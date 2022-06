Havariertes Schiff bei Rheinstetten wieder frei

76287 Rheinstetten (ots)

Das um Mitternacht bei Rheinkilometer 353,100 auf einer Buhne festgefahrene Fahrgastschiff mit 166 Passagieren wurde um ca. 10:00 Uhr von einem niederländischen Gütermotorschiff auf Seite genommen. Für die Dauer der Arbeiten wurde eine 45-minütige Schifffahrtssperre durchgeführt, in Folge derer sechs Schiffe warten mussten. Derzeit wird das schweizerische Fahrgastkabinenschiff, welches ursprünglich von Breisach nach Düsseldorf unterwegs war, stromaufwärts zur Schleuse Iffezheim verbracht. Dort soll es im so genannten Oberwasser von einem Tauchunternehmen auf mögliche Beschädigung untersucht werden. Bis dahin bleibt das vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein erteilte Weiterfahrverbot bestehen. Die Behörde führt überdies im Bereich der Unfallstelle Peilarbeiten durch, um etwaige Fehltiefen festzustellen, die im Rahmen der Turnarbeiten entstanden sein könnten. Die Passagiere sind wohlauf und bleiben vorerst an Bord des Kreuzfahrtschiffes.

Karlsruhe – Falsche Polizeibeamte ergaunern hohe Geldbeträge – Beugen Sie vor

Karlsruhe (ots) – In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Anrufen durch falsche

Polizeibeamte. Viele Betroffene erkennen zum Glück die Betrügereien und legen

auf. Leider waren die Täter am Wochenende in Karlsruhe wieder zweimal

erfolgreich und erbeuteten insgesamt 26.400 Euro.

Die erste Tat ereignete sich in Grünwinkel. Hier wurde ein 80-jähriger Mann am

Freitagnachmittag durch mehrere falsche Polizeibeamte eines Raubdezernats

angerufen. Diese teilten dem Mann mit, dass die Polizei soeben zwei Räuber

festgenommen habe, aber zwei auf der Flucht seien. Bei einem der Festgenommenen

habe man die Adresse des 80-Jährigen gefunden. Der Senior sei somit ein

potenzielles Opfer. Die Polizei fahnde allerdings nach den Tätern. Ferner solle

der Angerufene der Polizei helfen, einen korrupten Bankmitarbeiter, welcher

Falschgeld auszahle, zu überführen. Die falschen Polizeibeamten wiesen den

Betroffenen an 10.800 Euro von seinem Girokonto abzuheben und in der Folge einem

angeblichen zivilen Polizisten zur Prüfung zu übergeben. Nachdem der 80-Jährige

das Geld geholt hatte, kam ein Unbekannter und holte das Geld ab. Die dreisten

Täter meldeten sich abermals und teilten mit, dass die flüchtigen zwei Räuber

gefasst seien.

Bei einer weiteren Tat am Samstagmorgen war die Vorgehensweise der Betrüger

ähnlich. Auch hier wurde ein korrupter Bankangestellter vorgeschoben, den man

überführen wolle. Die Täter konnten die 62-jährige Frau aus Durlach davon

überzeugen 15.800 Euro von ihrem Konto zu holen und einem angeblichen

Polizeibeamten zu übergeben.

Die Täter arbeiten grundsätzlich immer mit dem gleichen Muster. Zunächst

versetzen Sie Ihre Opfer in Angst und Schrecken und erschleichen sich dann ihr

Vertrauen. Die Angerufenen werden gebeten der Polizei oder einem Angehörigen zu

helfen. Ferner erkundigen sich die Betrüger über die Vermögensverhältnisse.

Anschließend werden Falschgeldprüfungen, Inverwahrungnahmen von Vermögenswerten,

angebliche Kautionszahlungen wegen eines schweren Unfalls durch die angebliche

Polizei vorgegeben. Die Angerufenen werden immer zur Verschwiegenheit

verpflichtet. Das Geld sowie Wertgegenstände werden letztlich von den Opfern an

sogenannte Geldabholer an der Wohnanschrift oder einem vereinbarten Ort

übergeben.

