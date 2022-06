Mannhein-Neckarstadt: 35-jähriger Mann droht auf offener Straße, sich zu töten – Einsatz SEK

Mannheim (ots) – Ein 35-jähriger Mann drohte am Sonntagmittag im Stadtteil

Neckarstadt auf offener Straße damit, sich zu töten.

Kurz nach 12 Uhr meldeten Passanten der Polizei eine auffällige Person, die vor

einem Anwesen in der Gärtnerstraße randalieren würde. Beim Eintreffen mehrerer

Polizeistreifen hielt sich der Mann bereits ein Messer an den Hals und drohte

damit, sich selbst zu töten, sollten ihm die Polizeibeamten näherkommen. Die

Örtlichkeit wurde durch zahlreiche Polizeistreifen weiträumig abgesperrt. Auf

kommunikativem Weg konnte der Mann jedoch nicht dazu bewegt werden, das Messer

vom Hals zu nehmen und auf den Boden zu legen. Durch Beamte des zwischenzeitlich

verständigten Spezialeinsatzkommandos wurde der Mann schließlich kurz nach 15

Uhr überwältigt und festgenommen. Er wurde zur medizinischen Versorgung einer

kleinen Schnittwunde am Hals, die er sich selbst zugefügt hatte, zunächst in ein

Krankenhaus eingeliefert. Da er sich offenbar in einer psychischen

Ausnahmesituation befunden hatte, wird er anschließend den Ärzten einer

Fachklinik vorgestellt, wo seine Weiterbehandlung erfolgen wird.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine unbeteiligten Personen gefährdet.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Mannheim-Rheinau: Glasscheibe eines Schulgebäudes beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Vermutlich im Zeitraum von Samstagnacht bis Samstagnachmittag

wurde eine Glasscheibe an der Pfingstbergschule in der Winterstraße mutwillig

beschädigt. Der oder die Täter warfen einen Stein durch eine Eingangstüre,

worauf die Scheibe barst. Zeugen, die Verdächtiges beobachteten, werden gebeten,

sich unter 0621 833970 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu wenden.

Mannheim-Oststadt: Fahrzeug überschlagen – Fahrer betrunken unterwegs gewesen – unerlaubt vom Unfallort entfernt

Mannheim-Oststadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein

19-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW die Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung

Heidelberg. Im Kurvenbereich zur Gottlieb-Daimler-Straße kam er mit seinem

Wagen, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und

überschlug sich mehrfach. Infolge des Unfalls kollidierte der Wagen noch mit

einem im Grünstreifen aufgestellten Findling, welcher ebenfalls einen Schaden

erlitt. Zudem wurde ein in der Nähe aufgestelltes Kunstobjekt durch

umherfliegende Fahrzeugteile getroffen und beschädigt. Der Unfallfahrer konnte

sich aus seinem verunfallten Wagen selbst befreien, versuchte anschließend seine

Kennzeichen abzuschrauben und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle,

indem er in ein anderes Auto einstieg. Der Verursacher konnte allerdings im

Rahmen der Unfallaufnahme ermittelt und festgenommen werden. Hierbei konnte auch

festgestellt werden, dass dieser beim Unfallgeschehen unter dem Einfluss von

Alkohol stand. Der Gesamtunfallschaden wird auf ca. 22.000 EUR geschätzt.

Mannheim-Sandhofen: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 13.35 Uhr, befuhr ein 71-jähriger

Lkw Fahrer die Frankenthaler Straße in Richtung Lampertheim. Auf Höhe der

Einmündung „Der Hohe Weg zum Rhein“ übersah er die dort verkehrsbedingt an einer

roten Ampel wartenden Pkw. Der Lkw schob zwei Pkw auf einen dritten dort

befindlichen Pkw auf. Durch den Aufprall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro. Gegen 15.45 Uhr waren alle

beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt.

Mannheim: B44 – Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen zwischen Lampertheim und Mannheim – PM 1

Mannheim (ots) – Am Samstag-Mittag gegen ca. 13:40 Uhr kam es auf der B44

zwischen Lampertheim und Mannheim in Höhe Kirschgartshausen zu einem

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Polizei und Rettungskräfte

befinden sich aktuell vor Ort im Einsatz. Der Verkehr wird an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.

Mannheim-Feudenheim: Betrunken gegen einen Baum gefahren

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 05.00 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit

überhöhter Geschwindigkeit die L597 vom Wingertsbuckel kommend in Richtung

Käfertal. Im Kurvenbereich verlor der Fahrer mit seinem VW Golf die Kontrolle,

kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch

den Aufprall drehte sich der Pkw und kam schließlich an einer Warnbake zum

Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte die

Polizeistreife einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Mannheim-Rheinau: Glasscheibe eines Schulgebäudes beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Vermutlich im Zeitraum von Samstagnacht bis Samstagnachmittag

wurde eine Glasscheibe an der Pfingstbergschule in der Winterstraße mutwillig

beschädigt. Der oder die Täter warfen einen Stein durch eine Eingangstüre,

worauf die Scheibe barst. Zeugen, die Verdächtiges beobachteten, werden gebeten,

sich unter 0621 833970 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu wenden.

Mannheim/Innenstadt: 24-Jährige betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, um 02.20 Uhr, fiel einer Streife des

Polizeireviers Mannheim-Innenstadt eine E-Scooter Fahrerin auf, die die

Jungbuschbrücke in Richtung Neckarstadt befuhr. Im Verlauf der Kontrolle

bemerkten die Beamten bei der 24-jährigen Fahrerin, dass diese nach Alkohol

roch. Ein Atemalkoholtest förderte bei der 24-Jährigen einen Atemalkoholwert von

2,3 Promille zu Tage. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und sie muss sich nun

wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Mannheim/Käfertal: Betrunkener Pkw Lenker verliert beim Abbiegen die Kontrolle und prallt gegen Ampelmast

Mannheim (ots) – Am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 59-jähriger

Daimler-Benz Fahrer die Waldstraße in Richtung Sandhofen. An der Kreuzung zur

Maria-Kirch-Straße verlor der 59-Jährige auf regennasser Fahrbahn beim

Linksabbiegen die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen dortigen

Ampelmast. Durch den Aufprall lösten sämtliche Airbags des Pkw aus, so das der

59-Jährige neben einem Schrecken unverletzt blieb. Im Verlauf der polizeilichen

Unfallaufnahme war schnell klar warum der 59-Jährige die Kontrolle über sein

Fahrzeug verlor. Bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch und letztlich eine

Atemalkoholkonzentration von 1,46 Promille festgestellt werden. Dem

Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde

einbehalten. Der Schaden an seinem Pkw wird auf ca. 20 000,- Euro geschätzt. Der

Schaden an der Ampel beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Der Unfallverursacher

muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr Straßenverkehrsgefährdung

verantworten