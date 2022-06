Eisenberg: Tag der Vereine am 02. Juli 2022 in Eisenberg mit Einweihung Kletterwand

Eisenberg – Rund um das Ev. Gemeindehaus sowie in der Jahnhalle, in der Friedrich-Ebert-Straße in Eisenberg, werden sich von 10-16 Uhr mehr als 20 Vereine aus der Verbandsgemeinde Eisenberg präsentieren.

Sowohl Sport-, als auch Musik-, Tanz-, und allerlei andere Vereine laden zum Mitmachen ein und informieren über das Vereinsgeschehen. Auch auf der Bühne werden durchgehend viele Musik-, Tanz- und Gesangsgruppen ihr Können zeigen.

Um 12 Uhr wird die Kletterwand an der Jahnhalle offiziell von Vertretern der Stadt und der TSG Eisenberg eingeweiht, zusammen mit dem Cellisten und Kletterer Burkard Maria Weber, der eine Kletter- und Musikdarbietung zeigt.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Nutzen Sie an diesem Tag das abwechslungsreiche Angebot der Vereine und probieren Sie vielleicht Ihren künftigen Lieblingssport aus.

„Wir würden uns freuen, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen!

Ihr Stadtbürgermeister Peter Funck“