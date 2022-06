Verkehrsunfall mit Radfahrer

Künzell. Ein 52-jähriger Radfahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Sonntag (26.06.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 23.05 Uhr mit seinem Fahrrad einen Wirtschaftsweg aus Richtung einer Spedition kommend in Fahrtrichtung Lanneshofweg. Als er an einer Gruppe Fußgänger vorbeifuhr, kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen neben der Fahrbahn verlaufenden, circa 1,5 Meter tiefen Graben. Der 52-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Verkehrsunfall mitschwerverletzter Kradfahrerin

Hauneck. Am Sonntag (26.06.), gegen 20.20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Eiterfeld mit seinem Dacia Logan die Bundesstraße 27 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Zur selben Zeit stand eine 17-Jährige mit ihrem Yamaha Leichtkraftrad an der Einmündung zur Bundesstraße 27 in Höhe Unterhaun. Die Kradfahrerin bog nach links in Fahrtrichtung Bad Hersfeld ab und übersah hierbei den Vorfahrtberechtigten Dacia Logan des Mannes aus Eiterfeld. Der Pkw-Fahrer konnte einen seitlichen Zusammenprall beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Kradfahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenssumme beläuft sich auf circa 14.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (25.06.), um 11 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Mercedes Benz. Der Mercedes war zum Tatzeitpunkt in Höhe der Garagen auf dem Parkplatz des Hessenstadions geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (23.06.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Vacha mit seinem Ford Grand C-MAX die vorfahrtberechtigte Kreisstraße 17 aus Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Wüstfeld. Zur selben Zeit befuhr eine 51-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Renault Clio die Kreisstraße 76 aus Richtung Wippershain kommend zur Einmündung der Kreisstraße 17, um dort nach links in Richtung Bad Hersfeld abzubiegen. Hierbei missachtete die Bad Hersfelderin die Vorfahrt des Mannes aus Vacha mit seinem Ford. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Einen schwarzen E-Scooter im Wert von etwa 250 Euro entwendeten Unbekannte am Donnerstagabend (23.06.), zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr. Das Elektrokleinstfahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 628-BJE war zur Tatzeit mit einem Zahlenschloss an einer Laterne in der Marktstraße gesichert gewesen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sonnenschirm gestohlen

Engelhelms. Von der Terrasse eines Restaurants in der Schloßstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (26.06.) einen blauen Sonnenschirm mit der Aufschrift Förstina-Sprudel. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut im Wert von rund 200 Euro in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrügerische Teerkolonne in der Rhön unterwegs – Ihre Polizei warnt

Ehrenberg. Unbekannte gaben sich am vergangenen Dienstag (21.06.) und Mittwoch (22.06.) gegenüber Anwohnern als Straßenbauarbeiter aus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen erklärten rund 15 Personen, dass sie in der Rhön mit Straßenbauarbeiten beauftragt gewesen seien. Hiervon sei nun eine große Menge Teer übrig, die man für einen günstigen Quadratmeterpreis anbieten könne.

Ein Anwohner glaubte den Angaben der Betrüger und gab das Asphaltieren der Hofeinfahrt in Auftrag. Mit einem weißen Lkw (Rechtslenker) und einem weißen Kleinbus reisten die vermeintlichen Bauarbeiter an. Nach Abschluss der Arbeiten verlangten sie einen hohen viertstelligen Geldbetrag von dem Mann aus Ehrenberg. Die verrichteten Arbeiten waren jedoch nur mangelhaft und oberflächlich verrichtet worden.

Auch ein zweiter Mann aus der Gemeinde Ehrenberg glaubte den Angaben der Schwindler und gab die Arbeiten für eine Fläche von rund 120 Quadratmetern in Auftrag. Auch hier waren die Teerschichten nicht fachmännisch und mangelhaft aufgebracht worden. Anschließend überwies er einen mittleren vierstelligen Betrag auf das Konto der vermeintlichen Firma. Da dieses Konto der Bank des Ehrenbergers bereits aus vorangegangenen Betrügereien bekannt war, informierten sie den Mann aus der Rhön, welcher die Überweisung rückgängig machen konnte.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Bei sogenannten Haustürgeschäften geben sich Betrüger als Handwerker aus. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Nicht selten fordern die Kriminellen bereits im Voraus hohe Geldbeträge für in Aussicht gestellte Arbeiten, die tatsächlich jedoch niemals durchgeführt werden oder sie erbringen mangelhafte oder schlechte Leistungen, die zudem noch eine völlig überteuerte Rechnung nach sich ziehen.

Wichtig ist:

Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen Firma (Gibt es die Firma überhaupt und liegen Rezessionen vor?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! Zahlen Sie nicht im Voraus für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen!

Einbruch in Schule

Eichenzell. Eine öffentliche Schule in der Munkenstraße wurde in der Zeit von Freitag (24.06.) bis Sonntag (26.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zugang zu dem Gebäude. Anschließend durchwühlten sie mehrere Klassenräume und entwendeten jeweils eine Geldkassette aus der Mensa sowie dem Lehrerzimmer. Aus der Kantine stahlen die Langfinger zudem eine Handkasse. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unbekannt. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Bad Hersfeld. In der Zeit von Mittwochabend (22.06.) bis Donnerstagnachmittag (23.06.) versuchten Unbekannte die Tür einer Gartenhütte einer Kleingartenanlage in der Nachtigallenstraße aufzuhebeln. Hierbei verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Getränkemarkt

Haunetal. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Freitag (24.06.) das Fenster eines Getränkemarktes in der Raiffeisenstraße in Neukirchen ein. Zuvor hatten die Einbrecher erfolglos versucht eine rückwärtig gelegene Tür des Geschäfts aufzuhebeln. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Firma

Bad Hersfeld. Eine Firma in der Landecker Straße wurde am Freitagabend (24.06.), gegen 20.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher versuchten eine Tür des Gebäudes aufzuhebeln. Diese hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von etwa 50 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Bebra. Die Scheibe eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße beschädigten Unbekannte am Sonntagmorgen (26.06.). Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Heringen. Unbekannte begaben sich in der Zeit von Freitagabend (24.06.) bis Samstagnachmittag (25.06.) auf das umzäunte Gelände des Vereinsheims des Modell-Flug-Sport-Clubs. Anschließend beschädigten die Täter die Wellblechverkleidung des Gebäudes. Das darunter befindliche Material hielt den Einbruchsversuchen stand, sodass lediglich Sachschaden von etwa 50 Euro entstand. Die Unbekannten flüchteten schließlich unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Feldscheune

Philippsthal. Am Sonntagabend (26.06.), gegen 21.50 Uhr, brannte eine Scheune auf einer Wiesenfläche zwischen der Bahnhofstraße und dem Werraufer.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Feldscheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Philippsthal und Vacha hatten die Flammen zeitnah unter Kontrolle und konnten das Feuer ablöschen.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befanden sich zum Brandzeitpunkt circa 140 Rundballen in der Scheune.

Das Gebäude wurde durch den Brand zerstört. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden die Rundballen mit einem Bagger aus der Scheune geholt und ausgebreitet. Die Wände der Feldscheune mussten zudem eingerissen werden. Die angrenzende B 62 war in diesem Zusammenhang für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Die genauen Hintergründe und Ursachen, wie es zu dem Brand kommen konnte, sind bislang noch vollkommen unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ergänzung zu schwerem Verkehrsunfall auf der L 3161 Udenhausen – Wernges

Bei dem schweren Verkehrsunfall, der sich heute gegen 16.20 Uhr ereignet hat, ist die 37-jährige Beifahrerin an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. Ihre beiden Kinder im Alter von vier Monaten und drei Jahren wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Schwer verletzt wurde bei dem tragischen Geschehen auch der 37-jährige Vater, der den Van lenkte. Die betroffene Familie stammt aus der Gemeinde Grebenau. An der Unfallstelle war ein Gutachter für Unfallanalytik eingesetzt. Die Vollsperrung wurde zwischenzeitlich aufgehoben.