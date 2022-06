Viele Einsätze nach Starkregen am Freitagabend

Feuerwehr Wiesbaden

Eine Unwetterzelle ist am heutigen Abend zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr über das Wiesbadener Stadtgebiet gezogen und hat dabei insbesondere in den Stadtteilen entlang der Rheinschiene bis hin zur Erich-Ollenhauer-Straße für zahlreiche vollgelaufene Keller und andere unwetterbedingte Einsätze gesorgt. Insgesamt mussten durch Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und zehn Freiwilligen Feuerwehren über 50 Einsätze bearbeitet werden.

Nachdem der Deutsche Wetterdienst bereits um 17.00 Uhr eine erste konkrete Unwetterwarnung veröffentlicht hatte, konnte man die Zeit in der Zentralen Leitstelle nutzen, um sich auf ein erhöhtes Notrufaufkommen einzustellen, indem die Leitstelle personell verstärkt wurde. Kurz nach Beginn des Starkregens zeichnete sich schnell ab, dass die zusätzlich besetzten Arbeitsplätze tatsächlich gefordert waren um Notrufe entgegenzunehmen und die vielen Einsätze zu koordinieren.

Zur Abarbeitung der Unwettereinsätze wurden insgesamt zehn Freiwillige Feuerwehren alarmiert. Durch diese konnten zahlreiche vollgelaufene Keller ausgepumpt, Verkehrshindernisse entfernt und vereinzelte Sturmschäden beseitigt werden. Die Einsatzmaßnahmen dauern zur Stunde noch an. Insgesamt waren in der Spitze circa 100 ehrenamtliche Einsatzkräfte an den Einsatzmaßnahmen beteiligt.

Parallel dazu waren auch die Kräfte der Berufsfeuerwehr bei einer Reihe von dringenden Einsätzen gefordert:

Zweimal mussten Objekte überprüft werden, deren automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatten, einmal meldete ein Anrufer den Brand einer elektrischen Anlage. In der Kostheimer Uthmannstraße und auf der A66 zwischen Biebrich und dem Schiersteiner Kreuz wurden Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen Feuerwehr und Rettungsdienst eingesetzt wurden. Zwei steckengebliebene Aufzüge mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geöffnet werden, um die darin befindlichen Personen zu befreien. Zuletzt wurde ein brennender Bus auf der Biebricher Allee gemeldet, hier stellte sich glücklicherweise heraus, dass nur die Bremsen heiß gelaufen waren. (jh)

Verkehrsunfall mit Todesfolge auf der A643 zwischen Mainz und Wiesbaden

Feuerwehr Wiesbaden

Am späten Abend des 25.06.2022 kam es auf der A643 zu einem folgenschweren Unfall mit zwei beteiligten PKW. Bei dem Unfall wurden zwei Personen getötet und eine weitere Person leicht verletzt. Da für die Feuerwehr zunächst unklar war in welche Fahrtrichtung der Unfall passierte, wurden sowohl die Feuerwehr Mainz als auch die Feuerwehr Wiesbaden zur Einsatzstelle alarmiert. Die alarmierten Einsatzkräfte erreichten fast gleichzeitig den Unfallort.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort waren mehrere Ersthelfer mit dem Versuch beschäftigt, die zwei eingeschlossenen Personen des einen beteiligten PKW zu befreien. Aufgrund der Deformation des Fahrzeuges war dies ohne technisches Gerät jedoch nicht möglich.

Nach der Befreiung der Betroffenen mit schwerem technischem Gerät, wurden diese durch den Rettungsdienst behandelt. Die Verletzungen der zwei Insassen waren jedoch so schwerwiegend, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Eine weitere Unfallbeteiligte erlitt leichte Verletzungen und konnte ihren PKW eigenständig verlassen, sie wurde durch den Rettungsdienst gesichtet und in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

Da der Unfallort im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Mainz lag übernahm diese auch die Einsatzleitung. Aufgrund der Schwere des Unfalls musste die Autobahn mehrere Stunden gesperrt werden.

Zum Unfallhergang können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden, von der Polizei wurde zur Ermittlung der Unfallursache ein Gutachter beauftragt. Das THW leuchtete die langgezogene Einsatzstelle aus.

Von Seiten der Feuerwehr Wiesbaden waren Kräfte der Berufsfeuerwachen 1 und 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr Wiesbaden-Schierstein im Einsatz. Seitens des Wiesbadener Rettungsdienstes waren zwei Notärzte, vier Rettungswagen sowie die Einsatzleitung Rettungsdienst vor Ort. Außerdem waren die Feuerwehr Mainz, der Rettungsdienst aus Mainz sowie die Polizei aus beiden Bundesländern an der Einsatzstelle.

