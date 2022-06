Malsch – Mann durch Arbeitsunfall schwer verletzt

Malsch (ots) – Ein 43-jähriger Arbeiter wurde am Freitagmittag bei einem

Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Firma in der Thomas-Dachser-Straße in Malsch

schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand arbeitete der Mann gegen 13:30 Uhr in einer

Werkshalle mit einem Hubwagen. Offenbar durch Fehllenkung des Geräts stieß er

gegen eine Betonwand, hierdurch wurde ein Trittbrett, auf welchen der Mann

stand, eingeklappt und trennt ihm den linken Fuß im Knöchelbereich ab. Nach dem

tragischen Unfall wurde er durch Rettungskräfte erstversorgt und kam

anschließend mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Sein Zustand wurde

als schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt eingeschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Karlsruhe – Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – In Karlsruhe-Rüppurr flüchtete am Donnerstagmittag ein

Fahrradfahrer aus unbekannten Gründen nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw.

Um 12:55 befuhr eine 39-jährige mit ihrem Volkswagen die Lützowstraße und wollte

in die Rastatter Straße einbiegen. Offenbar übersah sie den bereits auf der

Straße radelnden Mann und kollidierte mit ihm. Nach dem Unfall stieg die

Pkw-Lenkerin aus und erkundigte sich nach dem Fahrradfahrer. Dieser entgegnete

ihr zwar keinen Schaden durch den Unfall davon getragen zu haben, verließ im

Anschluss aber umgehend die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Fahrradfahrer war circa 60 Jahre alt, hatte eine Glatze und eine untersetzte

Statur. Bekleidet war er mit einem weißen Unterhemd und einem Strohhut, Die

Farbe und Form seiner Hose ist nicht bekannt. Vermutlich fuhr er mit einem

E-Bike, an dessen Gepäckträger zwei Satteltaschen mit dem Aufdruck „StarWars“

angebracht waren.

Ob der Radler durch den Unfall letztendlich verletzt wurde oder einen Schaden

davontrug, bleibt unklar.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem beteiligten Fahrradfahrer sowie

möglicher Zeugen. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Südweststadt

unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Weitergeleitete Pressemeldung des PP Ludwigsburg vom 24.06.2022 – Geschädigte nach Unfall in Parkhaus gesucht

Böblingen (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits am

Dienstag ein Unfall im Parkhaus bei der Shell-Tankstelle in der

Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen. Dort hatte gegen 16:55 Uhr eine 75-jährige

Nissan-Fahrerin beim Einparken im 1. OG einen geparkten Kia beschädigt. Die

Unfallverursacherin hinterließ eine Nachricht mit ihrem Namen und ihrer

Telefonnummer am Fahrzeug. Da sich in der Folge jedoch niemand bei ihr meldete,

informierte sie am Donnerstag das Polizeirevier in Böblingen über den

Sachverhalt. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen weißen

Kleinwagen der Marke Kia mit Karlsruher Zulassung gehandelt haben. Das Fahrzeug

müsste an der hinteren rechten Tür beschädigt sein.

Mögliche Zeugen des Vorfalls und insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des

besagten Kleinwagens werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 beim

Polizeirevier Böblingen zu melden.

Gondelsheim – 62 Jahre alter Jäger bei Unglücksgeschehen durch Schussverletzung ums Leben gekommen

Karlsruhe (ots) – Ein 62 Jahre alter Jäger ist am frühen Morgen des vergangenen

Freitags (17. Juni) durch ein tragisches Unglücksgeschehen beim Ansitz auf einem

Jägerstand zwischen Gondelsheim und Obergrombach ums Leben gekommen.

Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden hat sich wohl beim Umgang mit seiner

Langwaffe unbeabsichtigt ein Schuss gelöst, der den 62-Jährigen in den

Oberkörper traf und tödlich verletzte. Auch nach einer nunmehr durchgeführten

Obduktion sowie weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei haben sich keinerlei

Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.

Karlsruhe – Sturm zieht über Karlsruher Stadt-und Landkreis

Karlsruhe (ots) – Nur rund 15 sturmbedingte Einsätze registrierte das

Führungs-und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Karlsruhe von Donnerstag auf

Freitag. Während des Unwetters waren im Stadt- und Landkreis Karlsruhe nur

vergleichsweise geringe Schäden zu verzeichnen.

Am Donnerstagabend zog gegen 22:30 Uhr eine Unwetterfront mit Sturmböen sowie

Starkregen über Karlsruhe hinweg. In den meisten gemeldeten Fällen wurden Bäume

entwurzelt und Bauzäune oder Ähnliches umgeweht.

Nur in der Karlsruher Nordstadt kam es zu einem größeren Unwetterschaden. In der

Ohiostraße brach das Vordach eines Garagenanbaus auf vier darunter geparkte

Fahrzeuge herunter. Hierbei wurde glückerweise niemand verletzt, es entstand

jedoch Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro.

Karlsruhe – Mutmaßlicher Verkehrsrowdy auf der Bundesautobahn 5 unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar rücksichtsloser Autofahrer war am

Donnerstagmittag auf der BAB 5 kurz vor der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd

unterwegs.

Nach den derzeitigen Ermittlungen verhielt sich wohl der Fahrer eines VW-Golf am

Donnerstag gegen 13.15 Uhr grob verkehrswidrig und rücksichtslos, als er einem

Porsche-Fahrer in Fahrtrichtung Norden dicht auffuhr und rechts überholte. Der

VW-Fahrer habe sein Auto im weiteren Verlauf wohl bis zum Stillstand abgebremst

und sei ausgestiegen. Der nachfolgende Verkehr musste stark abbremsen und

teilweise auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen. Der Aufmerksamkeit der

Verkehrsteilnehmer war es zu verdanken, dass es zu keinem Verkehrsunfall kam. In

aggressiver Weise habe der Fahrer des Golf versucht, die Tür des Porsche zu

öffnen. Als dies misslang, habe er auf die Seitenscheibe geschlagen.

Anschließend sei der Fahrer des VW weitergefahren, wobei er offenbar weitere

Fahrzeuge rechts und sogar auf dem Standstreifen überholt habe.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Radler bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es in der Litzenhardtstraße in

Karlsruhe-Bulach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Fahrradfahrer

leicht verletzt wurde.

Kurz vor 17 Uhr wollte eine Pkw-Lenkerin einem ihr entgegen kommenden Linienbus

die Durchfahrt an einer Engstelle ermöglichen. Einem zu diesem Zeitpunkt hinter

ihr befindlichen 33-jähriger Opel-Fahrer ging dies offenbar zu lange und fuhr an

ihr vorbei. Beim Überholen übersah er wohl einen vor dem Bus fahrenden

Rennradlenker und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer kam durch den

Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Zur weiteren Abklärung musste er

mit einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert werden.

Am Pkw entstand durch den Unfall Sachschaden in einer Höhe von circa 2.000 Euro,

am Fahrrad belief sich der Schaden auf rund 300,00 Euro.

Stutensee – Unbekannte Person wirft mutmaßlich Steine von Brücke

Karlsruhe (ots) – Am Donnertag gegen 04:45 Uhr fuhr ein 43-jähriger

Sprinterfahrer auf der Landesstraße 560 unter der Brücke der Stutenseer Allee

durch und vernahm plötzlich einen heftigen Schlag. Er erkannte eine schwarz

bekleidete Person auf der Brücke. Im Nachgang stellte der Fahrer einen

Steinschlag in der Windschutzscheibe seines Fahrzeugs fest.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise werden telefonisch unter 0721/96718-0 entgegengenommen.