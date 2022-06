Lambrecht: „LESESOMMER und VORLESE-SOMMER Rheinland-Pfalz“ vom 11. Juli bis 11. September 2022 in der Stadtbücherei

Lambrecht – Am 11. Juli 2022 startet der fünfzehnte LESESOMMER Rheinland-Pfalz. Beim diesjährigen LESESOMMER bieten 213 kommunale und kirchliche Bibliotheken, darunter auch die Stadtbücherei Lambrecht, landesweit den Lesesommer wieder für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren an. Gleichzeitig findet der erste VORLESE-SOMMER für kleinere Kinder im Vorlesealter statt. Unter den 198 teilnehmenden kommunalen und kirchlichen Bibliotheken die auch neuen Lesestoff für diese Altersgruppe anbieten, ist auch die Stadtbücherei Lambrecht.

Bei der Stadtbücherei Lambrecht beginnen der LESESOMMER und der VORLESE-SOMMER am Dienstag, 12. Juli, und enden am Freitag, 9. September 2022.

Wer sich zum Lesesommer anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung anhand eines Formblattes („Buchcheck“) ab. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte und eine Bewertungskarte. Jede der ausgefüllten Bewertungskarten nimmt am landesweiten Gewinnspiel teil. Je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust.

Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv auf einem Beiblatt zum nächsten Zeugnis.

Um am VORLESE-SOMMER teilnehmen zu können, muss man sich in der Bibliothek anmelden. Für jedes Buch, welches das Kind vorgelesen bekommt, gibt es einen Stempel in die VORLESE-SOMMER Clubkarte. Drei gesammelte Stempel und ein gemaltes Bild zum Lieblingsbuch qualifizieren die Kinder zum Erhalt einer VORLESE-SOMMER Urkunde. Pro Kind geht eine Clubkarte in den Lostopf des landesweiten Gewinnspiels. Der Hauptpreis ist ein Kinderfahrrad, außerdem werden noch ein Lego-Set, Tonie-Box oder Tonie-Figuren, Spiele und Buchgutscheine verlost.

Bei der Stadtbücherei Lambrecht erhalten alle Teilnehmenden einen kleinen Preis.

Der LESESOMMER und der VORLESE-SOMMER sind Teil der landesweiten Leseförderaktionen „Lesespaß aus der Bücherei“ und werden jährlich mit über 100.000 Euro vom Land unterstützt. Die Stadtbücherei Lambrecht erhält 600 € für den Kauf von Kinder- und Jugendbüchern, da sie für mehr als 1200 € neue Kinder und Jugendbücher gekauft hat. Die Leseförderaktion wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert.

Tina und Ulrike freuen sich schon auf zahlreiche LESESOMMER und VORLESE-SOMMER Clubmitglieder.

Weitere Infos gibt es unter www.lesesommer.de oder bei der Stadtbücherei Lambrecht, Tina Kubatta und Ulrike Glaß, Blainviller-Straße 1, dienstags und freitags von 15.30 – 18.00 Uhr, telefonisch erreichbar nur zu den Öffnungszeiten: 06325 / 9889864

E-Mail: stadtbuecherei-lambrecht@t-online.de, Katalog und Website: bibkat lambrecht