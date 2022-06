Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Ermittlungen zum Todesfall einer 64-Jährigen in Sinsheim werden durch die SoKo „Hecke“ fortgeführt

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem am Donnerstag, dem 23. Juni, eine

64 Jahre alte Frau tot in ihrem PKW aufgefunden wurde, werden die Ermittlungen

fortgesetzt. Die Frau wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet und in der Folge

durch die Polizei tot in ihrem PKW in einem Gewerbegebiet in Sinsheim

aufgefunden. Zwischenzeitlich fand die Obduktion des Leichnams statt. Ein

schriftlicher Obduktionsbericht liegt allerdings noch nicht vor. Die

Verletzungen der Verstorbenen legen nahe, dass der Tod durch fremde

Gewalteinwirkung eintrat. Die Umstände, die zu den Verletzungen geführt haben,

sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die 64-jährige Frau stammte aus

Sinsheim. Da sich die Ermittlungen derzeit auf diesen Ort konzentrieren, werden

auch in den nächsten Tagen vermehrt Beamtinnen und Beamte der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg Zeugenbefragungen in Sinsheim durchführen.

Die Ermittlungen der Sonderkommission „Hecke“ werden intensiv fortgeführt.

St. Leon-Rot/BAB 6: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lastwagen

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 13 Uhr

auf der A 6 am Autobahnkreuz Walldorf ein Verkehrsunfall, an dem insgesamt fünf

Sattelzüge beteiligt waren.

Aufgrund Staubildung bremsten vier Sattelzugfahrer, die auf der rechten Fahrspur

in Richtung Mannheim unterwegs waren, ihre Lastfahrzeuge bis zum Stillstand ab.

Ein nachfolgender 63-jähriger Sattelzugfahrer fuhr infolge Unachtsamkeit auf das

letzte Fahrzeug auf und schob insgesamt vier Sattelzüge aufeinander. Dabei

erlitt der 63-Jährige schwere Verletzungen und wurde mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei weitere Lastwagenfahrer

erlitten leichte Verletzungen. Einer der beiden wurde ebenfalls zur Behandlung

in ein Krankenhaus eingeliefert.

Drei der fünf Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Ein weiterer Pkw auf der mittleren Fahrspur wurde durch umherfliegende

Trümmerteile beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Hauptfahrbahn der A 6 in Fahrtrichtung

Mannheim voll gesperrt, der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn am

Autobahnkreuz Walldorf an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Seit 14.45 Uhr wurde

die linke Fahrspur wieder freigegeben. Derzeit läuft der Verkehr in Richtung

Mannheim über die linke Fahrspur und die Parallelfahrbahn. Momentan herrscht

Rückstau von rund vier Kilometern Länge.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei zwischen zwei Gruppen mit sechs beteiligten jungen Männer, zwei Männer verletzt

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Samstagabend, kurz nach 20

Uhr, kam es auf dem Bahnhofsvorplatz, im Bereich der Bahnhofstoiletten, zu einer

Schlägerei zwischen einer Zweier- und einer Vierergruppe junger Männer.

Zunächst schlug ein bislang unbekannter Täter der Vierergruppe einem 31-jährigen

Mann vermutlich mit einem Teleskopschlagstock mitten ins Gesicht. Zumindest zwei

weitere junge Männer der Gruppe zogen außerdem ein Messer, beziehungsweise einen

weiteren Schlagstock, um „ihrem Ansinnen“ Nachdruck zu verleiten. Inwieweit auch

sie ihre mitgeführten Waffen einsetzten, ist noch nicht bekannt.

Vor Eintreffen der Polizei flüchtete die Vierergruppe durch die Unterführung in

Richtung (P+R)-Parkplatz.

Während der Fahndungsmaßnahmen der Polizeikräfte kehrte der 28-Jährige, der der

Gruppe alleine gefolgt war, zwischenzeitlich selbstständig zurück zum Bahnhof.

Auch er hatte mehrere erkennbare Schlagverletzungen an seinem Oberkörper. Über

die Verletzungen der jungen Männer aus der Vierergruppe ist derzeit nichts

bekannt.

Der genaue Sachverhalt und der Grund der Auseinandersetzung konnte bisher auch

noch nicht geklärt werden.

Die beiden 28- und 31-jährigen Männer nahmen selbstständig medizinische Hilfe in

Anspruch und mussten vor Ort nicht versorgt werden.

