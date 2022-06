Kaiserslautern-Betzenberg (ots) – Ein hellhäutiger und 4 dunkelhäutige Jugendliche überfielen am Sonntag 26.06.2022 im Stadtteil Betzenberg einen 12-Jährigen. Zwischen 17-18 Uhr hielt sich der Junge an einer Bushaltestelle in der Hegelstraße auf, als die Gruppe aus der Leibnizstraße auf ihn zukam. Die Gruppe beleidigte, bedrohte und schlug den 12-Jährigen. Dann raubten sie den Geldbeutel und die Busfahrkarte des Jungen und flüchteten. Der 12-Jährige wurde leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Von den 4 dunkelhäutigen Jugendlichen ist bekannt, dass sie etwa 175-180 cm groß sind. Sie sprachen untereinander eine dem 12-Jährigen fremde Sprache.

Der hellhäutige Jugendliche trug weiße Turnschuhe trug und war etwas größer als die Anderen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat die Verdächtigen gesehen oder kann Angaben zu den Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0631/369 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.|erf