Hundehalterin nach Hundebiss gesucht, Wiesbaden, Schulberg,

25.06.2022, 20.15 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde in der Straße „Schulberg“ ein 12-jähriges Mädchen

durch einen Hundebiss leicht verletzt. Die Frau, die mit dem Hund unterwegs war,

entfernte sich nach dem Vorfall, ohne sich weiter um das verletzte Mädchen zu

kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen. Die 12-Jährige war gegen 20.15 Uhr

mit Freunden am Schulberg unterwegs, als eine ihr unbekannte Frau mit insgesamt

vier Hunden an der Leine an ihr vorbeilief. Von diesen Hunden habe ihr dann

einer in das Bein gebissen. Hierdurch wurde die Geschädigte leicht verletzt. Den

Hund konnte das Mädchen nicht näher beschreiben. Er soll jedoch sehr klein

gewesen und ihr lediglich bis zu den Knien gegangen sein. Die unbekannte

Hundehalterin soll etwa 50-55 Jahre alt sowie 1,65 Meter groß gewesen sein und

längere, gekräuselte, braune Haare gehabt haben. Sie habe Deutsch gesprochen und

eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke getragen. Das 1. Polizeirevier hat

die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 um Hinweise zu der Hundehalterin.

Kabel von Baustelle gestohlen,

Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, 23.06.2022, 18.00 Uhr bis 24.06.2022,

06.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte von einer Baustelle in der

Tempelhofer Straße in Erbenheim rund 50 Meter Kabel gestohlen. Die Diebe

zerschnitten die Kabel und ergriffen anschließend mit dem Diebesgut die Flucht.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.

Telefonbetrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 24.06.2022,

(pl)Am Freitag haben Telefonbetrüger zwei Wiesbadenerinnen hinters Licht geführt

und Bargeld ergaunert. Einer Geschädigten wurde durch „falsche

Europol-Mitarbeiter“ vorgegaukelt, dass eine kriminelle Bande ihre Identität im

Internet für Drogengeschäfte nutze und ihr Bankkonto nicht mehr sicher sei. Um

sich und ihr Erspartes zu sichern, wurde die Geschädigte dazu aufgefordert,

Bargeld zu überweisen. Leider kamen der Frau zu spät Zweifel an der Echtheit des

Anrufes, so dass sie die Überweisung tätigte. Unangekündigt klingelte am

Freitagnachmittag das Telefon einer weiteren Frau aus Wiesbaden und ein

angeblicher Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem Problem mit dem Computer

der Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern

lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider.

Nachdem dem Betrüger in dem Telefonat Zugriff zu persönlichen Daten gewährt

worden war, kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei rät, niemals aufgrund eines

Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder

sensible, persönliche Daten preiszugeben. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen

über diese betrügerischen Maschen, um diese dafür zu sensibilisieren.

Kind von Auto erfasst,

Wiesbaden, Hellmundstraße, 26.06.2022, 13.20 Uhr,

(pl)Ein 8-jähriger Junge wurde am Sonntagnachmittag in der Innenstadt beim

Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 13.20 Uhr fuhr ein 29-jähriger

Autofahrer mit seinem Renault von der Wellritzstraße kommend die Hellmundstraße

entlang, als der 8-Jährige auf die Fahrbahn lief, um einem auf dem Gehweg

befindlichem Hund auszuweichen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß

zwischen dem Auto und dem Kind. Das augenscheinlich leicht verletzte Kind wurde

zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Autobahnpolizei

Betrunkener fährt gegen Leitplanke und flüchtet, Wiesbaden, Bundesautobahn 3,

Samstag, 25.06.2022, 15:30 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag fuhr ein betrunkener Autofahrer auf der A 3 bei

Wiesbaden gegen eine Leitplanke und flüchtete anschließend vom Unfallort. Der

37-Jährige war mit einem VW in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Am Anfang der

Baustelle vor der Tank- und Rastanlage Medenbach kam er nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. Er fuhr jedoch weiter und

parkte sein Fahrzeug an der Tankstelle Medenbach. Als er wieder in sein Fahrzeug

stieg und weiter fahren wollte, blockierte ein Zeuge den VW mit seinem Auto, bis

die Streife der Autobahnpolizei eintraf. Da die Beamten eine geöffnete

Bierflasche im VW fanden und der 37-Jährige stark nach Alkohol roch, sollte ein

Atemalkoholtest durchgeführt werden. Dies verweigerte der Mann jedoch. Daher

wurde er festgenommen und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen durfte der 37-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verletzte bei Schlägerei in Oestrich, Oestrich-Winkel,

Gottestal, Sonntag, 26.06.2022, 01:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es bei Oestrich zu einer

handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, bei denen auch

Personen verletzt wurden. Im Umfeld einer Geburtstagsfeier in einem

Schrebergarten im Gottestal gerieten zwei Personengruppen an einer Bank

aneinander. Gegenseitige Pöbeleien steigerten sich in einen Streit, bei dem mit

Getränken umher gespritzt und schließlich auch geschubst wurde. Eine Jugendliche

fiel hierbei von der Bank und verletzte sich. Anschließend habe sie mit einer

Glasflasche zugeschlagen und einen Jugendlichen verletzt. Weitere Schläge und

Pöbeleien sollen ausgetauscht worden sein. Die Polizei nahm mehrere

Strafanzeigen auf. Anschließend verließen die Kontrahenten den Bereich in

verschiedene Richtungen.

