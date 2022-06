Karlsruhe – Betrunkenen Lkw-Fahrer auf der A5 gestoppt

Karlsruhe (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen konnte am Montagnachmittag ein mit

über 2,4 Promille stark alkoholisierter Lkw-Fahrer auf der Autobahn A5 aus dem

Verkehr gezogen werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen stieg der 39-Jährige gegen 14:30 Uhr nahe

einer Tankstelle in Karlsruhe-Durlach in seinen Sattelzug mit litauischer

Zulassung und fuhr in Richtung A5. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den

offensichtlich betrunkenen Mann dabei beobachtet und verständigte die Polizei,

während ein weiterer Zeuge dem Fahrzeug folgte. Auf der A5 in Richtung Norden

konnte der Sattelzug schließlich von einer Polizeistreife eingeholt und am

Parkplatz Höfenschlag aus dem Verkehr gezogen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle des belarussischen Fahrers ergab ein

Atemalkoholtest einen Wert von über 2,4 Promille. Er musste daher eine Blutprobe

abgeben und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Zudem wurde eine

Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro erhoben.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung im Schlosspark

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Karlsruher

Schlossgarten zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei

Personengruppen, in deren Verlauf plötzlich ein bislang unbekannter Täter

mehrere Personen angriff.

Ein verletzter 20-Jähriger erschien am Sonntag beim Polizeirevier Südweststadt

und erstattete dort nachträglich Anzeige. Er gab an, sich zwischen Samstag 23.00

Uhr und Sonntag 02.00 Uhr mir vier weiteren Freunden im Karlsruher Schlosspark

aufgehalten zu haben. Dort kam es nach derzeitigen Erkenntnissen mit einer

vierköpfigen Gruppe zunächst zu einer Diskussion. Aus dieser heraus, griff

plötzlich eine Person unvermittelt an und verletzte den 20-Jährigen sowie zwei

seiner Freunde. Auch als der 20-Jährige zu Boden ging wurde er vom Täter ins

Gesicht getreten. Bei der Auseinandersetzung soll außerdem eine abgebrochene

Flasche im Spiel gewesen sein und möglicherweise wurden auch noch weitere

Personen durch den Unbekannten angegriffen.

Durch den Angriff erlitt der 20-Jährige mehrere Kopfverletzungen, die im

Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.

Der Täter soll circa 16-18 Jahre alt, 185 cm groß und 90-100 Kilo schwer gewesen

sein. Er hatte ein südeuropäisches Aussehen und trug schwarzes Haar, bei dem die

Seiten etwas kürzer geschnitten waren. Außerdem trug er zur Tatzeit ein

schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, weiße Schuhe und eine silberne

Königskette.

Da der Tathergang noch unklar ist, bittet die Polizei Zeugen, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe – Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu

setzen.

Bruchsal – Alkohol oder technischer Defekt? 25-Jähriger überfährt Kreisverkehr

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter 25-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen

über einen Kreisverkehr in Bruchsal gefahren – angeblich wegen eines technischen

Defekts am Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend

Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der junge Mann mit seinem Audi kurz vor

06 Uhr die Landesstraße L558 von Büchenau kommend in Richtung Bruchsal. Kurz vor

dem Kreisverkehr zur John-Deere-Straße setzte seinen Angaben zufolge plötzlich

der Motor seines Audis und damit auch die Servolenkung aus. Hierdurch geriet er

angeblich in Panik und fuhr aus diesem Grund beim Kreisverkehr geradeaus über

die Grünfläche des Kreisels. Der Audi kam anschließend am gegenüberliegenden

Erdwall im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Während der anschließenden Unfallaufnahme der alarmierten Polizei bemerkten die

Beamten leichten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. Ein daraufhin

durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 25-Jährigen einen Wert von über 0,7

Promille. Er musste daher eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde

einbehalten.

Durch den Unfall entstand am Bordstein sowie an den Grünflächen des

Kreisverkehrs ein Schaden von etwa 1.000 Euro, der Schaden am Audi beläuft sich

auf etwa 7.000 Euro.

Ob neben der Alkoholisierung tatsächlich auch ein technischer Defekt am Audi

unfallursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen und soll durch

ein technisches Gutachten geprüft werden.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Eine 61-jährige Fahrerin eines Opel kollidierte am

Freitagnachmittag an einem Bahnübergang am Mauerweg in Karlsruhe mit einer

Straßenbahn, nachdem sie offenbar das Rotlicht übersah.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall gegen 13.30 Uhr niemand verletzt. An den

beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000

Euro.

Nach Unwetter brannte es im Dachgeschoss eines Wohnhauses

Bretten (ots)

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Der Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Innenstadt von Bretten wurde am frühen Freitagabend vermutlich durch Blitzeinschlag ausgelöst. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus sind weiterhin bewohnbar und bei dem Brand wurde niemand verletzt. Über die Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Am frühen Freitagabend zogen weitere Unwetter über den Landkreis Karlsruhe. In der Melanchthonstadt kam es zu einem Brand im Dachgeschoss eines zweigeschossigen Wohnhauses mit ausgebautem Dachgeschoss. „Als unsere ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandobjekt eintrafen, drang Rauch aus dem oberen Dachbereich“, berichtet Einsatzleiter Christian Krüger. Vermutlich schlug ein Blitz in den Dachständer einer Freileitung ein. Durch die Ableitung des Blitzes in das Gebäude entlang der Stromversorgung sind die Materialien im Dachgeschoss dann wohl in Brand geraten.

Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrangehörige löschten das Feuer. Durch den Einsatz eines Lüfters konnten alle Räume in dem betroffenen Gebäude vom Rauch befreit werden. Ein Trupp auf der Drehleiter kontrollierte das Dach von außen auf Einwirkungen durch das Feuer. Der Dachbereich wurde von der Feuerwehr vollständig ausgeräumt und die Materialien ins Freie gebracht. Die Feuerwehr Bretten war unter der Leitung des Stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Christian Krüger mit 45 Feuerwehrangehörigen und neun Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und der DRK-Bereitschaft Bretten vor Ort. Verletzt hat sich bei dem Feuer niemand. Organisatorischer Leiter für den Rettungsdienst war Matthias Eitel vom ASB. Die Polizei hat mit den Besatzungen von drei Streifenwagen den Bereich um die Brandstelle während des Feuerwehreinsatzes abgesperrt und den Verkehr umgeleitet. Der Störungsdienst der Stadtwerke Bretten stellte den Strom für den betroffenen Bereich ab.