Einbruch in Kiosk,

Wiesbaden-Erbenheim, Emil-Krag-Straße, Samstag, 25.06.2022, 01:00 bis 02:00 Uhr,

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in

einen Kiosk ein und machten Beute. Am Samstag wurde in der Zeit von 01:00 bis

02:00 Uhr durch die unbekannten Einbrecher ein Gullideckel entnommen und

anschließend gegen die Fensterscheibe des Kiosks in der Emil-Krag-Straße in

Wiesbaden-Erbenheim geworfen. Dabei ging die Fensterscheibe zu Bruch, so dass

sich die unbekannten Täter Zutritt in den Verkaufsraum verschaffen konnten.

Nachdem der Innenraum durchwühlt wurde, flüchteten die Täter mit

Wertgegenständen unerkannt in unbekannte Richtung. Die Täter machten Beute im

Wert von mehreren Tausend Euro. An dem Fenster des Kiosks entstand Sachschaden

in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Bäckerei aufgebrochen,

Wiesbaden-Innenstadt, Bleichstraße, Samstag, 25.06.2022, 03:30 Uhr,

(jul) Am frühen Samstagmorgen wurde eine Bäckerei in Wiesbaden gewaltsam

geöffnet und anschließend mehrere Wertgegenstände entwendet. Gegen 03:30 Uhr

hebelte ein unbekannter Täter die Zugangstür zu einer Bäckereifiliale in der

Bleichstraße auf und gelangte so in den Innenraum. Nachdem der Verkaufsraum

durch den männlichen Täter durchwühlt und Wertgegenstände im Gesamtwert von

mehreren Tausend Euro entwendet wurden, flüchtete der Einbrecher in unbekannte

Richtung. An der Zugangstür entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der

männliche Täter konnte bei der Tat durch eine Überwachungskamera gefilmt und

somit beschrieben werden. Der Mann sei schlank gewesen und hätte helle Hautfarbe

gehabt. Er sei mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift „EA“,

einer schwarzen Trainingshose der Marke Adidas mit drei weißen Streifen an den

Seiten und weißen Sportschuhen bekleidet gewesen. Weiterhin hätte die männliche

Person eine schwarze Umhängetasche der Marke „Nike“ mitgeführt und eine

Mundnasenbedeckung getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mülltonne in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Samstag, 25.06.2022, 01:35 Uhr, (jul) In der

Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter eine Mülltonne in der

Schiersteiner Straße in Wiesbaden angezündet. Aufgrund der Rauchentwicklung

wurden Anwohner um 01:35 Uhr in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden auf eine

brennende Mülltonne aufmerksam, welche neben der Straße auf dem Gehweg stand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Mülltonne bereits in Vollbrand und

wurde vollständig zerstört. Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen

werden, dass die Mülltonne durch die unbekannten Täter vorsätzlich in Brand

gesetzt wurde. Dabei entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro.

Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 telefonisch in Verbindung zu

setzen.

Kupferdiebstahl,

Wiesbaden, Alexander-von-Engelberg-Straße, Donnerstag, 23.06.2022, 18:00 Uhr bis

Freitag, 24.06.2022, 07:00 Uhr,

(wo) Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen trieben in der

Alexander-von-Engelberg-Straße Kupferdiebe ihr Unwesen wodurch ein Schaden von

ca. 1000 Euro verursacht wurde. Wie am Freitagmorgen bekannt wurde, verschafften

sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle und entwendeten von mehreren

Häusern Kabel. Das 3.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Taschendiebe unterwegs,

Wiesbaden, Innenstadt, Freitag, 24.06.2022, 12:30 Uhr/15:00 Uhr,

(wo) In der Wiesbadener Innenstadt kam es am Freitag in mehreren Fällen zu

Taschendiebstählen bei welchen unbekannten Tätern mehrere Hundert Euro

erbeuteten. In einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone wurde einer

28-jährigen Taunussteinerin die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. In

drei weiteren Fällen entwendeten unbekannte Diebe einem 84-jährigem Wiesbadener,

einer 83-Jährigen und einer 22-Jährigen jeweils die Geldbörsen in einem

Linienbus. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

zu melden. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht. Taschendiebe nutzen

Menschenmengen und Gedränge z.B. in Stadtbussen zur Begehung ihrer Taten. Dabei

gehen sie zudem noch mit Tricks, wie Anrempeln, Beschmutzen und anschließendes

Säubern der Kleidung oder Vorhalten eines Stadtplans vor. Achten Sie daher bei

Gedränge ganz besonders auf Ihre Wertsachen. Stecken Sie Gegenstände wie

Bargeld, Kreditkarten und Handys in verschließbare Innentaschen Ihrer Kleidung

und tragen Sie Handtaschen verschlossen auf der Köpervorderseite oder unter den

Arm geklemmt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.polizei-beratung.de oder bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

