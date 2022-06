Mainz-Altstadt (ots) – Zum Einsatz von Pfefferspray kam es am frühen Sonntag 26.06.2022 in der Holzhofstraße. Zuvor war ein 20-jähriger aus Wiesbaden in den Räumlichkeiten eines Clubs aufgefallen, wie er eine ebenfalls 20-jährige Frau unsittlich berührte. Nachdem ein Begleiter der jungen Frau die Türsteher des Clubs informierte, wurde der 20-jährige Grabscher den Räumlichkeiten verwiesen.

Als der Täter vom Türsteher nach draußen begleitet wurde, schlug er dem Türsteher ins Gesicht. Hieraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung in deren Verlauf vom Türsteher Pfefferspray eingesetzt wurde, wodurch auch umherstehende Personen getroffen wurden.

Durch den alarmierten Rettungsdienst wurden alle Beteiligten vor Ort behandelt. Neben einer Anzeige wegen Sexueller Belästigung gegen den 20-Jährigen, wurden von den Polizeikräften wechselseitige Körperverletzungsanzeigen aufgenommen.