Kaiserslautern: Mann onaniert in Freizeitbad vor mehreren Frauen

Kaiserslautern (ots) – Ein 37-jähriger Mann onanierte am Freitagnachmittag 24.06.2022 in einem Freizeitbad vor mindestens 3 Frauen. Angestellte hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten.

Dort wurde dem alkoholisierten Mann eine DNA- sowie eine Blutprobe entnommen. Der 37-Jährige wurde zudem erkennungsdienstlich behandelt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet Personen, die von dem Mann belästigt wurden, sich unter der Tel. 0631/369 2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Schlägerei in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 26.06.2022 kam es zu einer Schlägerei in der Zollamtstraße. Ein 20-Jähriger wurde von 4 Unbekannten geschlagen und leicht verletzt. Nach seinen Angaben wartete er an seinem Auto auf einem Parkplatz auf seine Freunde, als eine andere Gruppe mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz verlassen wollte. Diese Gruppe fühlte sich durch die Parkposition des 20-Jährigen dadurch gehindert.

Die verbale Auseinandersetzung eskalierte. Die 4 Täter traten und schlugen auf den 20-Jährigen ein. Im Anschluss verließen die bislang unbekannten Täter die Örtlichkeit mit einem schwarzen VW Golf GTI.

Zeugen, die Hinweise geben können oder die Schlägerei beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben am Sonntag in der Brandenburger Straße zugeschlagen. Sie entdeckten ein Auto, das unverschlossen abgestellt war und durchsuchten es. Nach Angaben der betroffenen Fahrerin nahmen die Täter einen Gelbeutel und ein Mobiltelefon mit, die im Innenraum des Wagens lagen. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente und mehrere Bank- und Kreditkarten, sowie circa 400 Euro Bargeld.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Fahrzeugbesitzer: Schließen Sie Ihr Auto immer ab, egal, ob es für fünf Minuten oder mehrere Stunden abgestellt ist! Und nehmen Sie am besten alles, was für Diebe interessant sein könnte, mit! Das gilt natürlich insbesondere für Bargeld und andere Wertgegenstände, aber auch für Taschen, selbst wenn sie leer sind, denn von außen kann man nicht erkennen, was sich darin befindet. |elz

Einbrecher stehlen Panzerschrank

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Samstag aus einem Dienstleistungsbetrieb in der Mühlstraße einen Tresor gestohlen. Über den Personaleingang verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumen. Sie machten sich an dem Panzerschrank zu schaffen, luden ihn auf eine Sackkarre und transportierten den circa 70 Zentimeter hohen und etwa 130 Kilogramm schweren Tresor durchs Treppenhaus auf die Straße.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Safe dort in ein Fahrzeug der Täter umgeladen wurde. Die Sackkarre ließen die Diebe stehen. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf einen 4-stelligen Betrag. Die Polizei sicherte die Spuren.

Die Ermittler bitten umHinweise: Wer hat in der Nacht zum Samstag Verdächtiges wahrgenommen? Wem sindPersonen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369 2620 entgegen. |erf

Sporttasche geklaut – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Kaiserslauterer City-Lauf ist einer der Teilnehmer bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag 26.06.2022 gegen 17.30 Uhr in der Riesenstraße eine Beobachtung gemacht haben. Nach Angaben des Betroffenen hatte er seine Sporttasche in sein Auto gestellt und den Wagen kurz aus den Augen gelassen.

Diesen Moment muss der Dieb genutzt und sich die Tasche unter den Nagel gerissen haben. Dem Sportler fiel das Fehler seiner Tasche auf, als er sich bereits auf dem Heimweg befand. Er kehrte sofort um und schaute vor Ort nach. Er fand seine Sporttasche in einem Toiletten-Häuschen in der Nähe. Die Klamotten waren noch darin, aber Geld und Handy waren weg.