23-jähriger Mann durch Schläge und Tritte verletzt, Wiesbaden-Innenstadt,

Luisenplatz, Samstag, 25.06.2022, ca. 03:20 Uhr, (jul) Am frühen Samstagmorgen

wurde ein 23-jähriger Mann auf dem Luisenplatz in Wiesbaden durch Schläge und

Tritte von zwei unbekannten männlichen Täter verletzt. Um ca. 03:20 Uhr wurde

der 23-jährige Mann von zwei unbekannten Männern grundlos angegriffen. Bei dem

Angriff stürzte der 23-Jährige auf den Boden. Anschließend wurde er von den zwei

Männern mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Zudem traten beide

Angreifer dem Opfer mehrfach gegen den Kopf. Dabei wurde der 23-Jährige Mann

verletzt und musste in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Bei den

Angreifern habe es sich um zwei männliche Personen gehandelt. Eine weitere

Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

28-jähriger Mann durch Tierabwehrspray leicht verletzt, Wiesbaden-Westend,

Helenenstraße, Samstag, 25.06.2022, ca. 20:20 Uhr, (jul) Am Samstagabend wurde

eine männliche Person in der Helenenstraße in Wiesbaden während einem Streit

durch Tierabwehrspray leicht verletzt. Am Samstagabend um ca. 20:20 Uhr rempelte

der männliche Täter grundlos den 28-jährigen Geschädigten beim Vorbeilaufen an.

Während des daraus resultierenden Streits sprühte der 26-jährige Täter dem

Geschädigten Tierabwehrspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Geschädigte

zu einem nächstgelegenen Polizeirevier. Dieser wurde durch das Tierabwehrspray

leicht verletzt, musste sich jedoch nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Aufgrund der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-jährige Täter in

der Helenenstraße angetroffen und festgenommen werden. Das Tierabwehrspray

konnte bei dem Täter aufgefunden werden. Im Anschluss der polizeilichen

Folgemaßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde

eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Schläge ins Gesicht,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Freitag, 24.06.2022, 17:25 Uhr,

(wo) Am Freitagabend wurde eine 29-jährige Wiesbadenerin von einem unbekannten

Jugendlichen grundlos ins Gesicht geschlagen. Die Wiesbadenerin lief gegen 17:25

Uhr auf dem Gehweg des Kaiser-Friedrich-Rings als sie von zwei Jugendlichen auf

einem E-Scooter aufgefordert wurde Platz zu machen. Hieraus entwickelte sich ein

Streitgespräch in welchem einer der Jugendlichen der 29-Jährigen unvermittelt

mit der Faust in ihr Gesicht schlug und hierbei ihre Brille beschädigte. Der

unbekannte Täter wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, ca.

16 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 170-180 cm groß, südländisches

Erscheinungsbild, dunkle Haare. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen

übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zwei Pkw beschädigt,

Wiesbaden, Föhrer Straße / Moritzstraße, Dienstag, 21.06.2022, 09:00 Uhr bis

Samstag, 25.06.2022, 04:30 Uhr, (jul) In dem genannten Zeitraum wurden durch

unbekannte Täter an den angegebenen Örtlichkeiten insgesamt drei abgestellte Pkw

beschädigt. Am Dienstagmorgen um 09:00 Uhr parkte ein blauer VW Golf auf einem

Parkplatz in der Moritzstraße. Durch einen unbekannten Täter wurde der VW Golf

mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden von ca.

eintausend Euro. Der männliche Täter konnte bei der Tat gefilmt werden. Der Mann

sei ca. 60 Jahre alt und hätte eine normale Statur gehabt. Er habe weiße Haare

mit einer Stirnglatze. Der Mann sei mit einem blauen T-Shirt, einer kurzen

grauen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Weiterhin wurde am

frühen Samstagmorgen in der Föhrer Straße in Wiesbaden-Dotzheim ein geparkter

Pkw durch unbekannte Täter beschädigt. In der Zeit von 04:00 bis 04:30 Uhr

machten sich die unbekannten Täter an einem geparkten grauen Mercedes zu

schaffen. Die Täter schlugen mit einem Gegenstand gegen mehrere

Fahrzeugscheiben. Weiterhin wurde der Pkw der Marke Mercedes auf unbekannte

Weise zerkratzt. An dem Pkw entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren

Tausend Euro. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Betrunken Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet, Wiesbaden, Nerostraße,

