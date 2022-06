Fahrraddieb nutzt günstige Gelegenheit

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitag 24.06.2022, kam es kurz vor 10 Uhr, im Falkenweg, in Dannstadt, zu einem Fahrraddiebstahl. Bei diesem nutze der Täter die günstige Gelegenheit und entwendete das, kurzzeitig unbeaufsichtigte und unverschlossene, Fahrrad der Besitzerin. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein dunkles Damenrad mit weißen Schutzblechen. Der am Rad hinterlassene Fahrradhelm wurde ebenfalls entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Fahrräder auch bei kurzzeitiger Abwesenheit, anzuschließen und somit gegen Wegnahme zu sichern.

Mutwillig beschädigter PKW

Waldsee (ots) – Am Freitag 24.06.2022, kam es zwischen 04-14:00 Uhr, in der Haardtstraße, in Waldsee zur Beschädigung eines dort geparkten PKW. Hierbei zerschlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe des Fahrzeugs.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

LKW gerät über Mittelinie – 1 schwer Verletzter

Schifferstadt (ots) – Auf der Landstraße zwischen Schifferstadt und Waldsee geriet am Donnerstag 23.06.2022 gegen 16:40 Uhr, ein LKW über die Mittellinie und touchierte einen entgegenkommenden PKW. Dessen Fahrer hatte seinen Arm am Fenster des Fahrersitzes liegen. Durch den Zusammenstoß mit dem LKW, schlug der Außenspiegel des PKWs zurück auf die Tür, das Fenster und auch den Arm des Fahrers.

Durch Glassplitter zog dieser sich zudem mehrere Schnittwunden am Oberkörper zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwecks Unfallaufnahme musste der Verkehr für eine halbe Stunde geregelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.000 Euro.