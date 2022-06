Edermünde-Holzhausen: Kraftstoff aus Lkw gestohlen

Kraftstoffdiebstahl aus Lkw Tatzeit: 24.06.2022, 17:00 Uhr bis 27.06.2022, 00:30 Uhr Am vergangenen Wochenende stahlen unbekannte Täter ca. 700 Liter Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lkw in der Frankfurter Straße. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Lkw und stahlen den Kraftstoff auf nicht bekannte Weise. Sachschaden entstand keiner. An einem zweiten Lkw an der gleichen Örtlichkeit wurde ebenfalls versucht Kraftstoff zu stehlen, die Tätern hatten jedoch keinen Erfolg. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Borken: Tabakwaren aus Tankstelle gestohlen – Täterbeschreibung

Einbruch in Tankstelle Tatzeit: 25.06.2022, 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr Tabakwaren im Wert von wenigen tausend Euro stahlen mindestens zwei unbekannte Täter aus einer Tankstelle in der Westrandstraße. Die beiden Täter schlugen mit einem Feuerlöscher, welchen sie vor Ort entnommen hatten, die Scheibe eines Ausgabefensters ein. Durch diese Öffnung griffen sie hindurch und stahlen eine größere Menge Tabakwaren. Mit der Beute flüchteten sie in Richtung des Bubenhäuser Wegs. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Von den beiden jugendlichen männlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Ein Täter ist ca. 13 Jahre alt, ca. 150 cm groß und hat schwarze kurze Haare. Bekleidet war er mit schwarzer langer Kleidung. Der zweite Täter ist ca. 17 Jahre alt, ca. 178 cm groß und hat schulterlange dunkelbraune Haare, welche mit einem hellen Tuch zusammengebunden waren. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose, einem hellen T-Shirt und hellen Turnschuhen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740