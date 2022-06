Lieferwagen soll Scheibe beschädigt haben: Zeugen von Unfall auf Marktplatz in Baunatal gesucht

Baunatal (Landkreis Kassel): Am Freitagnachmittag wurde eine Streife des Polizeireviers Süd-West zum Marktplatz nach Baunatal gerufen, da ein Lieferwagen dort gegen 15:40 Uhr beim Rangieren rückwärts gegen die Scheibe eines dortigen Einkaufsmarktes gefahren sein soll und diese dabei beschädigt wurde. Bei Eintreffen der Beamten stellten sie eine großflächig gesprungene Schaufensterscheibe an der Fassade des dortigen Marktes fest. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Das mutmaßlich verursachende Fahrzeug, ein weißer Renault Master, und dessen Fahrer waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort, konnten aber im weiteren Verlauf ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Um den genauen Ablauf der Geschehnisse zu klären, suchen die Ermittler nun nach Zeugen. Zur Unfallzeit soll sich eine fünfköpfige Personengruppe in unmittelbarer Nähe des Unfalls aufgehalten haben. Insbesondere diese Personen oder weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Folgemeldung zum Unfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer: Polizei sucht Ersthelfer und weitere mögliche Zeugen

Kassel-Fasanenhof: Der 58-jährige Pedelec-Fahrer, der bei dem Unfall am Donnerstagabend in der Straße „Hinter dem Fasanenhof“ schwer am Kopf verletzt wurde, schwebt nach Einschätzung der behandelnden Ärzte in Lebensgefahr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 58-Jährige gegen 18 Uhr in Richtung Fuldatalstraße gefahren, als ein 71-jähriger Autofahrer aus Kassel die Fahrertür seines geparkten Mercedes öffnete. Dabei stieß die Tür offenbar gegen den Lenker des Radfahrers, der daraufhin stürzte und schwer verletzt wurde.

Die mit den weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang betrauten Beamten der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Insbesondere ein noch unbekannter Ersthelfer, der sich um den gestürzten Radfahrer gekümmert haben soll, kann möglicherweise nähere Angaben zu einzelnen Umständen machen. Dieser Mann und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Unbekannter beraubt Mann in Gießbergstraße: Zeugen gesucht

Kassel-Nord: Zeugen eines Straßenraubs, der sich am späten Freitagabend in der Gießbergstraße ereignete, suchen derzeit die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35. Ein 42-Jähriger aus Kassel war seinen Angaben zufolge gegen 23:30 Uhr in Höhe der Zufahrt zur Hauptpost plötzlich von hinten von einem Unbekannten gegen den Kopf geschlagen worden. Als er deswegen ins Taumeln geriet, habe der Täter ihm die linksseitig getragene Umhängetasche entrissen und sei damit in Richtung Wolfhager Straße geflüchtet. In der schwarzen Umhängetasche aus Stoff befanden sich eine schwarzes iPhone 10, ein Portemonnaie samt Bargeld, Ausweisen und EC-Karten sowie ein Schlüsselbund. Der 42-Jährige wurde durch die Schläge des Täters leicht verletzt.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, normale Statur, arabisches Aussehen, kurze schwarze Haare

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Landkreis Kassel – Verkehrsunfall mit Todesfolge

Auf der Bundesstraße 3, Fuldatal, zwischen den OT Simmershausen und Wahnhausen, ereignete sich um 16:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen der eingesetzten Streifen von Revier Nord kam ein Pkw Mazda aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Bei diesem offensichtlichen Alleinunfall wurde der 82jährige Fahrer des Pkw aus Vellmar lebensbedrohlich verletzt. Trotz schnell eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch Notarzt, RTW, Rettungshubschrauber und Feuerwehr verstarb die gleichaltrige Beifahrerin an ihren schweren Verletzungen. Durch den Großeinsatz der Rettungskräfte war die B 3 bis 17:30 Uhr voll gesperrt. Zur Ursachenerforschung wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter hinzugezogen.