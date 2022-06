Neustadt: Ausstellung »Die Welt von James Rizzi« in der Villa Böhm

Neustadt an der Weinstraße – Die Werke des James Rizzi können ab Freitag, 1. Juli 2022, in der Villa Böhm (Villenstraße 16 b / Maximilianstraße 25) bestaunt werden. Offiziell wird die Vernissage um 19 Uhr von Oberbürgermeister Marc Weigel eröffnet.

Einen ersten Einblick in die Welt des James Rizzi bekamen Interessierte bereits im vergangenen Dezember. Hinter jedem Fenster des XXL-Adventskalenders am Neustadter Rathaus versteckte sich ein farbenfrohes Motiv des weltbekannten New Yorker Pop-Art-Künstlers. Parallel zum Adventskalender war eine Ausstellung mit den Werken von James Rizzi in der Villa Böhm geplant. Diese musste aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Maßnahmen verschoben werden. Ab Freitag, 1. Juli, können die Werke nun in der Villa Böhm (Villenstraße 16 b / Maximilianstraße 25) bestaunt werden. Zu den Arbeiten von James Rizzi spricht am Eröffnungsabend die Kunsthistorikerin Susanne Wegner. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Claus Boesser-Ferrari (Gitarre).

James Rizzi wurde 1950 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren. 1974 schloss er ein Kunststudium an der Universität in Gainsville im Bundesstaat Florida ab und eröffnete im selben Jahr eine Studiogalerie in New York. Berühmt wurde James Rizzi mit seinen farbenfrohen und detailreichen 3D-Grafiken, in denen er das quirlige bunte Leben in der modernen Großstadt zeigt, vorzugsweise am Beispiel seiner Heimatstadt New York. 1996 wurde James Rizzi offizieller Künstler der Olympischen Sommerspiele in Atlanta, 1998 offizieller Künstler der Olympischen Winterspiele in Japan. Neben seinen Gemälden und Druckgrafiken gestaltete James Rizzi auch Briefmarken, entwarf Porzellandekor für Rosenthal und bemalte die Außenhaut einer Boeing 757. In Heilbronn wurden drei Stadtbahnwagen mit Rizzi-Bildern ausgestattet, er entwarf Poster und Plattencover und in Braunschweig wurde im Jahr 2001 das Happy Rizzi Haus eingeweiht. 2016 wurden in der Essener Kreuzeskirche Glasfenster nach seinen Entwürfen eingeweiht. James Rizzi verstarb 2011 in seiner Heimatstadt New York.

Besucht werden kann die Ausstellung bis zum 24. Juli 2022 zu folgenden Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag: 16-18 Uhr

Samstag und Sonntag: 11-13 Uhr und 15-18 Uhr

Der Eintritt kostet 3 Euro (bis 16 Jahre Eintritt frei).

Seitens der Neustadter Bürgerstiftung „Lebenswerte Stadt“ wurden im vergangenen Jahr verschiedene Sekte der Heim´schen Privat-Sektkellerei verkauft. Die Sektflaschen sind ausgestattet mit Künstleretiketten von James Rizzi. Die Sekte mit den Rizzi-Motiven sind limitiert (Preis jeweils 12 €, 0.75 Liter).

Erhältlich sind der Pinot-Sekt und der Cuvée-Max-rot-dry-Sekt auch in der Tourist-Information (Hetzelplatz 1). Auch Weingläser mit verschiedenen Rizzi-Motiven können bei der Tourist-Information gekauft werden (Preis jeweils 5 €).