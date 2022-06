Groß-Gerau

PKW fährt in Grillhütte

Riedstadt-Crumstadt (ots) – Folgemeldung – Nach weiteren polizeilichen Ermittlungen gehen wir als Unfallursache von einer versehentlichen Fehlbedienung des Fahrzeugs durch die 33-jährige Fahrerin aus, ebenfall im Unfallfahrzeug saß ihr 37-jähriger Ehemann. 7 Personen sind verletzt worden. Schwer/schwerst verletzt wurden 3 Frauen im Alter von 43, 41 und 39 Jahren. Bei der 39-jährigen handelt es sich um die Gastgeberin der Geburtstagsfeier.

Die Leichtverletzten sind 44, 43, 37 und 33 (Fahrerin) Jahre alt. Die Maßnahmen vor Ort sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Zu dem Gesundheitszustand der Schwerverletzten liegen hier noch keine neuen Erkenntnisse vor.

Der PKW fuhr nicht durch die eigentliche Grillhütte, sondern durch den direkt angrenzenden, überdachten Aufenthaltsbereich. Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung ca. 15.000 EUR.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 25.06.2022 parkte ein silberner PKW (Ford Kombi) im unmittelbaren Eingangsbereich des Netto-Marktes in Mörfelden. In der Zeit zwischen 07:30-07:45 Uhr kollidierte der unbekannte Unfallverursacher mit dem Frontstoßfänger des silbernen PKW und beschädigte diesen.

Das Schadensbild lässt die Vermutung zu, dass ein größerer Kastenwagen als Unfallverursacher in Fragen kommen könnte. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang bzw. zum Verursacher geben kann wird gebeten sich unter der Rufnummer 06105-40060 auf der Polizeistation Mörfelden-Walldorf zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Pfungstadt (ots) – Am Samstag 25.06.2022 kam es gegen 11 Uhr auf der Eberstädter Straße in Pfungstadt in Höhe einer Schneiderei zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Kleinbus beschädigt wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen soll das unfallverursachende Fahrzeuge beim Vorbeifahren einen geparkten Kleinbus touchiert haben und sich anschließend in Richtung Mainstraße von der Unfallstelle entfernt haben.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich möglicherweise um einen Kleinbus oder Transporter gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt (Tel. 05167 95090) in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Bensheim: Am Donnerstag (23.06.) kam es gegen 09:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schwanheimer Straße und der Rodensteinstraße (B3). Eine Autofahrerin wollte die Kreuzung geradeaus überqueren, als es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Bahnhof abbiegenden Fahrzeug kam. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251-84680 in Verbindung zu setzen.

Unfallzeugen gesucht

Zwingenberg (ots) – Am Dienstag (21.06.) kam es in der Heinrichstraße zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten beigefarbenen Pkw Mini an dessen Fahrerseite beschädigte.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Unfallhergang oder auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251/84680 entgegen.

