Fahrraddiebe in Flörsheim,

Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Bahnhof, Sonntag, 26.06.2022, 05:45 Uhr

(ll) Am Sonntagmorgen wurde in Flörsheim ein Fahrrad durch zwei unbekannte Männer entwendet. Gegen 05:45 Uhr wurde der Polizeistation in Flörsheim durch mehrere Zeugen gemeldet, dass zwei männliche Täter am Bahnhof ein Fahrradschloss aufgebrochen hätten und mit dem Zweirad samt Schloss nun in Richtung der Eddersheimer Straße flüchten würden. Bei dem Fahrrad habe es sich um ein schwarzes Mountainbike gehandelt. Der erste der beiden Täter soll etwa 25 – 30 Jahre alt gewesen sein und eine schwarze Hose, eine schwarze Weste sowie einen weißen Kapuzenpulli getragen haben.

Der zweite Dieb soll ebenfalls etwa 25 – 30 Jahre alt gewesen sein, einen Vollbart gehabt haben und soll eine schwarze Kappe, eine beige Weste, ein braunes Hemd, eine Jeans sowie weiße Turnschuhe getragen haben.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 – 0 zu melden.

Drogenfahrt gestoppt,

Hofheim am Taunus, Im Langgewann,

Samstag, 25.06.2022, 21:00 Uhr

(ll) Am Samstagabend wurde eine Streife der Polizeistation in Hofheim nach dem Hinweis eines Zeugen auf einen grauen Peugeot aufmerksam. Dieser befuhr gegen 21:00 Uhr die Straße Im Langgewann, obwohl ein Zeuge ihn zuvor einen Joint konsumieren sah. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht durch einen positiven Drogenvortest. Der nun Beschuldigte wurde zunächst auf die Polizeistation in Hofheim verbracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen von dort entlassen.

Unwetter / Naturereignis

Zeil, 65719 Hofheim am Taunus, Freitag 24.06.2022, um 18:40 Uhr Im gesamten Maintaunus-Gebiet waren zum benannten Zeitpunkt anhaltender Starkregen und Unwettermeldungen zu verzeichnen. Durch den übermäßigen Regenfall wurde eine Vielzahl von Kanaldeckel aus ihrer Verankerung gedrückt und auf die Fahrbahn gespült. Die Verkehrsbehinderungen wurden umgehend beseitigt, sodass die Fahrbahnen gefahrlos befahrbar sind.

Herbeiführen einer Brandgefahr in einem Waldstück

Lorsbacher Straße 65779 Kelkheim (Taunus), Freitag 24.06.2022 um 15:05 Uhr Im vorherig genannten Zeitraum kam es zu einem Brand in einem Waldstück in der Gemarkung Kelkheim, welches sich in der Nähe der Lorsbacher Straße befindet. Durch einen Mitteiler wurde bekannt, dass zunächst Rauchentwicklung aus dem Gebüsch wahrzunehmen war. Die daraufhin verständigte Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Kelkheim, sowie die verständigte Feuerwehr konnten vor Ort feststellen, dass das Feuer bereits durch den Passanten eingedämmt wurde. Durch die zeitnah eingetroffene Feuerwehr wurde die tangierte Örtlichkeit gewässert und nach weiteren Brandnestern Ausschau gehalten. Im Zuge der anschließenden Nachschau an der Ereignisörtlichkeit konnten Anzeichen für das Vorliegen von vorsätzlicher Brandstiftung festgestellt werden. Lediglich durch die Aufmerksamkeit des Passanten sowie der schnell eintreffenden und agierenden Feuerwehr ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf Teile des trockenen Waldes übergriff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

Einbruch in ein Corona Testzentrum

Wilhelm-Dichmann-Straße 65779 Kelkheim (Taunus), Donnerstag 23.06.2022 18:00 Uhr bis Freitag 24.06.2022 07:50 Uhr Im einleitend erwähnten Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter mittels unbekannten Hebelwerkzeuges widerrechtlich Zugang zu dem Corona Testzentrum. Am Morgen stellte ein Mitarbeiter der Teststation die geöffnete Containertüre sowie mehrere Hebelmarken im Bereich des Türschlosses fest. Ebenfalls ein im Container befindlicher Schrank wurde durch die unbekannten Täter gewaltsam geöffnet. Nach einer vorläufigen Nachschau gab der Mitarbeiter an, dass nichts entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 entgegen.