Hinweise auf verdächtige Personen, die mit der Sporttasche im Toiletten-Häuschen verschwanden und ohne wieder herauskamen, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Einbruch in Gaststätte

Kaiserslautern (ots) – Am Heiligenhäuschen sind am Freitag Einbrecher in eine Gaststätte eingestiegen. Die Diebe kamen irgendwann zwischen Mitternacht und spätem Nachmittag. Sie schlugen eine Fensterscheibe des Lokals ein. In der Gaststätte machten sie sich an der Theke zu schaffen. Die Täter erbeuteten Bargeld.

Jetzt ermittelt die Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Schwankender Fußgänger

Kaiserslautern (ots) – Ein stark schwankender Fußgänger ist der Polizei am Sonntagvormittag 25.06.2022 aus der Barbarossastraße gemeldet worden. Der Mann war mehreren Verkehrsteilnehmern gegen 10.45 Uhr aufgefallen, und sie machten sich Sorgen, dass er auf die Fahrbahn stürzen könnte.

Die ausgerückte Streife entdeckte wenig später den mutmaßlichen Spätheimkehrer in Höhe eines Möbelhauses – dort lehnte ein Mann an der Wand, offensichtlich schlief er. Als die Beamten ihn ansprachen, reagierte er jedoch sofort. Der 36-Jährige bestätigte, dass er feiern war und sich jetzt auf dem Heimweg befinde.

Während die Polizisten die Personalien des Mannes überprüften, gewannen sie den Eindruck, dass der 36-Jährige in der Lage war, seinen Weg zu Fuß allein fortzusetzen. Er versprach, den direkten Weg ohne weitere Zwischenstopps nach Hause zu nehmen… |cri

Zu betrunken, um Auto zu fahren

Kaiserslautern (ots) – Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, haben Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen 26.06.2022 die Autoschlüssel eines Mannes aus dem Stadtgebiet “einkassiert”. Der 51-Jährige war der Streife kurz nach 6 Uhr am Willy-Brandt-Platz aufgefallen, weil er in seinem parkenden Wagen auf dem Fahrersitz schlief. Versuche ihn zu wecken schlugen fehl.

Der Alkoholgeruch der aus dem Fahrzeug strömte sprach Bände. Vorsorglich verschlossen die Beamten die Türen des Pkw außer der Fahrertür, nahmen den im Zündschloss steckenden Schlüssel an sich und hinterließen dem Mann eine Nachricht, wo er sein Auto wieder abholen kann. Dann ließen den 51-Jährigen in Ruhe seinen Rausch ausschlafen.

Eine Dreiviertelstunde später beobachtete eine Streife in der Bismarckstraße einen Mann, der gerade in ein Auto einsteigen und auf dem Fahrersitz Platz nehmen wollte. Weil die Beamten den Verdacht hatten, dass der Mann nicht nüchtern ist, wurde er einer Kontrolle unterzogen und zu einem Atemtest gebeten. Ergebnis: 0,48 Promille. Die Schlüssel wurden deshalb vorsorglich sichergestellt.

Eine andere Methode zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt war um 9.30 Uhr in der Innenstadt erforderlich. Hier war ein abgestellter Pkw gemeldet worden, der eine Geschäftsausfahrt blockiere. Die Polizisten schauten sich die Situation vor Ort an und machten anschließend den Halter ausfindig.

Der Mann hatte eine Alkoholfahne und räumte ein, am Vorabend unterwegs gewesen zu sein und Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemtest zeigte einen Pegel von 1,12 Promille. Weil der 27-Jährige in diesem Zustand kein Auto fahren durfte, der Pkw aber nicht stehen bleiben konnte, parkte einer der Beamten, mit Einverständnis des Fahrzeughalters das Auto um. |cri

Aufmerksamer Nachbar

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Nachbarn konnten Polizei und Rettungsdienst am Sonntag 26.06.2022 einem Mann im Stadtteil Erlenbach zu Hilfe kommen. Der Zeuge hatte am frühen Morgen die Rettungsleitstelle verständigt, weil er Hilferufe aus einem Haus in der Nachbarschaft hörte. Eine Streife und ein Rettungswagen rückten aus und ließen sich vor Ort das Gebäude zeigen.

