Mannheim-Neckarstadt-Ost: Zündelnde Schüler stecken Zeitungen in Brand, Feuerwehr löscht den Brand in der Jungentoilette

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots) – Am gestrigen Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr,

setzte vermutlich ein bislang unbekannter Schüler einer Schule in der

Maybachstraße in der Jungentoilette einen Stapel mit Zeitungen in Brand.

Ein Brandalarm wurde ausgelöst und die Berufsfeuerwehr Mannheim rückte mit einem

Löschzug an der Bildungseinrichtung an. Von außen war eine leichte

Rauchentwicklung feststellbar und der Brandort in dem Schulgebäude konnte bald

lokalisiert werden.

Die Flammen hatten nicht auf feste Gebäudeteile übergegriffen und konnten

schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Verletzt wurde niemand. Nachdem die Toilette und die Flure ausreichend gelüftet

waren, konnte der Unterricht fortgesetzt werden.

Zum Zeitpunkt der in Brandsetzung fand in der Bildungseinrichtung noch

Schulbetrieb statt. Die Lehrkräfte und die Schüler hatten aber bereits vor

Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude nach draußen verlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt legt nach Anschluss der Ermittlungen

Anzeige an die Staatsanwaltschaft vor.

Mannheim-Oststadt: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; betrunkener 28-jähriger Flaschenwerfer beschädigt Feuerwehrfahrzeug auf Einsatzfahrt

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Montagabend, gegen 21 Uhr fuhr ein Löschzug der

Berufsfeuerwehr Mannheim mit Sondersignalen zu einem Brandalarm in Richtung

Fußgängerzone „Planken“ auf dem Kaiserring, Fahrtrichtung Wasserturm.

Auf Höhe eines dortigen Kiosks warf ein 28-jähriger betrunkener Mann vom

Straßenrand aus eine Bierflasche in Richtung des Löschzuges und traf ein

vorbeifahrendes Feuerwehrfahrzeug an der rechten Seite.

Das Feuerwehrauto wurde durch die Glasflasche nicht unerheblich an den

seitlichen Rollläden beschädigt. Die Fahrt zum Einsatzort war zwar gefährdet,

konnte aber abschließend fortsetzt werden.

Die Hintergründe des Flaschenwerfers sind bislang nicht bekannt.

Aufgrund der guten und eindeutigen Beschreibung eines 29-jährigen

Feuerwehrmannes, der sich zur Tatzeit in dem Einsatzfahrzeug befand, konnte der

28-jährige Täter später von Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt noch am

Kiosk angetroffen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von fast 1,8 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlichem

Eingriff in den Straßenverkehr, erfolgt Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Der

Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß

entlassen.

Mannheim-Wallstadt: Beim Vorbeifahren Spiegel beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim-Wallstadt (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter

Autofahrer am Montagabend im Stadtteil Wallstadt. Nach derzeitigem Kenntnisstand

befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 22.45 Uhr mit seinem Fahrzeug

die Frankenstraße in Richtung Königshofer Straße. Dabei blieb er mit seinem

Außenspiegel am Spiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf hängen und

beschädigte diesen. Anschließend fuhr er einfach davon. Ein Zeuge, der einen

lauten Knall vernommen hatte und anschließend den beschädigten Außenspiegel

wahrnahm, verständigte daraufhin die Polizei. Den Unfall selbst hatte er nicht

beobachtet.

Nach deren Eintreffen konnten Polizeibeamte an der Unfallstelle neben dem

beschädigten Golf, dessen Spiegel abgebrochen und nun lose herunterhing, auch

den abgerissenen Spiegel des Unfallverursachers auffinden.

Nach momentanem Stand der Ermittlungen handelt es sich beim dem verursachenden

Fahrzeug um einen älteren Mercedes der C- oder E-Klasse in der Farbe dunkelblau.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

