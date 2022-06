Diensthund “Chuck” erschnüffelt fleissig Drogen

Dieburg (ots) – Bei einer Kontrolle am Sonntagnachmittag 26.6.2022 “Am Wall”, erschnüffelte Polizeidiensthund “Chuck” in einem parkenden Wagen über 260 g Drogen. Gegen 16.30 Uhr kontrollierten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen mit einer Streife der Polizeistation Dieburg mehrere junge Personen. Ein Beamter beobachtete, wie ein 19-Jähriger aus der Gruppe mehrere Gegenstände in ein Gebüsch warf.

Bei den anschließenden Durchsuchungen stießen die Beamten auf kleinere Mengen von Marihuana. Im Anschluss hielten sie in dem Wagen des 19-jährigen Tatverdächtigen mit Unterstützung des Diensthundes “Chuck” Ausschau nach weiteren Drogen und wurden fündig.

Die Polizei nahm unter anderem über 197 g Marihuana und über 66 g Haschisch in amtliche Verwahrung. Bei einer im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung stellten die Ordnungshüter keine weiteren Drogen fest.

Der 19-Jährige begleitete im Anschluss die Beamten mit zur Polizeidienststelle und muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels verantworten.

Darmstadt-Dieburg

23-Jähriger zeigt Hitlergruß – Sicherheitsleistung und Anzeige

Weiterstadt (ots) – Ein 23-jähriger Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, zeigte am Sonntag 26.6.2022 in einer Gaststätte in der Schneppenhäuser Straße den Hitlergruß. Zukünftig wird er sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Gäste des Lokals hatten gegen 01 Uhr die Polizei alarmiert.

Die eintreffenden Beamten kontrollierten den jungen Mann noch vor Ort und stellten fest, dass dieser erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Die Beamten erhoben zur Sicherung des nun anstehenden Strafverfahrens, wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro.

Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Griesheim (ots) – Nach einem Raubüberfall am frühen Montagmorgen 27.06.2022 fahndet die Polizei aktuell nach dem flüchtigen Täter. Ersten Erkenntnissen zufolge überraschte der Unbekannte gegen 06.45 Uhr den Angestellten einer Tankstelle in der Straße “Am dürren Kopf” beim Betreten der Filiale. Mit einer schwarzen Schusswaffe drohte der Kriminelle dem Mitarbeiter und ließ sich Bargeld in eine Tasche packen. Bevor er mit seiner Beute das Weite suchte, fesselte er den Angestellten. Dieser konnte sich aber schnell befreien und den Notruf wählen.

Der Flüchtige war laut ersten Hinweisen zwischen 40-50 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, kräftig und sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Er trug eine schwarze Kappe unter der gräuliche Haare hervorschauten. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke sowie schwarzen Schuhe mit grauen Reflektoren. Zudem hatte er eine Bauchtasche um die Hüfte.

Das Kommissariat 10 hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeugen, die den Beschriebenen vor der Tat oder bei der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Brand in Arztpraxis verursacht hohen Sachschaden

Dieburg (ots) – Am frühen Montagmorgen 27.06.2022 brach in einer Arztpraxis eines Wohn- und Geschäftshauses in der Zentturmstraße, ein Feuer aus. Eine Nachbarin bemerkte um kurz nach 03 Uhr den Feuerschein und alarmierte über den Notruf die Zentrale Leitstelle Dieburg. Die eingesetzte Feuerwehr aus Dieburg konnte den Brand schnell im ersten Obergeschoss lokalisieren.

Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen bzw. hielten sich während der Brandbekämpfung im Erdgeschoss auf. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr wurde dabei leicht verletzt und von den bereits vorsorglich zum Einsatzort entsandten Rettungskräften versorgt.

