerin. Mögliche Zeugen, die das Unfallgeschehen hatten beobachten können, werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

