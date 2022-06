Korbach: Die Polizei-News

Volkmarsen – Einbrecher in Baustoffbetrieb bleiben ohne Beute

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in das Firmengebäude eines Baustoffbetriebs in Volkmarsen ein.

Die Täter gelangten nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Gebäude. Dort durchsuchten sie die Lager- und Büroraume, konnte aber offensichtlich nichts Wertvolles finden und mussten daher ohne Beute flüchten. Die Täter richteten aber erheblichen Sachschaden an, den die Polizeibeamten auf etwa 3.500 Euro schätzten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Bad Wildungen – Auto auf Friedhofsparkplatz aufgebrochen

Am Samstag (25. Juni) zwischen 12.50 Uhr und 13.20 Uhr schlug ein Unbekannter eine Scheibe eines schwarzen VW Passat ein und entwendete aus einer Türablage ein Portemonnaie.

Der Fahrer hatte sein Auto auf dem Parkplatz am Bad Wildunger Friedhof abgestellt. Als er nach etwa 30 Minuten vom Friedhof zu einem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war und sein Portemonnaie mit Ausweispapieren, Scheckkarten und einer geringen Menge Bargeld fehlte. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Frankenberg – Einbrecher in Schnellrestaurant erbeuten Bargeld

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Schnellrestaurant in Frankenberg eingebrochen.

Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude in der Ruhrstraße. Dort begaben sie sich zielgerichtet an einen Tresor, den sie gewaltsam öffneten. Aus diesem entwendeten sie Bargeld in noch nicht genau bekannter Höhe. Die Täter hinterließen erheblichen Sachschaden, den die Polizeibeamten auf etwa 6.000 Euro schätzten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Korbach Unbekannte sprühen russische Flaggen in Skateranlage auf, Polizei ermittelt

Am vergangenen Wochenende besprühten unbekannte Täter eine Betonrampe der Skateranlage in Korbach. Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt und sucht Zeugen.

Die Unbekannten brachten zwei russische Flaggen auf die Rampe auf. Außerdem sprühte sie um die Fahnen in alle vier Himmelsrichtungen die Buchstaben „V“ und „Z“.

Die Stadt Korbach hat Anzeige erstattet, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Da die Buchstaben „Z“ und „V“ in diesem Zusammenhang als Symbol für die Unterstützung der russischen Regierung und Armee im Krieg gegen die Ukraine gelten, ermittelt die Kriminalpolizei nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen des Verdachts eines Vergehens wegen „Belohnung und Billigung einer Straftat“ nach § 140 StGB.

Der §140 Strafgesetzbuch stellt die öffentliche Billigung von Angriffskriegen unter Strafe.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.