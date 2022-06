Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Diebstahl aus Wohnung

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 23.06.2022, im Zeitraum von 12:00 – 15:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über die unverschlossene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Hammelstalstraße in Bad Dürkheim. Die Eigentümerin befand sich zu dieser Zeit nicht zu Hause. Das Haus wurde durch die Täter durchwühlt. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde hierbei ein Goldring im Wert von 600 Euro entwendet.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hammelstalstraße gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Hettenleidelheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hettenleidelheim (ots) – Am Freitag, 24.06.22, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 69-jährige Smart-Fahrerin die Landesstraße 453 aus Richtung Tiefenthal kommend in Fahrtrichtung Hettenleidelheim. An der Einmündung zur Bundesstraße 47 musste sie verkehrsbedingt halten. Der 20-jährige Fahrer eines nachfolgenden BMW erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den Smart auf. Hierdurch entstand Sachschaden, beim Smart wurde die Heckstossstange, beim BMW die Frontstossstange zerkratzt. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

Gönnheim: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Biergarten

Gönnheim (ots) – Im Zeitraum vom 23.06.2022, 17:00 Uhr, bis 24.06.2022, 13:00 Uhr, kam es in einem Biergarten im Bereich des Fußgönheimer Wegs in Gönnheim zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter traten hierbei die Holztür zu dem dortigen Getränkelager teilweise ein. In das Getränkelager wurde jedoch nicht gelangt. Möglicherweise wurde der oder die Täter bei der Tatausführung gestört. Im März dieses Jahres wurde das Getränkelage bereits auf gleiche Art und Weise angegangen.

Zeugen, die in dem besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmung im Bereich des Fußgönheimer Wegs in Gönnheim gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Friedelsheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Friedelsheim (ots) – Am Freitag, 24.06.2022, kam es gegen 10:55 Uhr auf der L 527 zwischen Niederkirchen und Friedelsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Mercedes B-Klasse und einem Traktor mit Anhänger. Die 58-jährige Mercedes-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Deidesheim befuhr die L 527 von Niederkirchen in Fahrtrichtung Friedelsheim. Vor der 58-Jährigen fuhr ein 24-jähriger Neustadter mit seinem Traktorgespann. Gerade als der 24-Jährige nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte die 58-Jährige zum Überholen an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Traktor samt Anhänger kippte hierbei um und der Mercedes kam nach links von der Fahrbahn ab. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000,-EUR geschätzt. Die Mercedes-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Traktorfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der Bergung der Fahrzeuge, musste die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Grünstadt: Brand eines Reinigungswagens in der integrierten Gesamtschule

Grünstadt (ots) – Zu einem Brand kam es am Freitag den 24.06.2022 gegen 15:30 Uhr in der integrierten Gesamtschule in der Pfortmüllerstraße in Grünstadt. Der Reinigungswagen einer Raumpflegerin, welche im Flur im ersten Obergeschoss ihrer Arbeit nach ging, fing plötzlich Feuer und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Hausmeister der Schule, welcher auf die Situation aufmerksam wurde, konnte den Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr Grünstadt weitestgehend löschen. Nachdem das Stockwerk mittels Ventilatoren vom Rauch befreit werden konnte, wurde der Reinigungswagen in Augenschein genommen. Seitens Feuerwehr und Polizei wird derzeit vermutet, dass es im Müllsack zu einer chemischen Reaktion unterschiedlicher Reinigungsmittel kam. Reinigungsmittelflaschen waren neben nasser Papiertücher im Sack noch erkenntlich. Es war ein glücklicher Umstand, auch hinsichtlich der starken Rauchentwicklung, dass zu dieser Zeit nur noch in der Sporthalle und in einem anderen Flügel der Schule Unterricht stattfand. Verletzt wurde niemand. Lediglich am verlegten Linoleumboden entstand Sachschaden von geschätzt 500 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):