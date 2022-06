Alkoholisiert auf der L 3278 unterwegs

Zeit: 26.06.2022, 02.30 Uhr

Ort: 65589 Hadamar-Niederzeuzheim

Am heutigen Sonntag, gegen 02.30 Uhr, fiel der Streifenbesatzung ein Audi auf, welcher Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch im Fahrzeug fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief ebenfalls positiv. In dem PKW wurde ein Joint und weitere Utensilien zur Cannabis-Herstellung gefunden. Dem 22-jährigen aus Dornburg wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wildunfall mit alkoholisiertem PKW-Fahrer

Zeit: 26.06.2022, 03.40 Uhr

Ort: zwischen 65599 Dornburg-Langendernbach und Elbtal, B 54

Eine Zeugin meldete am frühen Sonntagmorgen ein geparktes Fahrzeug auf der B 54; der Fahrer sei am Schlafen. Durch die Streife wurde festgestellt, dass der 40-jährige, aus der Nähe von Hachenburg, erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Des Weiteren wies der PKW frische Unfallspuren auf; diese wurden offenkundig durch eine Kollision mit einem Wildtier verursacht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben; sein Führerschein wurde einbehalten.

Kennzeichen von zwei Fahrzeugen entwendet

Zeit: Zwischen 25.06.2022, 19.00 Uhr und 26.06.2022, 07.00 Uhr

Ort: 65594 Runkel, Steedener Hauptstraße

In der Nacht vom gestrigen Samstag zum Sonntag wurden in der Steedener Hauptstraße in Runkel an zwei Fahrzeugen die Kennzeichen entwendet. Es handelte sich um D-O 296, welche an einem VW befestigt waren und um beide Kennzeichen eines Ford, welche F-DS 3349 lauteten. Etwaige Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei im Limburg unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Vermisste Person im Waldsee aufgefunden

Limburg (ots)

Der seit 9 Tagen vermisste 79-jährige Mann aus Beselich wurde nach umfangreichen Suchmaßnahmen im Waldsee in Probbach mittels technischem Gerät (Sonar) tot aufgefunden und aus dem See geborgen. Er wurde eindeutig identifiziert, Angehörige wurden informiert.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, L 3046 L3046 Frickhofen – Dorchheim Freitag, 24.06.2022, 10:00 Uhr

Einer Streife der Polizeistation Limburg fiel am 24.06.2022 gegen 10:00 Uhr auf der L3046 ein vor ihr fahrendes Moped auf. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrer aus der Gemeinde Dornburg nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ladendetektivin geschlagen und getreten Westerwaldstraße in 65549 Limburg Freitag, 24.06.2022, 21:50 Uhr

Die Ladendetektivin eines Einkaufmarktes in der Westerwaldstraße in Limburg hatte zur Tatzeit eine junge Frau bei einem Diebstahl beobachtet. Als die Detektivin die Frau auf die Straftat hin ansprach und die entwendete Ware zurückforderte, setzte sich die 21-jährige Frau aus Frankfurt mit Schlägen und Tritten zur Wehr. Durch weitere Kollegen der Detektivin konnte die Frau schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Detektivin wurde bei der Auseinandersetzung glücklicherweise nicht verletzt.

Pkw fährt bei Unfall in Seeweiher L3046 Mengerskirchen – Waldernbach Samstag, 24.06.2022, 01:45 Uhr

Am Samstag, 25.06.2022, kam es gegen 01:45 Uhr am Seeweiher zwischen Waldernbach und Mengerskirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam der von Mengerskirchen kommende PKW in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW wurde an der Leitplanke abgewiesen und wieder nach rechts über beide Fahrbahnen geschleudert. Dort durchbrach der PKW das Begrenzungsgeländer und stürzte in den Seeweiher. Die Fahrerin konnte durch einen Zeugen aus dem versinkenden PKW gerettet werden. Sie wurde bei dem Unfall augenscheinlich nicht verletzt. Das Fahrzeug muss heute in einer aufwändigen Bergungsaktion mittels Kran aus dem Seeweiher gehoben werden. Hierzu wird die Durchfahrt nach Mengerskirchen eine Zeit lang ab ca. 10:00 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zum Campingplatz Seeweiher wird weiterhin ermöglicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06471 – 93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

Zusatz: Der Pkw wurde mittlerweile aus dem See geborgen, die kurzzeitige Sperrung ist wieder aufgehoben.