Auf dem Dunkerfest zugetreten,

Idstein-Wörsdorf, Wilhelm-Scherer-Platz, Samstag, 25.06.2022, 23:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag trat ein Mann in Wörsdorf einem

anderen gegen die Brust. Passanten endeckten einen, auf dem Boden liegenden,

25-Jährigen und verständigten die Rettung. Der Mann war mit seiner Freundin auf

dem Dunkerfest gewesen und dort auf den anderen Mann, einen 30-Jährigen,

getroffen. Dieser habe ihm dann gegen den Oberkörper getreten. Vom

Rettungsdienst wurde der 25-Jährige für weitere Untersuchungen in ein

Krankenhaus gebracht. Der Grund der Auseinandersetzung scheint im privaten

Bereich der Männer zu liegen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen

Körperverletzung.

Randalierer am Bahnhof Rüdesheim festgenommen, Rüdesheim, Am Rottland,

Samstag, 25.06.2022, 17:20 Uhr

(wie) Am Samstag randalierte ein Mann am Bahnhof Rüdesheim, er wurde

festgenommen. Zeugen riefen die Polizei gegen 17:20 Uhr zum Bahnhof, da dort ein

64-Jähriger randalierte. Der Mann pöbelte andere an und warf mit Weinflaschen um

sich. Bei Eintreffen der Streife lagen überall Glasscherben, der 64-Jährige

weigerte sich mit den Beamten zu sprechen und wollte sich der Kontrolle

entziehen. Als er am Arm festgehalten werden sollte, riss er diesen weg. Daher

brachten die Beamten ihn zu Boden und nahmen den Randalierer fest. Schließlich

konnte seine Identität festgestellt werden. Da der 64-Jährige stark

alkoholisiert war und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er zur

Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Zwei Verletzte bei Unfall auf B 54,

Taunusstein, Bundesstraße 54, Samstag, 25.06.2022, 09:00 Uhr

(wie) Am Samstagmorgen wurden bei einem Zusammenstoß auf der B 54 bei

Taunusstein zwei Menschen verletzt. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Ford die B

54 von Wiesbaden in Richtung Taunusstein. Ihm entgegen kam ein 39-Jähriger in

einem Mazda. Aus bisher ungeklärter Ursache trafen sich die beiden Fahrzeuge

versetzt frontal. Beide Unfallbeteiligten behaupten, dass der jeweils andere in

den Gegenverkehr geraten wäre. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Männer

verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Autos

mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf knapp 20.000 EUR

geschätzt.

Mehrere Brände am Wochenende,

Lorch/ Rüdesheim/ Heidenrod Freitag, 24.06.2022 bis Montag, 27.06.2022

(wie) Im Rheingau-Taunus-Kreis kam es am Wochenende zu mehreren Bränden. Zuerst

geriet am Freitag ein Feld bei Aulhausen in Brand, da dort der Blitz

eingeschlagen war. Auf einer Fläche von circa drei Fußballfeldern loderten die

Flammen. Glücklicherweise verhinderte der starke Regen ein Ausbreiten des

Feuers. Die Feuerwehr löschte den Brand komplett und stellte sicher, dass ein

Wiederauflodern unmöglich war.

Am Samstag brannte in einem Haus in Huppert ein Wasserboiler. Im Haus befanden

sich keine Personen, allerdings mussten im Umfeld einige Hunde aus dem

Gefahrenbereich gerettet werden. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das

Haus anschließend.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden Feuerwehr und Polizei nach Lorch

gerufen, da im Gewerbepark Wispertal ein Trockner in einem Gebäude in Flammen

stand. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und das Gebäude

vom Rauch befreien.

Bei den Bränden in Aulhausen und Huppert schließt die Polizei eine strafbare

Handlung derzeit aus. Zu dem Brand in Lorch ermittelt die Kriminalpolizei

weiter.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit hohem Schaden, Idstein, Am Metzengraben,

Sonntag, 26.06.2022, 03:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bisher Unbekannter

zwei geparkte Fahrzeuge in Idstein und flüchtete von der Unfallstelle. Der oder

die Unbekannte fuhr mit einem VW Golf 7 über die Straße „Am Metzengraben“ in

Richtung Reichenberger Straße. In Höhe der Hausnummer 4 kam der VW nach links

von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Volvo, der dadurch noch

auf einen Subaru geschoben wurde. Anschließend flüchtete der wahrscheinlich

graue VW Golf von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden ich Höhe von

mindestens 14.000 EUR. Der Golf muss starke Beschädigungen aufweisen und kann

eigentlich nicht mehr weit gekommen sein. Die Polizei bittet unter der Rufnummer

06126/9394-0 um Hinweise. Wer hat einen stark beschädigten VW Golf 7 gesehen?

Ist irgendwo ein Fahrzeug, das bei der Fahrt laute quietschende Geräusche von

sich gab aufgefallen?