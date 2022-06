Sicherheitstag der Blaulichtfamilie (siehe Foto)

Winzenheim – Am Samstag 02.07.2022 findet zwischen 10-16 Uhr der Sicherheitstag der „Blaulichtfamilie“ auf dem Scheunenplatz in Winzenheim statt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach wird sich mit ihren Aktiven und der Jugendfeuerwehr gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und der Polizei präsentieren.

Im Programm sind u.a. eine Fahrzeugausstellung der Freiwilligen Feuerwehr und dem ASB, dem Sicherheitsmobil der Polizei und einer Technische Hilfe Übung um 14 Uhr.

In einem Überschlagsimulator erhält man die Möglichkeit zu erleben, wie es sich anfühlt, kopfüber in einem Fahrzeug zu sitzen und wie man sich sicher aus dieser Lage abschnallt, ohne sich dabei zu verletzen.

Für das leibliche Wohl ist mit Bratwurst, Rindswurst und Pommes bestens gesorgt. Auch eine Popcorn-Maschine und Kaffee und Kuchen werden angeboten.

Für die Kinder gibt es eine Kinderbelustigung in Form einer Hüpfburg und einer Spritzwand.

Die Veranstaltung zielt auf die Gewinnung von dringend benötigtem Nachwuchs bei der „Blaulichtfamilie“ ab.

Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

L234, zw. Odernheim a. Glan und Rehborn (ots) – Am Sonntag 26.06.2022 gegen 10:15 Uhr befuhr eine 30-jährige Skoda-Fahrerin die L234 von Odernheim aus kommend in Fahrtrichtung Rehborn. Ca. 500 Meter vor dem Ortseingang von Odernheim, in Höhe der dortigen Bushaltestelle, kam der Fahrerin ein schwarzer Kombi mittig der Fahrbahn entgegen.

Die 30-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts verhindern. Hierbei kam sie allerdings von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Durch die Kollision wurde die Fahrerin zwar nicht verletzt, jedoch wurde ihr Fahrzeug stark beschädigt.

Der schwarze Kombi verließ die Unfallstelle ohne die nötigen Angaben zu treffen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.