Kaiserslautern – Zum zweiten Mal nach der Premiere im Sommer 2019 öffnete die Handwerkskammer der Pfalz am 25. Juni ihre Pforten zur Langen Nacht der Kultur, die von der Stadt Kaiserslautern initiiert wurde.

Auf dem Vorplatz und im Gebäude am Altenhof präsentierte die Handwerkskammer die Ausstellung „Zeitreise Handwerk“ mit traditionellem und modernem Handwerk.

„Handwerk ist ein wichtiges Kulturgut, das die Stadt Kaiserslautern und die Region bereichert und belebt. Es bewahrt die Traditionen alter handwerklicher Fertigkeiten und ist gleichzeitig Motor für Innovationen und die Weiterentwicklung neuer Technologien. Dies spiegelt sich in unserer Ausstellung wider“,

sagt Dr. Till Mischler, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer der Pfalz.

Verschiedene Gewerke nahmen die zahlreichen Besucher mit auf eine Zeitreise und gaben Einblicke in ihre Berufe: Zupfinstrumentenmacher Bastian Kanbach, Orgelbaumeister Alexander Seyfried und Steinmetzmeisterin Valerie Benz hatten Werkzeuge und Materialien aus ihrem Arbeitsalltag dabei und zeigten den Besuchern sowohl alte als auch neue Handwerkstechniken.

„Es ist schon ein körperlich anstrengender Beruf, aber es ist mein absoluter Traumjob. Ich könnte mir nichts Anderes vorstellen und hoffe, dass unsere kleine Präsentation hier auch den Besuchern gefällt“,

so Benz. Die interessierten Besucher konnten sich mit den Handwerkern austauschenund selbst kreativ werden. Auch das Metallbauerhandwerk war mit einer Mitmach-Aktion vertreten, die vor allem Kinder begeisterte.

Gemeinsam mit dem Verein „Musik für Kaiserslautern e. V.“ fand gleichzeitig im Pfalzsaal der Handwerkskammer ein Open Mic Event statt. Am späteren Abend sorgen die beiden Bands „MAVIN“ und „LIO“, die bereits erfolgreich an Band Slams in Kaiserslautern teilgenommen haben, für gute Stimmung