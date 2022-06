Mannheim-Schwetzingerstadt: Raub auf Tankstelle – Täter flüchtet ohne Beute; Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt: KORREKTUR TATZEIT Raub auf Tankstelle – Täter flüchtet ohne Beute; Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag

bedrohte ein bislang unbekannter Täter einen Angestellten einer Tankstelle in

der Möhlstraße mit einem Messer und verlangte Bargeld – letztlich flüchtete der

Mann ohne Beute. Gegen 2.40 Uhr betrat der Täter mit einem Messer in der Hand

die Tankstelle und forderte gegenüber dem Angestellte Bargeld. Als dieser

allerdings nicht reagierte, schlug der Täter gegen eine aufgehängte

Plexiglasscheibe. Als sich der Angestellte daraufhin ebenfalls mit einem Messer

aus dem Bistrobereich bewaffnen wollte, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht

in Richtung Viehhofstraße.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in

diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben

werden: männlich, zwischen 20-30 Jahren alt, 1,70m bis 1,80m groß, schlanke

Statur, sprach akzentfrei Deutsch, war mit einem kleinen Messer bewaffnet, trug

einen Regenmantel mit aufgezogener Kapuze, eine Jogginghose und einen

Mundschutz.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Verdächtiges beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 bei den Ermittlern zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Raub unter Vorhalt von Messer durch fünf Täter; Opfer leicht verletzt; Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am gestrigen Donnerstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, war ein

24-jähriger Mann in der Mannheimer Innenstadt zu Fuß auf dem Weg nach Hause.

Im Bereich der Quadrate S4 stand bereits eine Gruppe mit fünf jungen Männern, an

denen das Opfer vorbeikam. Die Täter sprachen den Mann an und „fragten“ ihn, ob

er „Drogen für sie hätte“. Als er dies verneinte, zogen zwei der fünf Täter ein

Messer und forderten das Opfer auf, ihnen alles zu geben, was er dabeihat.

Das Opfer versuchte, sich gegenüber den fünf Tätern zu Wehr zu setzen und zu

flüchten. Zwei der Täter brachten das Opfer daraufhin zu Boden und drückten ihn

nach unten. Die beiden anderen hielten ihre beiden Messer vor den Körper des

Opfers.

Der Mann wurde durchsucht und die Täter raubten aus der Hosentasche des

24-jährigen Opfers mehrere hundert Euro. Außerdem zogen sie ihm seinen Ehering

vom Finger und raubten auch diesen. Das 24-jährige Opfer wurde leicht verletzt,

ärztliche Hilfe musste er nicht in Anspruch nehmen.

Die fünf Täter werden wie folgt beschrieben: Alle Täter hatten etwa die gleiche

Statur und waren circa 180 cm groß und dünn. Sie waren im Alter von 20 bis 30

Jahren, mit hell bis dunkelbrauner Hautfarbe. Sprachen in gesprochenem Deutsch.

Täterbeschreibung (Täter mit Messer) Kurze lockige Haare, seitlich nicht

rasiert Dunkle Oberbekleidung, blaue Jeans Täterbeschreibung (Täter mit Messer) Kurze schwarze Haare nach vorne gestylt,

seitlich rasiert blaue Schlaghose, schwarze Jacke, graue Nike Schuhe Täter

trug schwarzen Trainingsanzug, graue Airmax, weiße Basecap

Täter

Dunkle Kleidung, schwarze Basecap, grau-silberne Halskette

Täter

Dunkle Kleidung

Die weiteren Ermittlungen hat das für Raubdelikte zuständige Dezernat der

Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums

Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) – Kurz vor Mitternacht fuhr ein 30-Jähriger betrunken mit einem

E-Scooter – letztlich war ein Rettungswagen von Nöten. Der offenbar Betrunkene

stürzte während der Fahrt in der Waldhofstraße, rappelte sich auf und stürzte

nur wenig später erneut, als er zu Fuß die Straße überqueren wollte. Ein

alarmierter Rettungswagen versorgte im Anschluss mehrere Schürfwunden im

Gesicht, sowie an Händen und Füßen. Ein Krankenhausaufenthalt war nicht

notwendig, allerdings wurde ihm im Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt eine

Blutprobe entnommen, da ein freiwilliger Alkoholtest knapp 1,5 Promille in der

Atemluft des Mannes ergab.

Nur wenig später wurden die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt auf

eine 28-jährige E-Scooter Fahrerin auf der Jungbuschbrücke aufmerksam. Eine

anschließende Kontrolle ergab auch hier den Verdacht, dass diese deutlich unter

Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich über

1,8 Promille. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Die 28-Jährige sowie der 30-Jährige müssen sich nun wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr verantworten.

Mannheim-Käfertal: Wohnhausbrand

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagabend, gegen 17:45

Uhr, zu einem Gebäudebrand in der Neustadter Straße. Nach dem derzeitigen Stand

der Ermittlungen brach der Brand in einer Erdgeschosswohnung aus und breitete

sich im weiteren Verlauf über den Balkon auf noch zwei weitere Wohnungen aus.

Starke Kräfte der Berufsfeuerwehr Mannheim verhinderten ein weiteres Übergreifen

auf benachbarte Gebäude. In der Folge des Brandgeschehens verletzten sich zwei

Personen leicht und wurden in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zum

jetzigen Zeitpunkt können noch keine Aussagen über die Brandursache getroffen

werden. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Tausend

Euro.

Während der Löscharbeiten waren die umliegenden Straßen durch Rettungsfahrzeuge

blockiert. Der Verkehr musste örtlich umgeleitet werden. Es kam zu keinen

größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.