Durch die geschlossene Tür konnten die Einsatzkräfte mit dem Bewohner Kontakt aufnehmen. Er gab an, dass er gestürzt sei und Hilfe benötige. Daraufhin wurde die Feuerwehr für die Öffnung der Tür hinzugezogen.

Der Bewohner wurde schließlich vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei machte Familienangehörige des Seniors ausfindig und informierte sie über den Einsatz. |cri

Berauschter Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Sonntag 26.06.2022 im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war einer Streife gegen 14.45 Uhr in der Mannheimer Straße aufgefallen. Als die Beamten ihn stoppten und überprüften, legte der 30-Jährige drogentypisches Verhalten an den Tag.

Der Mann wurde deshalb für weitere Tests mit zur Dienststelle genommen. Weil er jedoch auch nach einer Weile immer noch nicht in der Lage war, eine Urinprobe abzugeben, wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Da sich der 30-Jährige nur vorübergehend in Deutschland aufhält, wurde aufgrund der zu erwartenden Strafe für die Trunkenheitsfahrt eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro einbehalten. |cri

Kreis Kaiserslautern

Mit Motorrad im Graben gelandet

Waldleiningen (ots) – Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag 26.06.2022 mitsamt seiner Maschine im Straßengraben gelandet. Bisherigen Ermittlungen zufolge, war der 62-jährige Mann in Richtung Hochspeyer unterwegs, als er offenbar mit einem Reifen auf das Bankett am rechten Fahrbahnrand geriet. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Straße ab und fuhr in den Graben.

Zeugen sicherten die Unfallstelle ab und verständigten den Rettungsdienst. Der Biker wurde mit Verdacht auf einen Beinbruch ins Krankenhaus gebracht. Seine Maschine wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. |cri

Geschwindigkeitskontrollen auf der B48

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – An zwei unterschiedlichen Standorten hat die Polizei am Sonntag auf der B48 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Visier hatten die Einsatzkräfte dabei insbesondere Zweiradfahrer.

Die erste Kontrollstelle wurde von 10 bis 13 Uhr in Höhe der Jugendherberge eingerichtet und der Verkehr in Fahrtrichtung Johanniskreuz unter die Lupe genommen. Hier gilt Tempo 50.

Während der dreistündigen Kontrolle wurden rund 100 Fahrzeuge gemessen, davon waren etwa die Hälfte Motorräder. Insgesamt waren elf Fahrer zu schnell unterwegs, davon sechs Pkw und fünf Zweiräder. Während sieben Fahrer mit Verwarnungen davonkamen (viermal Pkw, dreimal Motorrad), müssen vier Fahrer mit Anzeigen rechnen, weil sie das Tempolimit deutlich überschritten. Zwei davon waren Biker, und beide “flogen” regelrecht an der Messstelle vorbei: einer mit 111 km/h, der zweite mit 140 km/h, also annähernd dreimal so schnell wie erlaubt.

Darüber hinaus ergaben sich während der Kontrolle noch vier Verwarnungen wegen Überholens trotz durchgezogener Linie (im Bereich der Abfahrt Waldleiningen) sowie drei Verwarnungen wegen nicht mitgeführter Papiere.

Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte in Höhe des Parkplatzes “Stall” den Verkehr, der in Richtung Johanniskreuz unterwegs war. Auch hier liegt das Tempolimit bei 50 km/h.

Gemessen wurden von 13.30 bis 15 Uhr rund 50 Fahrzeuge, darunter lediglich zehn Motorräder. Auch hier war im Durchschnitt etwa jeder zehnte Fahrer zu schnell unterwegs, es gab vier Verwarnungen (drei Pkw, ein Motorrad) sowie eine Anzeige. In diesem Fall muss ein Autofahrer mit der Anzeige rechnen, weil er mit 87 km/h gemessen wurde. Ein Fahrer erhielt zudem eine Verwarnung, weil er seine Papiere nicht dabei hatte. |cri