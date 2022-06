Mainz-Laubenheim (ots) – Ein 27-jähriger Mann aus Mainz entdeckte Montagfrüh 27.06.2022 eine Fledermaus in seinem Wohnzimmer. Da er sich nicht selbst zu helfen wusste, suchte er sich über das Internet ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Ein Schädlingsbekämpfer erschien wenig später bei dem Mann zu Hause und verteilte zunächst großzügig ein Spray im Raum. Zusätzlich positionierte er kleine Pulverkugeln im Wohnzimmer um das Tier zu verjagen.

Als der „Fledermaus-Jäger“ seine Arbeiten beendet hatte und die Rechnung aushändigte, staunte der 27-Jährige nicht schlecht. Schlappe 900 EUR sollte er für das Verjagen seines ungebetenen Gastes zahlen.

Als der 27-Jährige sich später erneut im Internet informierte und musste er feststellen, das er Opfer eines Betrugs geworden war. Den Vorfall meldete der junge Mann im Anschuss bei der Mainzer Polizei, die nun die Ermittlungen übernimmt.

Wissenswertes zur Fledermaus:

Die Mainzer Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Fledermäuse keine Schädlinge sind. Fledermäuse gehören überall in Europa zu den geschützten Tierarten und sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz als “vom Aussterben bedrohte” Tiere besonders geschützt. Wer eine Fledermaus fängt, verletzt oder tötet muss mit hohen Bußgeldern rechnen.

Wenn sich durch ein offenes Fenster eine Fledermaus in Ihr Haus verirrt, lassen Sie das Tier am besten einfach in Ruhe. Lassen Sie das Fenster weit geöffnet, spätestens in der Nacht findet die Fledermaus normalerweise den Weg nach draußen.

Darüber hinaus wenden sie sich an das NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) – Fledermaustelefon: 030-284984-5000.