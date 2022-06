Fremder Mann sitzt im PKW

Speyer (ots) – Eine 64-jährige Frau aus Dudenhofen parkte am späten Freitagnachmittag ihren PKW auf einem Parkplatz in der Unteren Langgasse in Speyer. Sie betätigte die Zentralverriegelung mittels Fernbedienung erst nachdem sie sich schon ein Stück vom PKW entfernt hatte. Als sie wenige Minuten später vom Parkautomaten zurück an ihr Fahrzeug kam, saß ein fremder ca. 30-jähriger Mann auf dem Fahrersitz.

Nachdem die Fahrzeugführerin ihn aufgefordert hatte das Fahrzeug zu verlassen, flüchtete er in Richtung Schützenstraße. Der Eindringling hatte zuvor noch den Fahrzeugschein eingesteckt, der sich im Fahrzeug befand.

Auch eine direkt eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Flüchtigen. Bitte verschließen Sie ihr Fahrzeug immer direkt bevor Sie sich vom Fahrzeug entfernen, denn “Gelegenheit macht Diebe”.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Speyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 24.06.2022 wurden in der Prinz-Luitpold-Straße und der angrenzenden Wormser Landstraße mehrere PKW beschädigt. An den Fahrzeugen wurden mutwillig die Außenspiegel abgetreten. Anwohner hatten zwischen 01:30-02:00 Uhr laute Geräusche auf der Straße wahrnehmen können, die möglicherweise auf die Tat zurückzuführen sind.

Falls noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, werden die Eigentümer gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der 06232-1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Speyer (ots) – Am Samstagabend 25.06.2022 zwischen 19-19:15 Uhr kam es bei einem Supermarkt in der Else-Krieg-Straße in Speyer zu einer Verkehrsunfallflucht. Der PKW einer 40-jährigen Frau aus Speyer wurde in diesem Zeitraum durch ein unbekannten PKW beschädigt. Durch eine Spurensuche am PKW gibt es Hinweise auf einen PKW der Farbe: Weiß.

Falls Sie Zeuge des Vorfalls wurden und sachdienliche Hinweise auf einen weißen PKW geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de).

Zwei Verkehrsschilder umgefahren

Speyer (ots) – Am Samstagvormittag 25.06.2022 kam es gegen 09:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Dr.-Eduard-Orth-Straße in Speyer. Der 59-jährige Fahrer aus Bayern wich nach eigenen Angaben einem Hund aus, der auf die Straße lief.

Auf Grund des Ausweichmanövers fuhr er über die dortige Verkehrsinsel und fuhr zwei Verkehrsschilder um. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR.