Vermeintliche Dachdecker bestehlen Seniorin: Polizei warnt vor Trickdieben und bittet um Hinweise

Kassel-Harleshausen: Vermeintliche Dachdecker haben am gestrigen Montagmittag eine Seniorin aus dem Stadtteil Harleshausen bestohlen. Aus diesem Grund warnt die Polizei aktuell vor Trickdieben, die sich als Handwerker ausgeben. Drei Männer waren gestern gegen 11:30 Uhr unangekündigt am Haus der hochbetagten Frau in der Straße „Weg in der Aue“ erschienen und hatten ihr angeboten, ihre Regenrinnen für einen geringen Betrag zu reinigen. Die Seniorin willigte zunächst ein. Im weiteren Verlauf gaben die vermeintlichen Handwerker jedoch vor, dass viele Dachziegeln lose seien und dringend repariert werden müssten. Auch hierzu machten die Männer ein Angebot. Als die Frau in ihrem Haus Geld für die Bezahlung der scheinbar erforderlichen Arbeiten holte, folgten die Täter und lenkten sie mit weiteren Verhandlungen über den Preis ab. Einer der drei Trickdiebe suchte währenddessen unbemerkt das Schlafzimmer der Rentnerin auf und klaute dort Bargeld und Schmuck im Gesamtwert eines vierstelligen Betrages. Anschließend gaben die Männer plötzlich vor, die Arbeiten seien für diesen Tag beendet und verließen das Haus der Frau. Sie musste wenig später das Fehlen ihrer Wertsachen feststellen und rief die Polizei.

Bei den drei Tätern soll es sich um Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren mit zurückgegelten, dunklen Haaren gehandelt haben, die Deutsch ohne Akzent sprachen und ein südosteuropäisches Aussehen hatten. Sie sollen mit einem weißen Sprinter unterwegs gewesen sein.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Trickdiebstahl führen die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Zeugen, die Hinweise auf die drei Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannte stehlen Sattelzugmaschine in Kaufungen-Papierfabrik

Kaufungen-Papierfabrik (Landkreis Kassel): Unbekannte haben im Laufe des vergangenen Wochenendes eine Sattelzugmaschine in der Industriestraße in Kaufungen-Papierfabrik gestohlen. Der bestohlene Fahrzeugeigentümer hatte am gestrigen Montag den Diebstahl festgestellt und anschließend eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Tatzeit lässt sich ersten Ermittlungen zufolge auf den Zeitraum zwischen Freitag, 14:30 Uhr, bis Samstag, 11:30 Uhr, eingrenzen. Wie genau die Täter vorgingen, ist derzeit noch nicht bekannt. Von der weißen Sattelzugmaschine des Hersteller DAF, Typ XF 480 FT, mit dem Kennzeichen KS-X 3034, im Wert von ca. 70.000 Euro fehlt trotz eingeleiteter Fahndung bislang jede Spur. Nun suchen die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Sattelzugmaschine oder auf die bislang unbekannten Täter geben können. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Radfahrerin bei Unfall in Leipziger Straße schwer verletzt

Kassel-Bettenhausen: Am heutigen Dienstagmorgen ereignete sich in der Leipziger Straße in Kassel ein Unfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Fahrradfahrerin, bei dem die 57-jährige Zweiradfahrerin aus Kassel schwer, aber nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost zum Unfallhergang berichtet, war eine 56 Jahre alte Frau aus Kassel mit ihrem BMW gegen 6:10 Uhr vom Grundstück eines Autohauses, schräg gegenüber des Herwigsmühlenwegs, nach rechts auf die Leipziger Straße in Richtung Kaufungen gefahren. Von rechts kam zu dieser Zeit die 57-jährige Radfahrerin. Diese fuhr verbotswidrig auf dem aus ihrer Sicht linken Gehweg in Richtung Innenstadt, anstatt den Schutzstreifen für Radfahrende am rechten Fahrbahnrand zu nutzen. Die Autofahrerin achtete beim Verlassen des Grundstücks offenbar nicht auf die von rechts kommende Radfahrerin und erfasste diese frontal mit ihrem Pkw. Die 57-Jährige wurde mit ihrem Damenrad auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen, bis sie schließlich nahe der Gleise in der Fahrbahnmitte auf die Straße stürzte. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

2. Folgemeldung zum Unfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer: 58-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Kassel-Fasanenhof: Am Montagabend erreichte die Polizei die Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 58-jährige Pedelec-Fahrer, der am Donnerstagabend bei dem Unfall in der Straße „Hinter dem Fasanenhof“ verletzt wurde, leider am gestrigen Nachmittag infolge seiner schweren Verletzungen gestorben ist. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern weiterhin an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Auf den Zeugenaufruf der Polizei vom gestrigen Montag hat sich bereits eine Person gemeldet, die Hinweise auf den gesuchten Ersthelfer geben konnte.

Der Unfall hatte sich am vergangenen Donnerstag gegen 18 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 58-Jährige mit seinem Pedelec in der Straße „Hinter dem Fasanenhof“ in Richtung Fuldatalstraße gefahren, als ein 71-jähriger Autofahrer aus Kassel die Fahrertür seines geparkten Mercedes öffnete. Dabei stieß die Tür offenbar gegen den Lenker des Radfahrers, der daraufhin stürzte und dabei so schwer verletzt wurde, dass er schließlich gestern im Krankenhaus verstarb.