Landau: Die Polizei-News

Beide Unfallbeteiligte wollen “grün” gehabt haben

Landau-Schlösselkreuzung (ots) – Ein weißer Hyundai i10 fuhr am Samstag 25.06.2022 gegen 16:15 Uhr von der Weißenburger Straße kommend in Richtung der Xylanderstraße, ein grauer 3er BMW von der Schloßstraße in Richtung der Zweibrücker Straße in die Schlössel-Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Beide gaben bei der Unfallaufnahme an, die Ampel für ihre Fahrtrichtung habe “grün” gezeigt. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden. Die Polizei bittet Augenzeugen, welche Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Zwei Verkehrsunfälle mit schwer verletzten Fahrradfahrern

Göcklingen (ots) – Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer 25.06.2022, 22:00 Uhr. Am Samstag Abend waren mehrere Personen nach einem Weinfestbesuch auf dem Heimweg mit den Fahrrädern und befuhren dabei die Heuchelheimer Straße in Göcklingen. Ein 53-jähriger Radfahrer der Gruppe kam vermutlich infolge Alkoholeinwirkung zu Sturz und verletzte sich dabei nicht unerheblich.

Der Radfahrer trug keinen Helm. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille festgestellt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Birkweiler (ots) – Fahrradfahrer stürzt alkoholisiert und verletzt sich schwer 26.06.2022, 03:00 Uhr – In der Nacht auf Sonntag stürzte in der Weinstraße in Birkweiler ein weiterer, alkoholisierter Radfahrer und verletzte sich schwer. Der 61-jährige aus dem Kreis SÜW kam vermutlich von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam zu Fall.

Dabei entstanden Kopfverletzungen, der Radfahrer trug keinen Helm und stand unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Auch er kam in ein Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei wiederholt auf dem Fahrrad einen Helm zu tragen und warnt davor, sich unter Alkoholeinfluss auf das Rad zu setzen. Nach dem Strafgesetzbuch wird bestraft, wer “infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher im Verkehr zu führen”. Auch ein Fahrrad ist ein Fahrzeug. Wenn Sie als Radfahrer also unter Alkoholeinfluss den Verkehr gefährden oder sogar einen Unfall verursachen, machen Sie sich strafbar.

Trunkenheitsunfall

Hochstadt (ots) – Nach einem Trunkenheitsunfall am 19.06.22, wird nach einem Zeugen gesucht, welcher sich nach dem Befinden des Unfallfahrers erkundigt und hierzu auf der K40 angehalten haben soll.

Es soll sich um einen Mann gehandelt haben, welcher aus einem Van ausgestiegen und zu dem verunfallten, dunkelfarbenen Volvo V50 gelaufen sein soll. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei in Landau zu melden.