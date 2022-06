Bundesautobahn 3: Auffahrunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Der 29-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke Volvo

sowie der 45-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke Renault befuhren am

Dienstag, den 28. Juni 2022, gegen 06.35 Uhr, die Bundesautobahn 3 in

Fahrtrichtung Köln.

Kurz nachdem der 29-Jährige die Anschlussstelle Kelsterbach passiert hatte,

musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen.

Offensichtlich erkannte dies der hinter ihm fahrende 45-Jährige zu spät und

konnte nur noch durch ein Ausweichmanöver einen Frontalaufprall vermeiden.

Trotzdem kam es zu einem Zusammenprall der beiden Sattelzüge, wobei der Tank des

Renault beschädigt wurde und Dieselkraftstoff auslief. Die Feuerwehr musste den

beschädigten und noch mit rund 240 Litern Diesel befüllten Tank vollständig

auspumpen und bereits ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen. Der

Renault-Sattelzug musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt

werden. Außer dem linken Fahrstreifen mussten alle Fahrspuren zur Unfallaufnahme

und Bergung gesperrt werden. Bis gegen 10.00 Uhr konnten die Hauptfahrspuren

wieder freigegeben werden. Die Reinigung des Seitenstreifens dauerte noch bis

gegen 11.40 Uhr an. Durch den Verkehrsunfall entstand im morgendlichen

Berufsverkehr ein Stau von bis zu 19 Kilometern. Personen wurden nicht verletzt.

Frankfurt-Griesheim: Fahrraddiebe täuschen Frau

Frankfurt (ots) – (dr) Eine 53 Jahre alte Frau hielt sich am Sonntagnachmittag

(26. Juni 2022) in der Waldschulstraße vor einem Imbiss an dortigen Stehtischen

auf, als offenbar dreiste Trickdiebe ihr Fahrrad ins Visier nahmen.

Gegen 17:35 Uhr erschien zunächst ein Jugendlicher auf einem Fahrrad und stürzte

scheinbar vor den Augen der 53-Jährigen. Sie und weitere Umherstehende richteten

nun ihre Aufmerksamkeit auf den jungen Radfahrer. Dieses Ablenkungsmanöver

nutzte dessen mutmaßlicher Komplize, um das ungesicherte Rad der 53-Jährigen zu

entwenden. Im Anschluss flüchteten beide in Richtung Espenstraße.

Der „gestürzte“ Jugendliche soll etwa 15 Jahre alt gewesen sein, war von

westeuropäischem Erscheinungsbild und hatte schulterlanges, schwarzes Haar.

Frankfurt-Riederwald: Exhibitionist

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 26. Juni 2022, gegen 10.20 Uhr, befanden

sich zwei Frauen im Alter von 27 und 59 Jahren zu Fuß unterwegs über den

Johanna-Tesch-Platz. Im Bereich zur Raiffeisenstraße trat ein bislang

unbekannter Täter aus einem Gebüsch hervor und zeigte sich den beiden Frauen in

schamverletzender Weise. Danach flüchtete der Täter in Richtung des Waldes. Eine

sofort durchgeführte Fahndung verlief negativ.

Bereits am 22. Juni war es an der gleichen Örtlichkeit zu einem solchen Vorfall

gekommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75551399 zu

melden.

Der Täter vom 26. Juni wird beschrieben als etwas dicklicher Mann, mit kurzem,

blondem Haar. Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzen Shorts.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Goldkette geraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Montag, den 27. Juni 2022, kam es in der

Moselstraße zu einem Raubdelikt, bei dem ein unbekannter Mann von einem

35-Jährigen eine Goldkette erbeutete.

Ein 35-jähriger Tourist befand sich gegen 15:30 Uhr in der Moselstraße und lief

auf dem Gehweg. In Höhe der Hausnummer 35 sprang ihn plötzlich ein Mann von

hinten an. Dieser versuchte ihm seine Goldkette vom Hals zu reißen. Als der

35-Jährige die Kette festhielt, sprühte ihm der Unbekannte Pfefferspray ins

Gesicht und gelangte somit an das Schmuckstück. Der Angreifer flüchtete

anschließend über die Taunusstraße in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 28 bis 35 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, schwarzes, kurzes

Haar (seitlich kurz rasiert), osteuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit

einem grünen T-Shirt, einer orange-braunen, kurzen Hose, vermutlich Jeans.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer

069-75551499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.