Korbach: Die Polizei-News

Diemelstadt-Rhoden – Fallrohre vom ehemaligen Forsthaus gestohlen

In der Zeit von Freitag, 24. Juni, bis Montag, 27.Juni, entwendeten Unbekannte Fallrohre des ehemaligen Forsthauses im Warburger Weg in Rhoden.

Die Täter hatten die Kupferrohre der Dachentwässerung an mehreren Stellen abgeschraubt. Da es insgesamt über zehn Meter Rohre waren, dürften die Täter zum Abtransport ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro, die Täter hinterließen außerdem einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Bad Arolsen – Unbekannte brechen in Bäckerei ein

In der Nacht zum heutigen Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen ein.

Die Täter hebelten eine Tür auf und konnten so in den Verkaufsraum gelangen. Dort und im Keller durchsuchte sie mehrere Schränke und Spinde. Sie entwendeten eine Blechdose, in der sich wenige Euro Wechselgeld befanden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