Freitag, 24.06.2022, 17:30 Uhr,

(wo) Eine 40-jährige Wiesbadenerin verursachte am Freitagabend in der Nerostraße

betrunken einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren Tausend

Euro entstand. Die 40-Jährige Honda-Fahrerin kollidierte mit zwei am

Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen und flüchtete anschließend. Durch einen

aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen notiert werden. Im Rahmen der

polizeilichen Ermittlungen konnte die Unfallverursacherin Zuhause angetroffen

werden. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass die Honda-Fahrerin

alkoholisiert war. Nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Sicherstellung

des Führerscheins wurde die 40-Jährige wieder entlassen und muss sich jetzt in

einem Strafverfahren verantworten. Der Regionale Verkehrsdienst hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Unfall mit Schwerverletzten,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Samstag, 25.06.2022, 00:15 Uhr,

(wo) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 32-Jähriger bei einem

Verkehrsunfall auf dem Kaiser-Friedrich Ring schwerverletzt. Laut Zeugenaussagen

befuhr gegen 00:15 Uhr ein Taxi den Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung

Schiersteiner Straße als der 32-jährige Fußgänger die Straße überquerte und mit

dem Fahrzeug kollidierte. Der 32-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere

Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung des

Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft ein

Sachverständiger hinzugezogen und das Taxi sichergestellt. Zwischenzeitlich

wurde im Rahmen der Unfallaufnahme der Kaiser-Friedrich-Ring gesperrt. Der

Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen

und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Alkoholisiert gegen Baum gefahren,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Sonntag, 26.06.2022, 07:58 Uhr

(mv)Am frühen Sonntag morgen kam ein Pkw auf dem Kaiser-Friedrich-Ring von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 28-jährige Fahrer aus Wiesbaden

war mit seinem BMW in Richtung Sedanplatz unterwegs, als er kurz vor der

Kreuzung Rheinstraße/An der Ringkirche die Kontrolle über sein Auto verlor, nach

links von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort stehenden Baum prallte. Der

Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin blieben zum Glück unverletzt. Bei der

polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer sehr

wahrscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Fahrer wurde mit zur

Dienststelle genommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der BMW war so

beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 3000 Euro.

Gemeinsam sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag 24.06.2022, 19:00 Uhr – 04:00 Uhr und Samstag,

25.06.2022, 19:00 Uhr – 03:30 Uhr

(mv) In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag führten

Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden und der Stadtpolizei wieder gemeinsame

Kontrollen in der Innenstadt von Wiesbaden durch. Im Rahmen des von der Stadt

Wiesbaden und der Polizei gemeinsam initiierten und durchgesetzten Programms

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ finden diese Kontrollen regelmäßig statt. Die

Schwerpunkte der Kontrollen lagen in den Bereichen der Innenstadt, der

Parkanlage Warmer Damm, am Schlachthof, in den Reisinger Anlagen und im

Schelmengraben beim ehemaligen Einkaufzentrum. Zudem wurde die seit 01. Januar

2019 eingerichtete Waffenverbotszone überprüft. An beiden Nächten wurden bei 15

Kontrollen insgesamt 67 Personen angehalten und überprüft. Stadt und Polizei

werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und

regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und

Bürger, ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In den frühen Morgenstunden des 26.06.2022 kam es in der Straße „Am

Metzengraben“ in 65510 Idstein-Wörsdorf zu einem Verkehrsunfall mit

anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß aus noch

ungeklärter Ursache gegen 03:15 Uhr gegen einen dort geparkten Volvo. Dieser

wurde hierbei erheblich an der Fahrerseite beschädigt. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde der Volvo auf einen vor ihm parkenden Subaru geschoben. Der

Unfallverursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Bei dem Unfall

entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich

telefonisch mit der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer

06126-93940 in Verbindung zusetzen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Am Abend des 25.06.2022 kam es auf der L3035 zwischen Hausen vor der Höhe und

Kiedrich zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Kradfahrer schwer verletzte.

Der 25-Jährige aus Mainz kam in einer abfallenden Rechtskurve in Fahrtrichtung

Kiedrich zu Fall und zog sich hierbei eine Verletzung am Bein zu. Die

Unfallursache ist bislang noch unklar, jedoch gab der Verunfallte an, dass es

einen technischen Defekt des Hinterrades gegeben habe. Der junge Mann wurde zur

weiteren ärztlichen Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert.

Verletzte bei Wildunfall

Schlangenbad, L3037, Sonntag, 26.06.22, 00:16 Uhr Kurz nach Mitternacht kam es

auf der L3037, zwischen Roter Stein und Taunus Wunderland zu einem Auffahrunfall

zweier Pkw, bei dem die zwei beteiligten Fahrerinnen leicht verletzt wurden.

Eine 30 Jahre alte Fahrerin aus Lorch fuhr mit ihrem Volvo auf der L3037 in

Richtung Taunus Wunderland, als der automatische Bremsassistent wegen eines

Wildwechsels eingriff und das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste. Die

nachfolgende 38 Jahre alte Taunussteinerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit

ihrem Renault auf den Volvo auf. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht

verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR.