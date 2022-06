Wildunfall

Um 23:20 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die L 3334 in der Gemarkung von Harmuthsachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das zunächst am Unfallort liegen blieb. Bei Eintreffen der Polizeistreife sprang es jedoch auf und lief in das angrenzende Kornfeld. 😃 Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

3000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern, kurz vor Mitternacht, auf der K 28 zwischen Stadthosbach und Donnershag ereignet hat, nachdem ein Reh von dem Pkw eines 24-Jährigen aus Bad Hersfeld erfasst und auf eine angrenzende Wiese geschleudert wurde. Das Tier überlebte den Unfall nicht.

Seil über Feldweg gespannt

Um 08:15 Uhr erhielt gestern Morgen die Polizei in Sontra eine Mitteilung über ein gespanntes Drahtseil. Der Mitteiler hatte bei einer Mountain-Bike-Tour auf einem Feldweg, außerhalb der südwestlichen Begrenzung der ehemaligen Bundeswehrkaserne, einen gespannten Stacheldraht (ca. 7 m lang) festgestellt. Der Draht war etwa in einem Meter Höhe angebracht und an gegenüberliegenden Bäumen gespannt, so dass man sich dadurch nicht unerheblich hätte verletzen können. Die Polizei in Sontra hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter tel.: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Pkw-Anhänger und spätere Körperverletzung

Um 19:23 Uhr wurde gestern Abend die Polizei in Witzenhausen benachrichtigt, nachdem ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard seinen am zuvor in Gerbershausen (Thüringen) entwendeten Pkw-Anhänger beim „Steinfeld-Center“ in Witzenhausen festgestellt hat. Neben dem Anhänger wurden auch gleich die drei Tatverdächtigen (zwischen 21 und 22 Jahre alt; alle aus Witzenhausen) angetroffen. Diese gaben zu, dass sie den Anhänger auf der Kirmes in Gerbershausen „aus Blödsinn“ mitgenommen habe. Nach der Personalienfeststellung wurde die Daten an die PI Eichsfeld weitergeleitet und der Anhänger an den Eigentümer ausgehändigt. Nachdem die Polizeistreife sich entfernt hat, wurde diese, gegen 20:15 Uhr, erneut angefordert, nachdem einer der Tatverdächtigen den 58-Jährigen in die Genitalien getreten hat, wodurch dieser entsprechend verletzt wurde. Bei Rückkehr der Polizeibeamten waren die Tatverdächtigen bereits geflüchtet. Ein entsprechendes Verfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Hausfriedensbruch; Verstoß gegen Annäherungsverbot

Gegen 16:00 Uhr kletterte gestern Nachmittag ein 26-Jähriger aus Witzenhausen in der Mündener Straße mit einer Leiter über ein Vordach auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses und drang so in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein. Da seitens des zuständigen Gerichts ein Kontakt- und Annäherungsverbot besteht, wurde der 26-Jährige kurz darauf durch die Beamten der Polizeistation unweit des Tatortes festgenommen. Da er bereits zum wiederholten Male dort aufkreuzte wurde er gestern polizeiliches Gewahrsam genommen und den Gewahrsamszellen in Eschwege zugeführt.

Sachbeschädigung

Eine Sachbeschädigung durch Graffiti wird aus der Straße „In der Aue“ in Witzenhausen gemeldet. Dort wurde in der Nacht vom 25./26.06.22 eine Grundstücksmauer mittels gelber Farbe beschmiert. Unter anderem wurden die Wörter „Lappen“ und „Opeer“ auf der Mauer hinterlassen. Es entstand Sachschaden. Hinweise: 05542/93040.