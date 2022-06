Festnahme nach Kofferdiebstahl im ICE

Frankfurt am Main (ots) – Nachdem sie im Frankfurter Hauptbahnhof einer

Reisenden den Koffer mit hochwertigen Designerbekleidung in einem abfahrbereiten

ICE entwendeten, konnten die zwei 26 und 28 Jahre alten Kofferdiebe wenig später

von einer Streife der Bundespolizei erkannt und festgenommen werden. Den Koffer,

in dem sich nach Angaben der Geschädigten hochwertige Kleidungstücke der Marken

„Gucci“, „Hermes“, „Cannel“ und „Louis Vuitton“ im Gesamtwert von rund 10.000

Euro befanden, hatten die Täter in einem unbeobachteten Moment entwendet und

waren damit aus dem Zug geflüchtete.

Nachdem die Frau den Diebstahl bei der Bundespolizei meldete, konnten bei

Auswertung von Videoaufzeichnungen die Täter erkannt werden. Aufgrund der nun

vorliegenden Bilder konnte eine Streife die beiden wohnsitzlosen marokkanischen

Staatsangehörigen im Bahnhofsbereich wiedererkennen und festnehmen.

Da sich Beide unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten, wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und des unerlaubten Aufenthaltes

eingeleitet. Den gestohlenen Koffer führte die Beiden nicht mehr mit sich und

verweigerten auch jede Aussage zu dessen Verbleib. Beide Männer wurde dem

Haftrichter vorgeführt.

Sexuelle Belästigung in der S-Bahn

Frankfurt am Main (ots) – Am Samstagabend kam es in einer S-Bahn der Linie 6 zu

einer sexuellen Belästigung, als ein unbekannter Mann vor einer 19-jährigen Frau

aus dem Hessischen Ortenberg die Hose fallen ließ und vor der Frau anfing zu

onanieren. Auf der Fahrt in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof, kam es gegen 21.45

Uhr zu dem unschönen Zwischenfall, worauf die Frau den S-Bahnwagen verließ und

bei anderen Reisenden Schutz suchte. Wie sie später angab, hätte der Mann die

S-Bahn an der Station Taunusanlage verlassen.

Den Täter, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung

eingeleitet wurde, beschrieb der 19-Jährige Frau als einen etwa 180cm großen, 50

Jahre alten Mann, mit blonden graumelierten Haaren und einer schlanken Figur.

Hinweise zu dieser Person nimmt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

unter der Telefonnummer 069/130145 1103 entgegen.

E-Scooter im Wiesbadener Hauptbahnhof gestohlen

Wiesbaden (ots) – Die Bundespolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter die am

Sonntag zwei E-Scooter im Wiesbadener Hauptbahnhof entwendet haben. Die Scooter

im Wert von 800 Euro hatte der 36-jährige Eigentümer am Samstagabend am

Bahnsteig bei Gleis 10 im Hauptbahnhof abgestellt und mit einem Schloss

gesichert. Als er am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, wieder zurückkam musste er

feststellen das beide E-Scooter verschwunden waren. Danach meldete er den

Diebstahl bei der Bundespolizei, wo ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls

eingeleitet wurde.

Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl

stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei

der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt-Preungesheim: Über 1,1 KG Drogen bei

Kontrolle gefunden

Frankfurt (ots) – (la) Am Sonntag, den 26. Juni 2022, kam es gegen 20:00 Uhr, zu

drei Festnahmen nach einem fehlgeschlagenen Drogenhandel.

Am Sonntagabend fuhr eine Zivilstreife zufällig hinter einem Streifenwagen durch

Preungesheim. Am Dachsberg, bemerkte sie, dass zwei männliche Heranwachsende auf

dem Parkplatz des REWE-Markts mehrfach auffällig in Richtung des Streifenwagens

schauten. Zeitgleich kam ein 22-jähriger Mann auf das Polizeiauto zugerannt und

zeigte mehrfach, wildgestikulierend auf die beiden Heranwachsenden, die

daraufhin wegrannten. Die Zivilstreife konnte die Beiden in der

August-Schanz-Straße festnehmen, als sie gerade in ein Taxi steigen wollten. Bei

der Kontrolle fanden die Beamten bei dem 18- und 19-Jährigen jeweils ein

Einhandmesser, 850,- Euro Bargeld und knapp 400 Gramm Haschisch. Im Rahmen der

ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Täter versucht hatten,

den 22-Jährigen bei einer Drogenübergabe auszurauben. Der 22-Jährige erlitt

dabei eine leichte Schnittverletzung an der Hand und rief einen Krankenwagen.

Auf Grund der neuen Situation wurde nun die Wohnung des 22-Jährigen durchsucht.

Dort konnten die Polizisten neben 780 Gramm Haschisch und Cannabis noch 450,-

Euro Bargeld mehrere Mobiltelefone und ebenfalls ein Einhandmesser

sicherstellen.

Alle drei Personen wurden daraufhin mit in das Polizeipräsidium Frankfurt

verbracht, von wo aus sie am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Raub einer Armbanduhr

Frankfurt (ots) – (fue) Polizeibeamte konnten am Sonntag, den 26. Juni 2022,

gegen 17.15 Uhr, den Raub einer Armbanduhr in der Moselstraße beobachten.

Zunächst waren ihnen zwei Männer aufgefallen, die sich dort ihrem späteren

Opfer, einem 36-Jährigen, näherten. Während einer der beiden versuchte, den

36-Jährigen abzulenken, versuchte die zweite Person die Smartwatch unbemerkt von

Handgelenk zu lösen. Als dies jedoch nicht gelang, entrissen sie dem 36-Jährigen

die Uhr und flüchteten. Die beiden Tatverdächtigen, 31 und 32 Jahre alt, konnten

von den Beamten jedoch nach kurzer Nacheile festgenommen werden. Auch der

Versuch, sich dem Raubgut zu entledigen klappte nicht.