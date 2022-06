Erst Unfall gebaut und dann Fahrer getauscht

Germersheim (ots) – Am Freitagnachmittag 24.06.2022 kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes zu einem Verkehrsunfall, bei dem zunächst ein 22-Jähriger vortäuschte, gefahren zu sein. Ein Autofahrer hatte die Abmessungen seines PKW falsch eingeschätzt und beim Ausparken einen Stein auf dem Grünstreifen gerammt, auf den gegenüberliegenden Parkplatz geschoben und sein Fahrzeug dort auf dem Stein aufgebockt, sodass ein Totalschaden am Auto entstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 22-Jährige sich gegenüber den Beamten als Fahrzeugführer aus. Mitarbeiter des Baumarktes entdeckten am Abend beim Sichten von Videoaufnahmen, dass eine andere Person gefahren war und verständigten darüber die Polizei. Der eigentliche Fahrer konnte durch die Beamten identifiziert werden.

Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb gegen ihn nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Gegen den 22-Jährigen wird darüber hinaus wegen Strafvereitelung ermittelt.

Rennradfahrer übersehen

Weingarten (ots) – Am Samstag 25.06.2022 kam es zu einem Unfall, bei dem sich ein 70-jähriger Rennradfahrer verletzte. Eine Anwohnerin hielt mit ihrem PKW kurzfristig vor ihrem Anwesen in der Hauptstraße, um ihr Hoftor zu öffnen. Anschließend scherte sie auf die Straße wieder aus, um rückwärts in ihren Hof einzufahren.

Aufgrund geparkter Fahrzeuge übersah sie hierbei eine Gruppe von 7 Rennradfahrern. Einer der Rennradfahrer erschrak sich und wich dem Fahrzeug aus. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 70-jährige vom Rettungsdienst in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht.

Ehrlicher Finder eines Rings

Germersheim (ots) – Am Freitagvormittag 24.06.2022 erschien ein 79-jähriger bei der Polizeiinspektion Germersheim und gab einen hochwertigen Ring ab, welchen er auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums gefunden hatte.

Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden und wird aktuell noch gesucht. Der Verlierer kann sich bei der Polizei unter 07274 9580 melden.

Ungebetener Gast wirft Stein nach Hauseigentümer

Rülzheim (ots) – Am Dienstag 21.06.2022 betrat ein bisher unbekannter Mann gegen 01:30 Uhr unberechtigterweise einen Garten eines Anwesens im Nordring. Als der Hauseigentümer den ungebetenen Gast von seinem Anwesen verweisen wollte, reagierte dieser aggressiv, warf ein mitgeführtes Maurerbeil gegen die Hauswand des Geschädigten und verließ das Grundstück.

Während der Hauseigentümer die Polizei verständigte, fuhr der unbekannte Mann mit einem Fahrrad an dem Anwesen vorbei und warf einen Stein nach dem Geschädigten. Dieser verfehlte den Geschädigten jedoch. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Mann mit dem Fahrrad in Richtung Hubenweg.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, Glatze und dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.