79 Jahre alte Frau aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots) – (am) Seit Samstag, den 25.06.2022, wird die 79-jährige Fatma

SAYAR aus Wiesbaden vermisst.

Die Frau wurde zuletzt am Samstagnachmittag in der Wiesbadener Mauergasse

gesehen und wird seitdem vermisst.

Die Vermisste ist 79 Jahre alt, 155 cm groß, von normaler Statur und hat

schulterlange graue Haare. Sie ist bekleidet mit einem schwarzen Rock, einem

hellgrauen T-Shirt, einer blauen kurzen Weste, einer grauen dünnen Jacke und

schwarzen Crocs.

Die Frau kann sich nur noch schlecht orientieren und findet vermutlich nicht

mehr nach Hause.

Sie hält sich überwiegend in der Wiesbadener Innenstadt auf. Die bisherigen

Suchmaßnahmen blieben bisher jedoch erfolglos.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.

Exhibitionist wird handgreiflich,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 27.06.2022, 17.00 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag ist ein 72-jähriger Exhibitionist in der Schiersteiner

Straße zwei ihn zur Rede stellenden Personen gegenüber handgreiflich geworden.

Der 72-Jährige soll gegen 17.00 Uhr auf einem Spielplatz hinter der

Teutonenstraße uriniert und sich anschließend noch weiter in schamverletzender

Weise gezeigt haben. Als er daraufhin von einer 25-jährigen Frau und einem

gleichaltrigen Mann auf sein Verhalten angesprochen wurde, habe der

Exhibitionist aggressiv reagiert und sei schließlich auf die beiden losgegangen.

Die 25-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der Mann wurde von den

zwischenzeitlich verständigten Polizeikräften festgenommen und entsprechende

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Polizeieinsatz wegen Knallgeräuschen, Wiesbaden, Holzstraße, 27.06.2022,

22.50 Uhr,

(pl)Im Bereich der Holzstraße kam es am Montagabend aufgrund von schussähnlichen

Geräuschen zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurden die Geräusche

gegen 22.50 Uhr von zwei Anruferinnen gemeldet. Nach der Mitteilung fuhren

direkt mehrere Polizeistreifen vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge, sollen die

schussähnlichen Geräusche aus einer kleineren Personengruppe heraus gekommen

sein, welche sich zu Fuß auf der Holzstraße in Richtung Dotzheimer Straße bewegt

hätte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurden zwei Personengruppen

angetroffen und kontrolliert. Da die Kontrolle der beiden Gruppen sowie eine

Absuche der Umgebung jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen führten, konnte die

Ursache der gemeldeten Geräusche bislang nicht geklärt werden. Hinweise nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Gewerbliche Räumlichkeiten von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden,

Moritzstraße, 28.06.2022, 02.00 Uhr bis 04.30 Uhr,

(pl)In einem Gebäude in der Moritzstraße wurden in der Nacht zum Dienstag

mehrere gewerbliche Räumlichkeiten von Einbrechern heimgesucht. Die Täter

verschafften sich zwischen 02.00 Uhr und 04.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise

Zugang zum Haus und machten sich anschließend an den Zugangstüren einer dort

ansässigen Artpraxis, einer Kanzlei sowie eines Büros zu schaffen. Während die

Unbekannten an der Eingangstür der Arztpraxis scheiterten, gelang es ihnen mit

brachialer Gewalt die beiden anderen Türen aufzubrechen und die Räumlichkeiten

zu durchsuchen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der

durch die Einbrecher verursachte Sachschaden wird auf über 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345.0 entgegen.

Baumaschinen gestohlen,

Wiesbaden, Spohrstraße, 25.06.2022, 16.00 Uhr bis 27.06.2022, 06.30 Uhr,

(pl)Einbrecher haben zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen aus einem

Lagerraum der Neubauten in der Spohrstraße Baumaschinen und Werkzeuge im

Gesamtwert von rund 3.500 Euro gestohlen. Die Täter hebelten die Tür des

Lagerraums auf und ergriffen anschließend mit dem Diebesgut unerkannt die

Flucht. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-2340 entgegen.

