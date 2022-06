Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Einparken Auto beschädigt und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine zunächst unbekannte Autofahrerin

verursachte am Donnerstagmittag in Ketsch einen Verkehrsunfall und fuhr

anschließend einfach davon. Die zunächst Unbekannte stieß gegen 11.30 Uhr bei

Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Rosenstraße gegen

einen dort geparkten Mercedes. Anschließend fuhr sie einfach davon. Es war

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Aufgrund eines

Zeugenhinweises konnte die 75-jährige Unfallverursacherin jedoch rasch ermittelt

werden. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zur abschließenden Klärung des Unfallablaufs sucht die Polizei Zeugen des

Unfalls. Insbesondere werden zwei Frauen gesucht, die offenbar den Unfallhergang

beobachtet hatten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen,

Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: „Pulverturm“ nächtlich von Tätern aufgesucht; „Turmwächter“ in der Uhrenkammer beschädigt

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Montagabend bis

Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter

außerhalb der regulären Öffnungszeiten Zutritt zum Pulverturm in der

Kellereistraße und gelangten in die Uhrenkammer der Turmspitze.

Dort beschädigten sie eine Schaufensterpuppe, die in historischer Kleidung den

Turmwächter darstellt. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Außerdem ließen sie ihren Unrat mit leeren Getränkedosen und Zigarettenkippen

zurück.

Nach Abschluss der Ermittlungen legt das Polizeirevier Eberbach Anzeige an die

Staatsanwaltschaft vor.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: 11-jähriger Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher flüchtig – Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend

in St. Leon-Rot wurde ein 11-jähriger Junge leicht verletzt. Der Junge war gegen

20 Uhr mit seinem Fahrrad im Adlerweg in Richtung Schulstraße unterwegs. An

einer Engstelle kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Als dieses seine Geschwindigkeit

an der Engstelle nicht verminderte, wich der Junge nach rechts auf den Gehweg

aus. Dabei erfasste das Fahrzeug das Hinterrad des Fahrrades, sodass der

11-Jährige stürzte. Der Autofahrer fuhr, ohne anzuhalten, einfach nach links in

die Mönchsbergstraße davon.

Der Junge zog sich leichte Verletzungen am Arm und am Bein zu. Er wurde durch

Rettungskräfte am Unfallort behandelt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Van,

möglicherweise ein Mercedes V-Klasse, gehandelt haben. Eine Beschreibung des

Fahrzeuglenkers liegt nicht vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Gaiberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend kam es im Kreuzungsbereich

der Sportplatzstraße und Hauptstraße zu einem schweren Verkehrsunfall – ein

10-Jähriger wurde dabei verletzt. Der Junge fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad

talwärts in Richtung der Hauptstraße, wobei er vermutlich seine Geschwindigkeit

unterschätzte und im Bereich der Hauptstraße aus der Kurve getrieben wurde.

Dabei stieß der 10-Jährige ungebremst in die Front eines fahrenden

Peugeot-Busses. Der 46-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der junge Zweiradfahrer, der keinen Helm trug, prallte mit dem Kopf gegen die

Windschutzscheibe und erlitt mehrere Hämatome und Schürfwunden, war aber

ansprechbar. Eine aufmerksame Anwohnerin eilte sofort zur Unfallstelle, setzte

einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Der 10-Jährige kam anschließend zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kleinbusses blieb

unverletzt. Am seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von 2.000 Euro.