Pkw und amtliche Kennzeichen gestohlen

Neuhof. Unbekannte stahlen zwischen Samstagmittag (25.06.) und Montagmorgen (27.06.) eine schwarze Mercedes G-Klasse im Wert von circa 78.000 Euro vom Hinterhof eines Autohauses in der Straße „In der Au“ im Ortsteil Dorfborn. Am selben Tatort wurden außerdem im gleichen Zeitraum die amtlichen Kennzeichen FD-ZR 3331 von einem weißen Renault Master entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl auf Baustelle

Dipperz. Zwischen Sonntagabend (26.06.) und Montagmorgen (27.06.) stahlen Unbekannte von einer Baustelle in der Danziger Straße mehrere hundert Meter Kupferkabel und hochwertige Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von circa 25.000 Euro. An den aufgehebelten Metalltüren entstand 6.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Amtliche Kennzeichen gestohlen

Fulda. Von einem schwarzen Seat Ibiza stahlen Unbekannte zwischen Samstagmorgen (25.06.) und Montagmittag (27.06.) die amtlichen Kennzeichen FD-LW 410. Das Auto stand auf dem Parkplatz Ochsenwiese. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Neuhof. In der Marktstraße stahlen Unbekannte zwischen Sonntagabend (26.06.) und Montagabend (27.06.) einen schwarzen Audi RS6 mit den amtlichen Kennzeichen FD-RS 560. Das Auto stand vor einer Gaststätte in der Marktstraße und hat einen Wert von circa 8.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Kalbach. Zwischen Sonntagmittag (26.06.) und Montagmorgen (27.06.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße „Zum Sportplatz“ ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und suchten in mehreren Räumen nach Diebesgut. Sie stahlen Getränke im Wert von circa 20 Euro. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Auffahrunfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (27.06.). Ein 47-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 17.50 Uhr die Karrystraße aus Richtung Westring kommend in Fahrtrichtung Rodges. In Höhe der Dieselstraße musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 56-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall mit Fahrrad

Philippsthal. Am Mittwoch (22.06.), gegen 21:30 Uhr, verließ ein 76-jähriger Mann aus Philippsthal mit seinem E-Bike den Citygrill und fuhr in Richtung Brückenstraße. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Philippsthaler dabei die Kontrolle über das Zweirad und stürzte in Höhe einer dortigen Bankfiliale auf den Gehweg. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Montag (27.06.), gegen 22.30 Uhr, befuhren ein 58-jähriger Daimler-Fahrer aus Rotenburg und ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus Ludwigsau die B 83 aus Richtung Alheim-Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. In Höhe der Grundmühle wollte der Rotenburger nach derzeitigen Erkenntnissen nach links abbiegen. Der nachfolgende Ludwigsauer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leichtverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 14.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Arbeitsmaschinen beschädigt

Niederaula. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstagnachmittag (25.06.) bis Montagmorgen (27.06.) die Außenspiegel und Scheibenwischer von zwei Arbeitsmaschinen im Ortsteil Solms. Zur Tatzeit standen die Maschinen auf der Verbindungsstraße zwischen Niederaula-Solms und Niederjossa. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 1.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fahrzeug

Bad Hersfeld. In einen weißen Ford Transit Connect brachen Unbekannte am Montag (27.06.), in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr, in der Straße „Am Ententeich“ ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster des Fahrzeugs auf und entwendeten anschließend eine Akkuflex der Marke „Milwaukee“ mit Koffer sowie einen Excenter-Schleifer der Marke Bosch ebenfalls samt Koffer. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Benzin aus Scheune gestohlen

Philippsthal. Aus einer Scheune im Thalhäuser Weg entwendeten Unbekannte am Montagnachmittag (27.06.) einen 20 Liter Kanister mit Benzin. Darüber hinaus öffneten die Langfinger weitere Benzinbehältnisse und ein Stromaggregat, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 60 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fachbetrieb

Alsfeld. In der Zeit von Freitag (24.06.) bis Montag (27.06.) brachen Unbekannte in einen Lebensmittelfachbetrieb im Pfarrwiesenweg ein. Durch Aufhebeln von Türen gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie eine noch unbekannte Menge Bargeld entwendeten. Anschließend besprühten die Täter das dortige Verwaltungsgebäude mit dem Inhalt eines Feuerlöschers. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de