Die Polizei rät:

Wenn Sie angerufen werden, machen Sie keine Angaben zu ihren

Vermögensverhältnissen. Auch nicht, wenn angeblich jemand in Not ist und ihre

Hilfe braucht. Legen Sie auf und kontaktieren Sie die Polizei. Lassen Sie sich

nie auf ein Gespräch ein. Es sind Betrüger am Telefon, die Ihr Geld wollen.

Nehmen Sie sich Zeit und klären Ihre älteren Angehörigen ausführlich auf.

Vereinbaren Sie immer einen Rückruf bei einem Bekannten oder Verwandten, bevor

Geld an Fremde übergeben wird. Auch dann, wenn Sie von den Anrufern zur

Verschwiegenheit verpflichtet werden. Verwalten Sie ihr Geld und ihre

Wertgegenstände im vier Augenprinzip. Erkundigen sie sich bei Ihrer Bank nach

Möglichkeiten, Ihr Geld gegen Betrüger zu schützen.

Karlsruhe – Zwei Polizeibeamte nach Angriff verletzt und in der Folge dienstunfähig

Karlsruhe (ots) – Durch Widerstandshandlungen und eine versuchte

Gefangenenbefreiung bei einer Festnahme wurden zwei Polizeibeamte am Montagabend

in der Karlsruher Innenstadt so stark verletzt, dass sie ihren Dienst nicht

weiter fortsetzen konnten.

Die Streife wurden zunächst gegen 19:30 Uhr in eine Apotheke am Marktplatz

gerufen. Dort wollte ein junger Mann ein offenbar gefälschtes Rezept zur

Einlösung bringen. Nachdem der 28-Jährige durch einen Beamten am Arm ergriffen

wurde, wehrte er sich massiv gegen die erklärte Festnahme. Seine 37-jährige

Begleiterin, welche schon zuvor durch ihr aggressives Auftreten auf sich

aufmerksam machte, eilte ihm zur Hilfe und versuchte ihn aus den Haltegriffen zu

befreien. Sie konnte zunächst durch die Streifenpartnerin des Polizisten

zurückgedrängt und auf Abstand gehalten werden.

Die beiden Beamten versuchten dem nunmehr zu Boden gebrachten, mutmaßlichen

Rezeptfälscher, Handschließen anzulegen. Seine zurückgekehrte Begleiterin riss

der Polizistin am Haarzopf und versuchte sie wohl im Anschluss mit mehreren

Schlägen gegen den Hinterkopf zu verletzen. Durch massive Kraftanstrengung

gelang es der Ordnungshüterin abermals die Angreiferin auf Distanz zu bringen

und ihren Kollegen bei der Festnahme zu unterstützen. Nach der missglückten

Befreiungsaktion ergriff die aggressive Dame zunächst die Flucht. Sie konnte

kurze Zeit später durch Bundespolizisten im Schlossgarten wiedererkannt und

ebenfalls festgenommen werden. Wie sich auf der Wache herausstellte, war sie

deutlich alkoholisiert.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Widerstandes und versuchter

Gefangenenbefreiung verantworten. Die beiden Polizeibeamten wurden durch die

Angriffe am Handgelenk und Kopf verletzt. Aufgrund massiver Schmerzen konnten

sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Karlsruhe – 19-Jähriger von Personengruppe attackiert worden

Karlsruhe (ots) – Zu einem handfesten Streit kam es offenbar am Montagabend

gegen 23.00 Uhr an der Brauerstraße in Karlsruhe bei dem ein 19-Jähriger von

drei Männern angegriffen und verletzt wurde.

Nach den derzeitigen Ermittlungen gerieten mehrere junge Männer zunächst verbal

aneinander. Im weiteren Verlauf sei ein 19 Jahre alter Mann von drei Männern

geschlagen und getreten worden. Als der junge Mann am Boden lag, habe die

Dreiergruppe weiter auf ihn eingeschlagen. Erst als mehrere Passanten auf die

Situation aufmerksam wurden und eingriffen, flohen die mutmaßlichen Täter.

Der 19-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die

Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt und Gegenstand

der polizeilichen Ermittlungen.