Aktuell (04:35 Uhr) belüftet die Feuerwehr das Gebäude. Im Anschluss können die Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei in Dieburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Aussage getroffen werden, warum das Feuer ausgebrochen war. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Tür eingetreten und nach Wertgegenständen gesucht

Weiterstadt (ots) – Noch unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Tagen die zu einem Jugendzentrum gehörende Tür einer Hütte in der Gräfenhäuser Straße eingetreten und in dem Raum offenbar nach Wertgegenständen gesucht. Am Samstagabend (25.6.) waren die Spuren der Kriminellen und damit einhergehend der rund 500 Euro hohe Schaden, den sie durch ihr Vorgehen verursachten, entdeckt worden.

Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 ist die Erreichbarkeit gegeben.

Vandalen am Werk – Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Dieburg (ots) – Nachdem sich in der Nacht zum Sonntag (26.6.) unbekannte Vandalen an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Autos, unter anderem ein schwarzer Audi und ein schwarzer Volkswagen, in der Straße “Schwimmbadweg” geparkt. Die Kriminellen ließen an 5 Fahrzeugen ihrer Zerstörungswut freien Lauf und verursachten unter anderem durch Kratzer Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden.

Nachbarn oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Shisha-Bars kontrolliert – Über 50 Kilo Tabak sichergestellt

Pfungstadt/Bickenbach (ots) – Beamte der Polizeistation Pfungstadt führten am Freitagabend (24.6.) gemeinsam mit dem Zoll, der Steuerfahndung, den Gemeinden Bickenbach und Pfungstadt, den jeweiligen Ordnungsämtern sowie dem Gewerbeamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg 2 Kontrollen von Shisha-Bars in Bickenbach und Pfungstadt durch.

Hierbei kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 41 Personen und leiteten wegen verschiedener Verstöße entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Über 50 Kilogramm Tabak in über 145 Dosen kamen in amtliche Verwahrung, unter anderem wegen Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz.

Zudem wurden Unregelmäßigkeiten durch die Steuerfahndung und das Gewerbeamt festgestellt. Es kam zu einer Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachtes der illegalen Beschäftigung.

Einbruch in Bäckerei

Reinheim (ots) – Eine Bäckerei in der Darmstädter Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Sonntagmittag (26.6.) und Montagmorgen (27.6.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Gewalteinwirkung ins Innere der Bäckerei. Im Anschluss machten sie sich an einem Tresor zu schaffen, welcher dem kriminellen Vorhaben standhielt.

Ohne Beute suchten sie das Weite und hinterließen dennoch einen Schaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel: 06151/969-0 entgegen.

Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am vergangenen Freitag 24.6.2022 kam es im Tatzeitraum zwischen 17.45-18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Nieder-Ramstädter Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Auto und einem Auto mit unbekannter Farbe.

Im Anschluss flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Der verursachte Schaden im hinteren Bereich des weißen Fahrzeuges wird nach jetzigem Kenntnisstand auf circa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.

Vorstellung der Leon-Hilfeinseln

Erzhausen (ots) – Wo können Kinder hingehen, wenn sie auf dem Schulweg Hilfe benötigen? Wie kann der Weg zur Schule sicherer gemacht werden? Um diese Fragen für viele Vorschulkinder zu beantworten, besuchte Kinderkommissar Leon Montag 27.06.2022 das Bürgerhaus in Erzhausen und stellte als Projekt-Pate die Hilfe-Inseln vor.

Bei der Veranstaltung nahmen um die 90 Vorschulkinder der Kindergärten aus der Gemeinde teil und hörten gespannt hin, was der Kinderkommissar zu sagen hat.

Ziel der Veranstaltung war es, die Hilfe-Inseln des Kinderkommissars als neues Sicherheitsprogramm für die Schulkinder auf dem Nachhauseweg vorzustellen. Mit den Worten “Schaut mal wer uns heute besucht”, stellte die Bürgermeisterin Claudia Lange den Kinderkommissar vor.

Die Hilfe-Inseln-Aufkleber an den Anlaufstellen, wie zum Beispiel an Geschäften oder frei zugänglichen Gebäuden, sollen den zukünftigen Schulkindern auf dem Nachhauseweg signalisieren, dass sie dort Hilfe bekommen.