Das Polizeirevier Eberbach führt derzeit die Ermittlungen. Zahlreiche Passanten,

die Zeugen des Vorfalls waren und Personen aus dem persönlichen Umfeld der

Beteiligten werden vernommen. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt Anzeige an

die Staatsanwaltschaft.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rabiater Ladendieb – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Donnerstagnachmittag verhielt

sich ein Ladendieb im Weinheim handgreiflich gegenüber einem Ladendetektiv. Der

Detektiv beobachtete den 37-jährigen Mann gegen 15.30 Uhr dabei, wie er von

einem Außenständer des Drogeriemarkts in der Hauptstraße eine Sonnenbrille

entnahm, das Preisetikett entfernte und die Sonnenbrille schließlich aufsetzt.

Danach lief er, ohne zu bezahlen, davon. Er wurde vom Detektiv verfolgt und

angesprochen. Der 37-Jährige griff daraufhin den Arm des Detektivs und wollte

diesen zu Boden bringen. Dieser reagierte seinerseits, sodass er den 37-jährigen

Mann festhalten und zu seinem Büro im Drogeriemarkt bringen konnte, wo er den

37-Jährigen einer hinzugerufenen Polizeistreife übergab. Nach Durchsuchung und

Feststellung der Identität des Tatverdächtigen wurde dieser wieder auf freien

Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Zur abschließenden Klärung des Sachverhalts benötigt die Polizei Zeugen, die die

Tat beobachtet haben und bitte diese, sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 beim

Polizeirevier Weinheim zu melden.

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag in Zuzenhausen. Eine

74-jährige Frau parkte ihren VW gegen 15.15 Uhr am Fahrbahnrand der Horrenberger

Straße, direkt vor einem dortigen Vereinsgelände. Als sie gegen 17.15 Uhr wieder

zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Unfallbeschädigung an der

Fahrertür fest. Offenbar hatte ein Autofahrer beim Vorbeifahren den VW gestreift

und war anschließend einfach weitergefahren. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Außenbestuhlung – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag

beschädigten unbekannte Täter die Außenbestuhlung einer Bäckereifiliale in

Wiesloch. Die Unbekannten warfen mehrere Tische und Stühle sowie als

Sitzgelegenheit genutzte Holzpaletten, die vor der Bäckerei in der Hauptstraße

aufgestellt waren, in den dortigen Bachlauf. Dabei gingen Teile der

Außenbestuhlung zu Bruch. Es entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Die

Tische, Stühle und Paletten wurden durch Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt

Wiesloch aus dem Gewässer geborgen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Mindestens zwei Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mindestens zweimal schlug ein unbekannter

Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu und brach zwei geparkte Autos aus.

Im Zeitraum von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, wurden jeweils ein Pkw

Am Schäffgraben und in der Grünberger Straße gewaltsam geöffnet und daraus

Gegenstände entwendet. Der bislang entstandene Schaden beläuft sich auf

mindestens 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die möglicherweise

ebenfalls betroffen sind und bislang keinen Kontakt zur Polizei aufgenommen

haben oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 06201 10030

zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Ein vermutlicher Fahrzeugdefekt verursacht einen Verkehrsunfall

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagvormittag, gegen ca. 10:30 Uhr,

befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer in Leimen die Schwetzinger Straße. In Höhe

des Kreisverkehrs Schwetzinger Straße / Stralsunder Ring verunfallte der

Motorradfahrer plötzlich. Vermutlich aufgrund eines Defektes am Gashebel der

geführten Yamaha, der einen Bremsvorgang verhinderte, fuhr der Mann über den

Kreisverkehr hinweg, prallte auf ein dort aufgestelltes Weinfass und kam zu

Sturz. Der verunfallte Mann erlitt bei dem Unfall letzten Endes nur leichte

Verletzungen, wurde aber zur Behandlung in eine Klinik verbracht. Bei dem

Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 1200 EUR.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken unterwegs und einen Unfall verursacht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein

37-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Fabia in St. Leon-Rot auf der Lanzstraße

in Richtung der Raiffeisenstraße. Am Einmündungsbereich Lanzstraße /

Raiffeisenstraße fuhr der Pkw-Fahrer ungebremst weiter geradeaus, kam hierbei

von der Fahrbahn ab und schleuderte in ein vor Ort befindliches Gebüsch. Der

Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer wurden beide leicht verletzt. Der Pkw

selbst war durch das Unfallgeschehen nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der

Unfallaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass der Unfallverursacher

betrunken unterwegs war. Der Verursacher verzichtete vor Ort auf eine ärztliche

Hilfe, der Beifahrer wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Der

verunfallte Wagen musste abgeschleppt werden. Beim betrunkenen Unfallfahrer

wurde der Führerschein sichergestellt. Weiterhin muss er mit einer Anzeige

rechnen.

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und fünf verletzten Personen

Ketsch (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 13.05 Uhr, befuhr ein 26-jähriger

Mercedes Fahrer die Karlsruher Straße in Richtung Schwetzinger Straße. An der

Kreuzung zur Schwetzinger Straße missachtete er das dortige Stopp-Zeichen und

wurde beim einfahren in die Straße von einem weiteren Mercedes seitlich erfasst.

Durch den Aufprall schleuderte der Unfallverursacher mit seinem Pkw in den

Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem BMW. Der Unfallverursacher, die

Fahrerin und die Beifahrerin des Mercedes und der Fahrer sowie die Beifahrerin

des BMW wurden jeweils leicht verletzt. Der entstanden Unfallschaden wird

insgesamt auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Für die Abschleppmaßnahmen und eine

anschließende Fahrbahnreinigung musste der betroffenen Straßenabschnitt bis etwa

16.40 Uhr gesperrt werden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Größerer Verkehrsunfall – Sinsheim/Rohrbach – Heilbronner Straße (B 39) – Fahrbahnsperrung

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aktuell befinden sich mehrere Rettungskräfte

und die Polizei im Bereich Sinsheim/Rohrbach, bei einem größeren Verkehrsunfall,

im Einsatz. Im Bereich Heilbronner Straße (B 39) wurde eine Fahrbahnsperrung

eingerichtet. Zu dem Unfallgeschehen wird nachberichtet.

Spechbach, Rhein-Neckar-Kreis: Zweijähriges Kind in Gartenteich ertrunken

Spechbach, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Das 2-jährige Kind hatte im Laufe des

frühen Samstagmorgens das Haus unbemerkt verlassen. Als das Fehlen des Kindes

bemerkt wurde, wurde zusammen mit der Familie, etlichen Bekannten und weiteren

Rettungskräften eine Suche nach dem Kind in die Wege geleitet. Dieses konnte nur

noch leblos in einem Gartenteich aufgefunden werden. Ein sofort hinzugeeilter

Notarzt konnte lediglich den Tod des Kindes feststellen. Zu den genauen

Hintergründen des Unglücks hat der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums

Mannheim die Ermittlungen aufgenommen.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis : Karlsruher Straße / Schwetzinger Straße – Größeres Verkehrsunfallgeschehen – Fahrbahnsperrung

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Derzeit befinden sich im Bereich Ketsch, auf

der Karlsruher Straße / Ecke Schwetzinger Straße mehrere Rettungskräfte und die

Polizei im Einsatz. Hintergrund hierzu ist ein größeres Unfallgeschehen mit

mehreren beteiligten Fahrzeugen. Die Schwetzinger Straße ist derzeit gesperrt.

Es wird nachberichtet.

BAB 5 / Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Mann schlägt Hund bis Passanten eingreifen

Sandhausen (ots) – Am Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, wurde über die

Notrufleitung ein 46-jähriger Mann gemeldet der auf dem Rastplatz Hardtwald West

seinen Hund mit der Faust schlagen würde. Passanten könnten den Mann davon

überzeugen vom dem Hund abzulassen und nahmen diesen in ihre Obhut. Durch die

hinzugerufene Polizeistreife wurden der apathische vorgefunden Hund und sein

Besitzer zu einer Polizeidienststelle gebracht. Um das Wohl des Hundes zu

gewährleisten wurde dieser beschlagnahmt und an die Tierrettung übergeben. Bei

dem Hundebesitzer wurden Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung

festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 46-jährigen

Hundebesitzer ergehen Anzeigen wegen des Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl eines E-Scooters – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Am Freitag den 24.06.2022, gegen 16.10 Uhr, stellte der

Geschädigte seinen E-Scooter im Fahrradbereich des Bahnhofs Schwetzingen ab und

sicherte diesen mit einem Schloss. Als er gegen 21.30 Uhr zurück kam musste er

feststellen, dass sein Elektroroller der Marke Ninebot, Modell Max G30DH in der

Farbe schwarz gestohlen wurde. Der genannte Bereich am Bahnhof ist

Videoüberwacht. Hinweise zum Täter oder der Tat nimmt das Polizeirevier

Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880 entgegen.

Sinsheim/BAB 6: Schwerer Unfall auf Autobahn – alle Fahrstreifen wieder frei

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Nach einem schweren Unfall auf der A 6 zwischen den

Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim sind die Maßnahmen der

Unfallaufnahme sowie die Aufräum- und Reinigungsarbeiten zwischenzeitlich

abgeschlossen. Seit ca. 18 Uhr sind wieder alle Fahrspuren befahrbar.