Autoaufbrecher zugange – Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Elsa-Brändström-Straße, Prießnitzstraße, 26.06.2022, 22.00

Uhr bis 27.06.2022, 21.40 Uhr,

(pl)In Biebrich haben Autoaufbrecher ihr Unwesen getrieben, die es bei

mindestens zwei geparkten Fahrzeugen auf Fahrzeugteile abgesehen hatten. Die

Täter drangen in der Nacht zum Montag, zwischen 22.50 Uhr und 03.50 Uhr, in der

Elsa-Brändström-Straße durch eine eingeschlagene Seitenscheibe in den Innenraum

eines geparkten Mercedes ein und bauten anschließend das Lenkrad des Fahrzeugs

aus. In der Prießnitzstraße hatten es die Unbekannten zwischen Sonntagabend und

Montagabend auf einen VW abgesehen. In diesem Fall verschafften sie sich auf

bislang unbekannte Weise Zugang zum Fahrzeug und ließen hieraus das

festinstallierte Navigationsgerät mitgehen. Der entstandene Gesamtschaden wird

auf über 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

93-jährige Fußgängerin schwer verletzt, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 28.06.2022,

11.10 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag wurde eine 93-jährige Fußgängerin bei einem

Verkehrsunfall auf dem Bahnhofsplatz schwer verletzt. Ein 48-jähriger Mann

wollte gegen 11.10 Uhr mit seinem Lieferwagen rückwärts ausparken. Hierbei

übersah er offensichtlich die Seniorin und erfasste die Fußgängerin mit seinem

Mercedes Sprinter. Die 93-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Zusammenstoß mit Müllfahrzeug – 62-Jährige erleidet medizinischen Notfall,

Wiesbaden-Biebrich, Andreas-Hofer-Straße, 28.06.2022, 08.45 Uhr,

(pl)Eine 62-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen im Bereich der

Andreas-Hofer-Straße mit einem Müllfahrzeug zusammengestoßen und musste aufgrund

eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 62-Jährige

fuhr gegen 08.45 Uhr mit ihrem BMW die Straße „Am Gräselberg“ entlang, als es an

der Einmündung zur Andreas-Hofer-Straße zum Zusammenstoß mit dem von rechts

kommenden und vorfahrtsberechtigten Müllwagen kam. Die Autofahrerin stieg nach

der Kollision aus ihrem Auto aus und verlor dann offensichtlich aufgrund eines

medizinischen Notfalls ihr Bewusstsein. Sie musste vor Ort reanimiert werden und

wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen

entstand ein geringer Sachschaden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Auto aufgebrochen,

Hünstetten-Kesselbach, Bundesstraße 417, Sonntag, 26.06.2022, 14:00 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag brachen Unbekannte ein Auto auf einem Waldparkplatz

auf und entwendeten einen Rucksack. Ein 33-Jähriger stellte seinen schwarzen

Ford auf einem Waldparkplatz an der B 417 bei Kesselbach ab. Als er zu seinem

Fahrzeug zurückkehrte, sah er wie ein unbekannter Täter an seinem Fahrzeug

hantierte. Dieser hatte offensichtlich eine Scheibe aufgehebelt und damit

zerstört. Aus dem Inneren entwendete er einen Rucksack mit Inhalt. Als der Täter

bemerkte, dass sich jemand näherte, fuhr er schnell mit einem schwarzen

Kleinwagen davon. Die Polizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06126/

9394-0.

Bei Unfall auf der B 54 verletzt,

Taunusstein, Bundesstraße 54, Montag, 27.06.2022, 14:30 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der B 54 bei Taunusstein wurde am Montagnachmittag

ein Mann verletzt. Der 21-Jährige befuhr mit einem Mercedes die B 54 von Bad

Schwalbach in Richtung Taunusstein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

und abgefahrener Reifen kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn

ab. Dort kollidierte er zweifach mit der Schutzplanke. Bei dem Unfall wurde der

21-Jährige verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird

auf 2.500 EUR geschätzt.