Lynn Beier, Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg, unterstützte die Kommune bei der Durchführung und steht dem Projekt betreuend zur Seite. Der Bürgermeisterin und der Jugendkoordinatorin war es ein großes Anliegen, dass die Kinder Leon kennenlernen und ein gutes Gefühl zum Kinderkommissar und dem Projekt der hessischen Polizei aufbauen.

Erzhausen ist bereits die neunte Kommunen des Landkreises Darmstadt-Dieburg, die die Hilfe-Inseln in ihr Sicherheitsprogramm aufgenommen hat. Erst letzte Woche (21.6.) wurden die Hilfe-Inseln in Ober-Ramstadt vorgestellt. In Kürze wird auch Griesheim das Konzept aufnehmen.

Darmstadt

Einbruch in Kleintierzuchtverein

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei bekannt wurde haben Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstag (23.6.) bis Freitag (24.6.) sich gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Kleintierzuchtvereins in der Kastanienallee verschafft. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Scheibe ein, kletterten in das Gebäude, suchten dort nach Beute und ließen unter anderem Alkohol und Zigaretten mitgehen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.600 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Porsche nach Wertgegenständen durchsucht

Darmstadt (ots) – Die Abwesenheit eines Porsche Besitzers haben Kriminelle in der Zeit zwischen Samstag (25.6.) 15 Uhr und Sonntag (26.6.) 07.45 Uhr ausgenutzt. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem in der Erbacher Straße, nahe Ecke “Am Judenteich”, geparkten Fahrzeug und suchten darin nach Wertgegenständen.

Dabei ließen sie unter anderem Kleidung und eine Tankkarte mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Kripo in Darmstadt (K21/22), in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Bäume und Geäst in Brand gesetzt?

Darmstadt (ots) – Im Zusammenhang mit dem Brand von 2 Bäumen sowie darunterliegendem Geäst, bittet die Polizei in Darmstadt um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise in diesem Kontext verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Am Freitag (24.6.) gegen 19.30 Uhr waren die Flammen in dem Waldstück, das gegenüber einem Anwesen in der Erbacher Straße liegt, bemerkt und die Rettungsleitstelle alarmiert worden.

Die Feuerwehr löschte die rund 20 Quadratmeter betroffene Fläche. Weil es im Vorfeld des Brandes geregnet hatte, kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 10 von der Darmstädter Kripo in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Einbruch in Schlachthof

Brensbach (ots) – Der Schlachthof im Ochsenwiesenweg geriet zwischen Samstagnachmittag 25.06. und Sonntagabend 26.06.2022 in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und brachen dort anschließend mehrere Schränke auf. Den ungebetenen Besuchern fielen unter anderem wenige Euro Bargeld sowie 2 Messer in die Hände.

Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie weiterhin einen Schaden von rund 2.000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

Groß-Gerau

Starke Rauchentwicklung bei Brand auf Schrottplatz

Biebesheim (ots) – Seit Montagmorgen 27.06.2022 kurz vor 05 Uhr, brennt es auf dem Gelände eines Schrotthandels in Biebesheim. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Altschrotthaufen mit einer Ausdehnung von ca. 20 x 20 Metern in Brand geraten. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Der Rauch zog zunächst in westliche Richtung, aktuell in östliche Richtung.

Die Anwohner der umliegenden Gemeinden werden über Hessenwarn und Rundfunkdurchsagen gebeten, Türen und Fenster vorsorglich geschlossen zu halten.

Von der Rauchentwicklung auch betroffen ist die Bahnstrecke Groß-Gerau – Worms. Hier wurde der Zugverkehr vorsorglich angehalten.

Die Feuerwehren von Biebesheim und Gernsheim wurden alarmiert und sind aktuell mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

Einbrecher im Hotel

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Hotel in der Langstraße geriet in der Nacht zum Samstag 25.06.2022 gegen 0.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude, brachen dort anschließend mehrere Türen auf und öffneten zudem einen Tresor. Ihnen fielen unter anderem mehrere tausend Euro in die Hände.

