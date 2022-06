Glück im Unglück (siehe Foto)

Mainz (AK) – hatte ein 83-jähriger Autofahrer am 25.06.2022, als er in der Gonsenheimer Straße mit seinem Fahrzeug verunfallte. Aus ungeklärter Ursache durchbrach er mit seinem Auto eine Hecke auf dem Parkplatz eins Discounters, riss einen Fahnenmast um, stürzte ca. 2 m über eine Stützwand in die Tiefe. Schlußendlich blieb das Fahrzeug mit der Beifahrerseite auf dem Gehweg liegen. Der Fahrer war in seinem Sicherheitsgurt gefangen und konnte sich nicht selbstständig befreien.

Durch einen zufällig am Unfallort vorbeikommenden Rettungssanitäter wurde der 83-Jährige, der augenscheinlich unverletzt geblieben war, bis zum Eintreffen der Feuerwehr betreut.

Durch die zuerst an der Einsatzstelle eingetroffene Freiwillige Feuerwehr Mz-Finthen wurde der instabil stehende PKW gegen umfallen gesichert. Nachdem die Frontscheibe entfernt war konnte die Person das Fahrzeug eigenständig verlassen.

Der 83-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Klinikum gebracht.

Während der Rettungsarbeiten war die Gonsenheimer Straße kurzzeitig voll gesperrt, was zu Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr führte. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst mit einem Notarzt und einem Rettungswagen sowie die Polizei mit zwei Streifenwagen an der Einsatzstelle vertreten.

Mainz-Bingen

Schlägerei zwischen 5 betrunkenen Personen

Bingen-Stadtgebiet (ots) – In der Nacht von Samstag 25.06. auf Sonntag 26.06.2022 kam es im Stadtgebiet zu einer körperlichen Auseinandersetzung dreier Männer sowie zweier Frauen im Alter von 23-36 Jahren. In Folge stärkeren Alkoholkonsums gerieten die Personen in Streit, dieser hatte eine Schlägerei zur Folge.

In deren Verlauf und nach dem Eintreffen der Polizei erschien eine beteiligte Person mit einem Baseballschläger vor Ort, dem er sich jedoch beim Erblicken der Polizei entledigte. Gegen die beteiligten Personen wird derzeit ein Strafverfahren geführt, ein verletzter Beteiligter wurde in die Uniklinik Mainz verbracht.

Kleinkind verstirbt nach Badeunfall

Mainz/Nieder-Olm (ots) – Ein Kleinkind ist am Donnerstagabend 23.06.2022 nach einem Badeunfalls aus vorangegangener Woche verstorben. Am Dienstag 14.06.2022 wurde das Kleinkind treibend in einem Becken des Schwimmbads entdeckt. Mitarbeitende des Schwimmbads leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen und verständigten den Rettungsdienst.

Die Sanitäter brachten das Kleinkind in die Uni-Klinik Mainz, wo es am Donnerstagabend verstarb. Die Staatsanwaltschaft Mainz und die Kriminalpolizei Mainz betreiben Ermittlungen zur Klärung der Gesamtumstände.

Zwei Tote auf A643

A643 Mainz (ots) – Eine 57-jährige Frau und ein 63-jähriger Mann aus Wiesbaden fuhren am 25.06.2022 gegen 23:15 Uhr, mit einem dunkelblauen Hyundai die A643 in Richtung Wiesbaden mit sehr hoher Geschwindigkeit. In Höhe der Verschwenkung auf der Schiersteiner Brücke (nur 40 km/h erlaubt), verlor der 63-Jährige die Kontrolle. Der PKW wurde über die Leitplanke geschleudert, kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem Opel Corsa einer 26-Jährigen und blieb auf dem Autodach Liegen.

Die 26-jährige Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 57-Jährige und er 63-Jährige verstarben noch an der Unfallstelle.

Quelle: Polizeiautobahnstation Heidesheim

3,26 Promille – Der Wagen, der rollt

Heidesheim (ots) – Frei dem Motto einer Liedzeile eines alten Schlagers, wurde am Samstag 25.06.2022 gegen 16.15 Uhr, durch einen PKW-Fahrer ein Sattelzug am Autobahndreieck Nahetal gemeldet, welcher mit ca.70km/h extreme Schlangenlinien auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Mainz fuhr. Der Sattelzug konnte letztendlich im Bereich Ingelheim gestellt werden.

Bis zu diesem Punkt hatte der Fahrer im Laufe seiner Schicht bereits 370 km zurückgelegt. Der beim Fahrer durchgeführten Atemalkoholtest ergab gegen 16.30 Uhr einen Wert von 3,26 Promille ! Im Anschluss wurde der Fahrer, zwecks Blutentnahme zur Dienststelle gefahren.

Ein Strafverfahren gegen den Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Darüber hinaus sind Maßnahmen seiner Vorgesetzen nicht ausgeschlossen.

Weitere Fahrtätigkeiten in Deutschland sind für den Fahrer in Deutschland ab sofort nicht mehr gestattet, so dass für ihn ab jetzt gilt: “I’m walking”.

Quelle: Polizeiautobahnpolizei Heidesheim

Kennzeichendiebstahl im Rahmen der Gaulsheimer Kerb

Bingen (ots) Im Rahmen einer Streitigkeit waren 2 Streifenwagen bei der Kerb in Bingen-Gaulsheim eingesetzt. Nach dem Ende des Einsatzes wurde festgestellt, dass unbekannter Täter das hintere Kennzeichen eines Streifenwagens entwendet hat. Mögliche Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Bingen melden, Tel. 06721-905100.