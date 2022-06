Autofahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) – Ein 34-jähriger Autofahrer kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Reichswaldstraße von der Fahrbahn ab und fuhr in den Zaun der dortigen Sportanlage. Der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von einer Streife gestellt werden.

Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.|PvD

Kreis Kaiserslautern

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landstuhl (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag in der Kaiserstraße wurde festgestellt, dass ein Unfallbeteiligter nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Der 41-jährige Audifahrer aus dem Landkreis Kaiserlautern konnte nur eine ausländische Fahrerlaubnis vorlegen, welche in Deutschlang jedoch keine Gültigkeit mehr hat. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |pilan

Alkohol im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) – Gegen Mitternacht geriet in der Bahnstraße ein 33-jähriger Opel Fahrer ins Visier einer Funkstreife. Der PKW wurde gestoppt und kontrolliert. Der Atemtest lag mit 0,57 Promille über dem gesetzlichen Grenzwert. Die Weiterfahrt des Mannes wurde beendet. Weiterhin hat er mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen. |pilan

Alkoholfahrt

Ramstein-Miesenbach (ots) – In der Mackenbacher Straße in Ramstein-Miesenbach wurde am frühen Samstagabend bei einem 46-jährigen VW-Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern intensiver Atemalkoholgeruch festgestellt.

Der Fahrer wurde zum Atemtest gebeten, was ein Ergebnis von 1,38 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Seinen Führerschein ist er erst einmal los. |pilan

Demonstration verläuft friedlich und ohne Vorkommnisse

Ramstein-Miesenbach/Landstuhl (ots) – Rund 500 Menschen versammelten sich am Samstag 25.06.2022 vor der US Airbase Ramstein zur Friedenskundgebung. Die Demonstration verlief friedlich. Bereits zu Beginn der Woche veranstalteten Aktivisten der Kampagne “Stopp Ramstein Airbase” in Steinwenden ein Friedenscamp. Von dort aus ging es mit ca. 130 Teilnehmer am Samstagmorgen 25.06.2022 zum Gelände vor dem Westgate der Airbase Ramstein.

Durch vereinzelte Straßensperrungen, kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Strecke. Am Kreisel an der Zufahrt zum West Gate der Air Base Ramstein fand dann mit rund 500 Personen die Kundgebung mit mehreren Rede- und Musikbeiträgen statt.

Friedlich endete am frühen Nachmittag die Kundgebung. Vom Westgate aus zogen die Aktivisten zurück ins Camp nach Steinwenden. |el