Zudem richteten die Einbrecher durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 8.000 Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Verkehrsteilnehmer flüchtet nach Zusammenstoß mit Linienbus

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Am Dienstag 21.06.2022 um kurz nach 07 Uhr kam es im Bereich der Hermann-Löns-Allee und der Erzbergerstraße im Ortsteil Gustavsburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem silberfarbenen VW Golf.

Der Fahrzeugführer des VW Golf mit Wiesbadener Kennzeichen befuhr die Erzbergerstraße in Richtung Darmstädter Landstraße und missachtete hierbei die Vorfahrt des aus der Hermann-Löns-Allee kommenden Linienbusses. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer des VW Golf setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Insassen des betroffenen Linienbuses, Personen denen der VW Golf im Bereich Gustavsburg auffiel und weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verbleib des an der Beifahrerseite beschädigten silberfarbenen VW Golf mit Wiesbadener Kennzeichen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzen.

Hoher Schaden nach Einbruch

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Markt für Tiernahrung in der Frankfurter Landstraße geriet in der Nacht zum Sonntag 26.06.2022 gegen 02.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter stiegen gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und richteten durch ihr Vorgehen zunächst einen hohen Schaden von mehreren tausend Euro an.

Unter anderem wurden von den Einbrechern Gitter aufgehebelt sowie ein Sicherungskasten und eine Wand zerstört. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Baustellencontainer aufgebrochen

Bischofsheim (ots) – Ein auf einem Baustellengelände an der Bundesstraße 43 platzierter Container wurde über das vergangene Wochenende (24.-27.06.) von Unbekannten aufgebrochen.

Aus dem Baustellencontainer ließen die Kriminellen anschließend elektronische Geräte im Wert von über 7.000 Euro mitgehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Kreis Bergstraße

Einbruch in Möbelgeschäft – Täter von Zeugen überrascht

Heppenheim (ots) – Ein Möbelgeschäft in der Lilienthalstraße geriet am Freitagabend 24.06.2022 gegen 21.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter schlug zunächst die Eingangstür des Gebäudes ein und verschaffte sich so Zugang in den Markt. Der Unbekannte ließ anschließend Comouterzubehör mitgehen und flüchtete mit der Beute. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet.

Er stürzte daraufhin und ließ die erbeuteten Gegenstände zurück, um das Weite in Richtung Lorscher Straße zu suchen. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos.

Der Flüchtige ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er soll eine dunkle Hautfarbe haben und war mit Bascap sowie einem beigefarbenem. langem Oberteil bekleidet.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06251/7060.

Grauer Ford Focus gestohlen

Bensheim (ots) – Ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Darmstädter Straße abgestellter grauer Ford Focus, wurde am Sonntag (26.06.), in der Zeit zwischen 15-16.30 Uhr, von Unbekannten gestohlen. An dem Fahrzeug sind die Kennzeichen HP-AH 1989 angebracht.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Mehrere tausend Euro Schaden nach Vandalismus am Sportplatz

Reichelsheim (ots) – Nach ersten Schätzungen rund 6.000 Euro beträgt der Schaden nach einem Fall von Vandalismus am Sportgelände des KSV Reichelsheim “An der Ruh”. Unbekannte zerstörten in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (23.06) und Sonntagvormittag (28.06.) unter anderem die Verkabelung einer Solarbeleuchtung. Zudem wurden Teile der Sportplatzbarriere und ein Fahrradständer von den Unbekannten beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Mit 143 Stundenkilometer über das “Rondell”

Höchst (ots) – Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung durch Beamte der Verkehrsinspektion am Samstagabend 25.06.2022 zwischen 19-23.00 Uhr, auf der Bundesstraße 45 am Höchster “Rondell”, passierte ein Autofahrer den Streckenabschnitt auf dem maximal 70 km/h zulässig sind, mit 143 Stundenkilometern.

Dem Raser drohen nun 700 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und ein 3-monatiges Fahrverbot.

Insgesamt wurden von den Ordnungshütern 640 Fahrzeuge gemessen. 67 Fahrer waren zu schnell unterwegs. 3 von ihnen erwarten nun Fahrverbote, weil sie mehr als 40 km/h zu viel auf dem Tacho hatten.

